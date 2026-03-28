Elindultak a szélsőségesek: több százezren szállják meg Rómát, meg akarják dönteni Meloni kormányát

Bekövetkezett, amitől rettegett Meloni: robbanás történt Rómában
Egy szélsőbaloldali csoport állhat a történtek hátterében.
Rómában rendkívüli biztonsági készültség van érvényben szombaton az úgynevezett No Kings mozgalom tüntetése miatt, amelyhez több mint hétszáz baloldali és szélsőbaloldali szervezet csatlakozott, közöttük az utóbbi hetekben pokolgépes merényleteket végrehajtó anarchista és antifa csoportok.
A demonstrálók menete Róma belvárosán vonul keresztül a kora délutáni óráktól. A Termini pályaudvar közeléből indulnak, és a lateráni Szent János-bazilikáig haladnak.
A megmozdulás útvonalát és annak környékét lezárják a járműforgalom elől. Az üzletek egy része zárva tart, és a közelben lakók már pénteken elkezdték messzebb parkolni autóikat a tüntetők rongálásaitól tartva.
„Több százezren leszünk, nagy népi menet szállja meg Rómát, meg akarjuk bénítani a várost, ha kell, akkor a testünkkel” – jelentette ki Luca Blasi, a No Kings mozgalom olaszországi szóvivője a demonstrációt megelőző sajtótájékoztatón.
Blasi a Zöldek és Baloldal Szövetsége (AVS) olasz párt önkormányzati politikusa Róma egyik kerületében. Az AVS európai parlamenti képviselője Ilaria Salis, akivel szemben Magyarországon erőszakos bűncselekmény vádjával indult eljárás.
A No Kings globális mozgalom tavaly az Egyesült Államokban alakult meg Donald Trump elnök politikája elleni tiltakozásként.
Célként hirdeti a királyok és háborúik elleni demonstrációt, és nemet mond az autokrata kormányzásra, a háborúra, a fegyverkezésre, a népirtásra és az elnyomásra.
A római menet a No Kings mozgalom Together (Együtt) elnevezésű nemzetközi megmozdulásához csatlakozik: Londonban, Párizsban és több amerikai városban is hasonló kezdeményezéseket jelentettek be könnyűzenei koncertekkel egybekötve.
Az olasz hatóságok nemzetbiztonsági veszélyre figyelmeztettek, miután a szombati római menetre több mint hétszáz baloldali és szélsőbaloldali szervezet jelezte részvételét: a legnagyobb olasz szakszervezet, a CGIL és a vasas érdekképviselet, a FIOM mellett számos anarchista és antifa csoport is jelen lesz.
A szakszervezetek azt hangoztatták, hogy kezdettől támogatják a No Kings mozgalmat, mert a dolgozóknak nem háborúra, hanem jogokra, méltóságra és jövőre van szükségük.
Az Arci szociális hálózat közölte, hogy a tüntetéssel a Giorgia Meloni vezette jobboldali kormány távozását követelik
az igazságügyi reformról a kormány által szorgalmazott, de megbukott népszavazást követően.
(MTI)
Nyitókép: Alberto PIZZOLI / AFP