Elindultak a szélsőségesek: több százezren szállják meg Rómát, meg akarják dönteni Meloni kormányát

Blasi a Zöldek és Baloldal Szövetsége (AVS) olasz párt önkormányzati politikusa Róma egyik kerületében. Az AVS európai parlamenti képviselője Ilaria Salis, akivel szemben Magyarországon erőszakos bűncselekmény vádjával indult eljárás.

A No Kings globális mozgalom tavaly az Egyesült Államokban alakult meg Donald Trump elnök politikája elleni tiltakozásként.

Célként hirdeti a királyok és háborúik elleni demonstrációt, és nemet mond az autokrata kormányzásra, a háborúra, a fegyverkezésre, a népirtásra és az elnyomásra.

A római menet a No Kings mozgalom Together (Együtt) elnevezésű nemzetközi megmozdulásához csatlakozik: Londonban, Párizsban és több amerikai városban is hasonló kezdeményezéseket jelentettek be könnyűzenei koncertekkel egybekötve.

Az olasz hatóságok nemzetbiztonsági veszélyre figyelmeztettek, miután a szombati római menetre több mint hétszáz baloldali és szélsőbaloldali szervezet jelezte részvételét: a legnagyobb olasz szakszervezet, a CGIL és a vasas érdekképviselet, a FIOM mellett számos anarchista és antifa csoport is jelen lesz.