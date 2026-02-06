Ft
02. 06.
péntek
fidesz donald trump orbán viktor

Itt a válasz Orbán Viktortól: ezért fontos, hogy Donald Trump teljes mellszélességgel kiállt a magyar kormány mellett (VIDEÓ)

2026. február 06. 09:27

Emlékezetes, az amerikai elnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy támogatja Orbán Viktor újraválasztását az április 12-ei magyarországi országgyűlési választáson.

2026. február 06. 09:27
null

Új videóval jelentkezett Facebook-oldalán Orbán Viktor, aki arra a a kérdésre, hogy mit szól Donald Trump egyértelmű Fidesz melletti kiállására, a következő választ adta: „Floridában lakik, ott a narancs jól megy. Komolyan azt szólom hozzá, hogy háborús időket élünk és minden barátra szükség van, minél erősebb és minél nagyobb, annál jobb, örülünk neki” – fogalmazott a kormányfő.

Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében jelentette be, hogy támogatja Orbán Viktor újraválasztását az április 12-ei magyarországi országgyűlési választáson. Az amerikai elnök egyértelművé tette: Orbánt erős, bizonyított vezetőnek tartja, és biztos a győzelmében.

A magyar miniszterelnök videóját alább tekinthetik meg:

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

 

 

Összesen 3 komment

lazar-janos
2026. február 06. 10:16
Donald Trump alatt nagyon recseg a szék az ovális irodában. És nem csak azért, mert jókat reccsent a gatyába rajta.
Héja
2026. február 06. 10:15
Trump nyílt támogatása nem semmi...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!