Kabaré: Brüsszel ismét bevédte Magyar Pétert – most azzal volt bajuk, ahogy Orbán Viktor posztol a Tisza-vezérről

Magyar Péter nem tud kihez fordulni: legnagyobb támogatóit utasítják el szavazói
A Tisza elnökének támogatóit míg a saját szavazóik sem kedvelik.
A testület szóvivője szerint a kérdés nem pusztán jogi, hanem politikai és etikai természetű is.
Az Európai Bizottság „tisztességes véleménynyilvánítást” és a félrevezetés elkerülését kéri számon a magyar kormányon egy újabb, mesterséges intelligenciával készült, az ellenzéket célzó videó közzétételét követően – számolt be az Euronews. Brüsszel ugyanakkor elismeri: a hatályos uniós jogszabályok megsértése nem egyértelmű, a fellépés lehetősége pedig elsősorban a nemzeti hatóságok kezében van.
A vitatott deepfake-videót Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán tették közzé. A felvételen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arra „kéri” Magyar Pétert, hogy küldjön pénzt Ukrajnába, míg az ellenzéki politikus mesterségesen generált alakja azt válaszolja: ehhez választást kell nyernie. A videó jelenleg is elérhető a kormányfő közösségi oldalán, eddig mintegy másfél millió megtekintést ért el.
Az Euronews megkeresésére az Európai Bizottság szóvivői hangsúlyozták: a politikai véleménykülönbségek kifejezésének vannak tiszteletteljes és korrekt formái is. Paiula Pinho, a testület vezető szóvivője úgy fogalmazott, hogy az eltérő álláspontok megjelenítése önmagában legitim, ám ennek módja nem vezethet félrevezetéshez.
Az unió nemrég elfogadott digitális szabályozása értelmében a mesterséges intelligenciával létrehozott tartalmakat egyértelműen jelölni kell – ezt a miniszterelnök meg is tette a posztban. Ugyanakkor Brüsszel szerint a nagy online platformok felelőssége is felmerül abban, hogy terjesztenek-e, illetve felerősítenek-e olyan tartalmakat, amelyek alkalmasak lehetnek a közvélemény félrevezetésére.
Thomas Regnier szóvivő kiemelte: a kérdés nem pusztán jogi, hanem politikai és etikai természetű is. Mint mondta, az uniós tagállamok vezetőire is vonatkozik az az elvárás, hogy ne éljenek vissza a mesterséges intelligencia adta lehetőségekkel, és ne terjesszenek megtévesztő információkat.
