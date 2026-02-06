Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
02. 06.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 06.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
lengyelország donald tusk egyesült államok donald trump

Trump nagykövete kőkeményen megfenyegette a lengyeleket – ebből nagy baj lehet

2026. február 06. 16:55

Ezt nem teszik zsebre Tuskék: mi lenne, ha az amerikaiak kivonulnának, és védtelenül hagynák őket az oroszokkal szemben?

2026. február 06. 16:55
null

Mint azt reggel megírtuk, csúnyán összezördült Tom Rose, az Egyesült Államok varsói nagykövete és Donald Tusk csapata. A purparlé oka nem más volt, mint hogy Wlodzimierz Czarzasty, a a lengyel parlamenti alsóház, a Szejm szélsőbaloldali elnöke válogatott szidalmakkal illette Donald Trump amerikai elnököt, aki Czarzasty szerint nem érdemli meg a béke-Nobel-díjat, tiszteletlen Lengyelországgal szemben, és aláássa az ENSZ és az Egészségügyi Világszervezet stabilitását.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Drámai végjáték jön: így áll most a Fidesz és a Tisza versenye – itt az új Mesterterv

Drámai végjáték jön: így áll most a Fidesz és a Tisza versenye – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Minderre az amerikai fél részéről csak nagyköveti szinten reagáltak, de Tom Rose alaposan kiosztotta a Tusk-kormány emberét. A nagykövet közölte, szerinte Czarzasty „felháborító sértései” Trump ellen „komoly akadályt” jelentettek a Tusk kormányával való egyébként „kiváló” kapcsolatokban. „Nem fogjuk megengedni, hogy bárki is ártson az amerikai-lengyel kapcsolatoknak, és ne tisztelje Donald Trumpot, aki oly sokat tett Lengyelországért és a lengyel népért”.

Mindezek után azonban nem zárult le a történet: Donald Tusk ugyanis a békítés helyett személyesen is beleszállt az amerikai nagykövetbe, mondván, „a szövetségeseknek tisztelniük kellene egymást, nem pedig kioktatniuk. Legalábbis mi itt Lengyelországban így értelmezzük a partnerséget”.

Minderre Rose nyájasan válaszolt, X-oldalán azt írta, „a legnagyobb tisztelettel és csodálattal” adózik Tusk munkája iránt, aki kiváló szövetségese az amerikaiaknak, ámde úgy gondolja, hogy az üzenet címzettet tévesztet, ezt ugyanis a lengyel alsóházi elnöknek, Czarzastynak kellett volna küldenie Tusknak, hiszen ő sértegette az amerikai elnököt, s ő az, akinek az amerikai elnökkel kapcsolatos „aljas, tiszteletlen és sértő megjegyzései” potenciálisan károsak voltak a lengyel kormányra nézve.

Tusknak címezve, de még mindig Czarzastyra célozva hozzátette: „tudom, hogy egyetért azzal, hogy az Egyesült Államok elnökének – a Fehér Házban Lengyelország valaha volt legnagyobb barátjának – megsértése és megalázása az utolsó dolog, amit egy lengyel vezetőnek tennie kellene”. Továbbá kijelentette: 

habozás, kivételezés vagy bocsánatkérés nélkül” megvédi bármikor az elnökét.

A dolog pikáns része azonban éppenséggel nem ez volt, hanem hogy ezzel egy időben Rose magánoldalán arra célzott, hogy Washingtonnak ki kéne vonnia csapatait Lengyelországból. „Nem kéne elvinnünk magunkkal az összes katonánkat és felszerelésünket?” – tette fel a kérdést a nagykövet, majd nem sokkal később törölte a posztot.

A nyitóképen Lengyelországban gyakorlatozó amerikai katonák, eligazításon. Forrás: AFP

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyafika
2026. február 06. 17:34
belbuda 2026. február 06. 17:03 • Szerkesztve Trumpli az Államok szégyene,olyan,mint a mi hazaáruló,potrohos tolvajunk,a doktorminiszterelnök úr… - belbuda nevű szaradék valójában Káposztásmegyeri panel takony, 28 évesen szalvétákat és üdítős dobozokat gyűjt. Az anyja alkoholista, az apja nevét nem ismeri, liftet nem használ mert abban szokták pofánverni.
Válasz erre
0
0
westend
2026. február 06. 17:25
Tuskót finoman helyretette a nagykövet. A csapatkivonós - rövid életű - poszttal is üzent rendesen. Hogy kissé túlteng a polák moslékkoalában az önbizalom.
Válasz erre
1
0
nemecsekerno-007-01
2026. február 06. 17:25
belbuda 2026. február 06. 17:03 ,,Trumpli az Államok szégyene,olyan,mint a mi hazaáruló...,, Meddig szeretnétek még az ukránok faszával verni a csalánt?
Válasz erre
3
0
varga-judit
2026. február 06. 17:21
Adjanak egy lengyel megyét Ivánkának vagy Baromkának, és dollárpapa megengesztelődik majd! 🤡
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!