Trump nagykövete kőkeményen megfenyegette a lengyeleket – ebből nagy baj lehet

Nekiment Trumpnak Tusk embere, kész a lengyel-amerikai csetepaté
A világ felforgatásával vádolta meg a sértődött lengyel politikus az amerikai elnököt, nem tette zsebre, amit Washingtontól kapott.
Ezt nem teszik zsebre Tuskék: mi lenne, ha az amerikaiak kivonulnának, és védtelenül hagynák őket az oroszokkal szemben?
Mint azt reggel megírtuk, csúnyán összezördült Tom Rose, az Egyesült Államok varsói nagykövete és Donald Tusk csapata. A purparlé oka nem más volt, mint hogy Wlodzimierz Czarzasty, a a lengyel parlamenti alsóház, a Szejm szélsőbaloldali elnöke válogatott szidalmakkal illette Donald Trump amerikai elnököt, aki Czarzasty szerint nem érdemli meg a béke-Nobel-díjat, tiszteletlen Lengyelországgal szemben, és aláássa az ENSZ és az Egészségügyi Világszervezet stabilitását.
Minderre az amerikai fél részéről csak nagyköveti szinten reagáltak, de Tom Rose alaposan kiosztotta a Tusk-kormány emberét. A nagykövet közölte, szerinte Czarzasty „felháborító sértései” Trump ellen „komoly akadályt” jelentettek a Tusk kormányával való egyébként „kiváló” kapcsolatokban. „Nem fogjuk megengedni, hogy bárki is ártson az amerikai-lengyel kapcsolatoknak, és ne tisztelje Donald Trumpot, aki oly sokat tett Lengyelországért és a lengyel népért”.
Mindezek után azonban nem zárult le a történet: Donald Tusk ugyanis a békítés helyett személyesen is beleszállt az amerikai nagykövetbe, mondván, „a szövetségeseknek tisztelniük kellene egymást, nem pedig kioktatniuk. Legalábbis mi itt Lengyelországban így értelmezzük a partnerséget”.
Minderre Rose nyájasan válaszolt, X-oldalán azt írta, „a legnagyobb tisztelettel és csodálattal” adózik Tusk munkája iránt, aki kiváló szövetségese az amerikaiaknak, ámde úgy gondolja, hogy az üzenet címzettet tévesztet, ezt ugyanis a lengyel alsóházi elnöknek, Czarzastynak kellett volna küldenie Tusknak, hiszen ő sértegette az amerikai elnököt, s ő az, akinek az amerikai elnökkel kapcsolatos „aljas, tiszteletlen és sértő megjegyzései” potenciálisan károsak voltak a lengyel kormányra nézve.
Tusknak címezve, de még mindig Czarzastyra célozva hozzátette: „tudom, hogy egyetért azzal, hogy az Egyesült Államok elnökének – a Fehér Házban Lengyelország valaha volt legnagyobb barátjának – megsértése és megalázása az utolsó dolog, amit egy lengyel vezetőnek tennie kellene”. Továbbá kijelentette:
habozás, kivételezés vagy bocsánatkérés nélkül” megvédi bármikor az elnökét.
A dolog pikáns része azonban éppenséggel nem ez volt, hanem hogy ezzel egy időben Rose magánoldalán arra célzott, hogy Washingtonnak ki kéne vonnia csapatait Lengyelországból. „Nem kéne elvinnünk magunkkal az összes katonánkat és felszerelésünket?” – tette fel a kérdést a nagykövet, majd nem sokkal később törölte a posztot.
