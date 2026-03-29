Ilaria Salisnál akciózott az olasz rendőrség egy titokzatos európai jelzést követően

Elindultak a szélsőségesek: több százezren szállják meg Rómát, meg akarják dönteni Meloni kormányát
Szombat hajnalban rendőrök jelentek meg egy római szállodában a hétvégi tüntetések előtt. Az intézkedés során Ilaria Salis európai parlamenti képviselőt ellenőrizték, miután egy másik európai ország jelzése alapján eljárást kellett indítaniuk a hatóságoknak.
A római rendőrség szombat reggel „megelőző ellenőrzést” hajtott végre Ilaria Salis szélsőbaloldali európai parlamenti képviselőnél, aki egy szállodában tartózkodott a hétvégi demonstráció előtt – számolt be róla az Euractiv.
Salis az X-en azt írta:
Ma reggel a rendőrség hajnalban megjelent a római szállodai szobámban egy megelőző ellenőrzés céljából, amely több mint egy órán át tartott a mai tüntetés előtt.
Később az Euractivnak úgy nyilatkozott, az eset szerinte megfélemlítésnek tekinthető.
Az Euractiv beszámolója szerint az olasz hatóságok nem saját kezdeményezésre jártak el. A római rendőrség közlése alapján az ellenőrzést egy másik európai ország jelzése váltotta ki, amelyet a hatóságoknak kötelező volt kezelniük.
A rendőrség hangsúlyozta, hogy amikor kiderült, hogy Salis európai parlamenti képviselő, az intézkedést azonnal megszakították. Mint közölték, nem léptek be a szobába, és nem történt házkutatás sem.
Az olasz ANSA hírügynökség szerint a jelzés Németországból érkezhetett a schengeni információs rendszeren keresztül, bár ezt hivatalosan nem erősítették meg. Salis az eset kapcsán úgy fogalmazott:
Egy európai parlamenti képviselő megfélemlítése egy nemzeti demonstráció reggelén – a mentelmi jog védelme ellenére – súlyos megsértése az alapvető jogoknak és az intézményi garanciáknak.
A történtek politikai feszültséggel terhelt időszakban zajlottak, mivel a hétvégén tüntetést szervezett a No Kings Italia mozgalom, miután Giorgia Meloni kormánya elveszített egy fontos népszavazást az igazságügyi reformról.
Korábban az Európai Parlament elutasította a magyar hatóságok kérését, hogy függesszék fel Ilaria Salis mentelmi jogát. A politikust azzal vádolják, hogy 2023-ban Budapesten több embert bántalmazott, az ügy a nemzetközi sajtóban is visszhangot kapott. Salis ezzel kapcsolatban azt állította, hogy az ellene indított eljárás politikai indíttatású.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP