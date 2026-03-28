szélsőbaloldal antifa tüntetés Giorgia Meloni tüntetés Róma Olaszország

Elindultak a szélsőségesek: több százezren szállják meg Rómát, meg akarják dönteni Meloni kormányát

2026. március 28. 11:11

Nagy bajba kerülhet Orbán Viktor szövetségese.

2026. március 28. 11:11
null

Rómában rendkívüli biztonsági készültség van érvényben szombaton az úgynevezett No Kings mozgalom tüntetése miatt, amelyhez több mint hétszáz baloldali és szélsőbaloldali szervezet csatlakozott, közöttük az utóbbi hetekben pokolgépes merényleteket végrehajtó anarchista és antifa csoportok.

A demonstrálók menete Róma belvárosán vonul keresztül a kora délutáni óráktól. A Termini pályaudvar közeléből indulnak, és a lateráni Szent János-bazilikáig haladnak.

A megmozdulás útvonalát és annak környékét lezárják a járműforgalom elől. Az üzletek egy része zárva tart, és a közelben lakók már pénteken elkezdték messzebb parkolni autóikat a tüntetők rongálásaitól tartva.

„Több százezren leszünk, nagy népi menet szállja meg Rómát, meg akarjuk bénítani a várost, ha kell, akkor a testünkkel” – jelentette ki Luca Blasi, a No Kings mozgalom olaszországi szóvivője a demonstrációt megelőző sajtótájékoztatón.

Blasi a Zöldek és Baloldal Szövetsége (AVS) olasz párt önkormányzati politikusa Róma egyik kerületében. Az AVS európai parlamenti képviselője Ilaria Salis, akivel szemben Magyarországon erőszakos bűncselekmény vádjával indult eljárás.

A No Kings globális mozgalom tavaly az Egyesült Államokban alakult meg Donald Trump elnök politikája elleni tiltakozásként.

Célként hirdeti a királyok és háborúik elleni demonstrációt, és nemet mond az autokrata kormányzásra, a háborúra, a fegyverkezésre, a népirtásra és az elnyomásra.

A római menet a No Kings mozgalom Together (Együtt) elnevezésű nemzetközi megmozdulásához csatlakozik: Londonban, Párizsban és több amerikai városban is hasonló kezdeményezéseket jelentettek be könnyűzenei koncertekkel egybekötve.

Az olasz hatóságok nemzetbiztonsági veszélyre figyelmeztettek, miután a szombati római menetre több mint hétszáz baloldali és szélsőbaloldali szervezet jelezte részvételét: a legnagyobb olasz szakszervezet, a CGIL és a vasas érdekképviselet, a FIOM mellett számos anarchista és antifa csoport is jelen lesz.

A szakszervezetek azt hangoztatták, hogy kezdettől támogatják a No Kings mozgalmat, mert a dolgozóknak nem háborúra, hanem jogokra, méltóságra és jövőre van szükségük.

Az Arci szociális hálózat közölte, hogy a tüntetéssel a Giorgia Meloni vezette jobboldali kormány távozását követelik

az igazságügyi reformról a kormány által szorgalmazott, de megbukott népszavazást követően.

(MTI)

Nyitókép: Alberto PIZZOLI / AFP

 

Összesen 89 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sorostalanság
2026. március 28. 13:15
Luca Blasi-nak olyan szép közel keleti feje van. Ja persze, hiszen baloldali...
saidaldo
2026. március 28. 13:15 Szerkesztve
Bármilyen szimpatikus is volt kezdetben Dinnyés Györgyi néni, most visszaüt a hintapolitika. Mert nem lehet egyszerre ide is, meg oda is popsit rázni, Orbánnal és Le Pennel barátkozni, közben Ursuláéknak nyalizni, meg fegyvert szállítani az ukiknak. Volt egy erős szövetségese, Salvini, kár volt kijátszania és beengedni a rengeteg söpredéket (jártatok mostanában Rómában? A Termini környékén a fehér ember ritkább, mint a fehér holló). Ennek ellenére szurkolok neki, remélem, ellátja a baját ennek a csőcseléknek.
Kriszta67
2026. március 28. 13:13
Egyszerre akarják megdönteni Orbán minden szövetségesét, hogy el tudják venni a szavazati jogát és meg lehessen szüntetni az egységes döntéshozatalt. Ficót beperelték hazaárulás vádjával, cseheknél Babis ellen többszázezres tüntetést szerveztek, Jansának keresztbetettek valami kémüggyel a választás előtt.
Kriszta67
2026. március 28. 13:12 Szerkesztve
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!