Itt a válasz Orbán Viktortól: ezért fontos, hogy Donald Trump teljes mellszélességgel kiállt a magyar kormány mellett (VIDEÓ)

Új videóval jelentkezett Facebook-oldalán Orbán Viktor, aki arra a a kérdésre, hogy mit szól Donald Trump egyértelmű Fidesz melletti kiállására, a következő választ adta: „Floridában lakik, ott a narancs jól megy. Komolyan azt szólom hozzá, hogy háborús időket élünk és minden barátra szükség van, minél erősebb és minél nagyobb, annál jobb, örülünk neki” – fogalmazott a kormányfő.

Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében jelentette be, hogy támogatja Orbán Viktor újraválasztását az április 12-ei magyarországi országgyűlési választáson. Az amerikai elnök egyértelművé tette: Orbánt erős, bizonyított vezetőnek tartja, és biztos a győzelmében.