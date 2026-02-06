Kabaré: Brüsszel ismét bevédte Magyar Pétert – most azzal volt bajuk, ahogy Orbán Viktor posztol a Tisza-vezérről

Az Európai Bizottság „tisztességes véleménynyilvánítást” és a félrevezetés elkerülését kéri számon a magyar kormányon egy újabb, mesterséges intelligenciával készült, az ellenzéket célzó videó közzétételét követően – számolt be az Euronews. Brüsszel ugyanakkor elismeri: a hatályos uniós jogszabályok megsértése nem egyértelmű, a fellépés lehetősége pedig elsősorban a nemzeti hatóságok kezében van.

A vitatott deepfake-videót Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán tették közzé. A felvételen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arra „kéri” Magyar Pétert, hogy küldjön pénzt Ukrajnába, míg az ellenzéki politikus mesterségesen generált alakja azt válaszolja: ehhez választást kell nyernie. A videó jelenleg is elérhető a kormányfő közösségi oldalán, eddig mintegy másfél millió megtekintést ért el.