Ilaria Salis mentelmi jog Róma Olaszország rendőrségi akció

Ilaria Salisnál akciózott az olasz rendőrség egy titokzatos európai jelzést követően

2026. március 29. 21:52

Szombat hajnalban rendőrök jelentek meg egy római szállodában a hétvégi tüntetések előtt. Az intézkedés során Ilaria Salis európai parlamenti képviselőt ellenőrizték, miután egy másik európai ország jelzése alapján eljárást kellett indítaniuk a hatóságoknak.

null

A római rendőrség szombat reggel „megelőző ellenőrzést” hajtott végre Ilaria Salis szélsőbaloldali európai parlamenti képviselőnél, aki egy szállodában tartózkodott a hétvégi demonstráció előtt – számolt be róla az Euractiv.

Salis az X-en azt írta:

Ma reggel a rendőrség hajnalban megjelent a római szállodai szobámban egy megelőző ellenőrzés céljából, amely több mint egy órán át tartott a mai tüntetés előtt.

Később az Euractivnak úgy nyilatkozott, az eset szerinte megfélemlítésnek tekinthető.

Egy külföldi jelzés miatt történt Ilaria Salis ellenőrzése 

Az Euractiv beszámolója szerint az olasz hatóságok nem saját kezdeményezésre jártak el. A római rendőrség közlése alapján az ellenőrzést egy másik európai ország jelzése váltotta ki, amelyet a hatóságoknak kötelező volt kezelniük.

A rendőrség hangsúlyozta, hogy amikor kiderült, hogy Salis európai parlamenti képviselő, az intézkedést azonnal megszakították. Mint közölték, nem léptek be a szobába, és nem történt házkutatás sem.

Az olasz ANSA hírügynökség szerint a jelzés Németországból érkezhetett a schengeni információs rendszeren keresztül, bár ezt hivatalosan nem erősítették meg. Salis az eset kapcsán úgy fogalmazott: 

Egy európai parlamenti képviselő megfélemlítése egy nemzeti demonstráció reggelén – a mentelmi jog védelme ellenére – súlyos megsértése az alapvető jogoknak és az intézményi garanciáknak.

A történtek politikai feszültséggel terhelt időszakban zajlottak, mivel a hétvégén tüntetést szervezett a No Kings Italia mozgalom, miután Giorgia Meloni kormánya elveszített egy fontos népszavazást az igazságügyi reformról.

Ezt is ajánljuk a témában

Korábban az Európai Parlament elutasította a magyar hatóságok kérését, hogy függesszék fel Ilaria Salis mentelmi jogát. A politikust azzal vádolják, hogy 2023-ban Budapesten több embert bántalmazott, az ügy a nemzetközi sajtóban is visszhangot kapott. Salis ezzel kapcsolatban azt állította, hogy az ellene indított eljárás politikai indíttatású.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pandalala
2026. március 30. 00:01
nyomorult :-(
Válasz erre
0
0
patriota-0
2026. március 30. 00:00
Ez a takony képes jogról beszélni? Hogy verné ki belőle valaki a szart is!
Válasz erre
0
0
Lilyana2
2026. március 29. 23:11
Ez borzalom! Ettől a nőtől akkor is félnék, ha nem tudnám, kicsoda! És ez kell a választóknak???? Mindent megérdemelnek!
Válasz erre
2
0
survivor
2026. március 29. 22:46
NEMZETI DEMONSTRACIO reggelen ?? Olaszorszag nem kiralysag...🇮🇹Bar Victor Emanuel jöhetne.... Vagy Benito M.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!