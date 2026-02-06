Itt a válasz Orbán Viktortól: ezért fontos, hogy Donald Trump teljes mellszélességgel kiállt a magyar kormány mellett (VIDEÓ)

Trump bejelentette: Orbán Viktort támogatja a választáson, és soha nem fogja cserben hagyni Magyarország nagyszerű népét
Az amerikai elnök teljes mellszélességgel kiáll a magyar miniszterelnök újraválasztása mellett.
Emlékezetes, az amerikai elnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy támogatja Orbán Viktor újraválasztását az április 12-ei magyarországi országgyűlési választáson.
Új videóval jelentkezett Facebook-oldalán Orbán Viktor, aki arra a a kérdésre, hogy mit szól Donald Trump egyértelmű Fidesz melletti kiállására, a következő választ adta: „Floridában lakik, ott a narancs jól megy. Komolyan azt szólom hozzá, hogy háborús időket élünk és minden barátra szükség van, minél erősebb és minél nagyobb, annál jobb, örülünk neki” – fogalmazott a kormányfő.
Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében jelentette be, hogy támogatja Orbán Viktor újraválasztását az április 12-ei magyarországi országgyűlési választáson. Az amerikai elnök egyértelművé tette: Orbánt erős, bizonyított vezetőnek tartja, és biztos a győzelmében.
A magyar miniszterelnök videóját alább tekinthetik meg:
Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán