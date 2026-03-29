Ilaria Salisnál akciózott az olasz rendőrség egy titokzatos európai jelzést követően

Egy külföldi jelzés miatt történt Ilaria Salis ellenőrzése

Az Euractiv beszámolója szerint az olasz hatóságok nem saját kezdeményezésre jártak el. A római rendőrség közlése alapján az ellenőrzést egy másik európai ország jelzése váltotta ki, amelyet a hatóságoknak kötelező volt kezelniük.

A rendőrség hangsúlyozta, hogy amikor kiderült, hogy Salis európai parlamenti képviselő, az intézkedést azonnal megszakították. Mint közölték, nem léptek be a szobába, és nem történt házkutatás sem.

Az olasz ANSA hírügynökség szerint a jelzés Németországból érkezhetett a schengeni információs rendszeren keresztül, bár ezt hivatalosan nem erősítették meg. Salis az eset kapcsán úgy fogalmazott: