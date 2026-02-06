Ft
Kabaré: Brüsszel ismét bevédte Magyar Pétert – most azzal volt bajuk, ahogy Orbán Viktor posztol a Tisza-vezérről

2026. február 06. 16:11

A testület szóvivője szerint a kérdés nem pusztán jogi, hanem politikai és etikai természetű is.

2026. február 06. 16:11
null

Az Európai Bizottság „tisztességes véleménynyilvánítást” és a félrevezetés elkerülését kéri számon a magyar kormányon egy újabb, mesterséges intelligenciával készült, az ellenzéket célzó videó közzétételét követően – számolt be az Euronews. Brüsszel ugyanakkor elismeri: a hatályos uniós jogszabályok megsértése nem egyértelmű, a fellépés lehetősége pedig elsősorban a nemzeti hatóságok kezében van.

A vitatott deepfake-videót Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán tették közzé. A felvételen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arra „kéri” Magyar Pétert, hogy küldjön pénzt Ukrajnába, míg az ellenzéki politikus mesterségesen generált alakja azt válaszolja: ehhez választást kell nyernie. A videó jelenleg is elérhető a kormányfő közösségi oldalán, eddig mintegy másfél millió megtekintést ért el.

Drámai végjáték jön: így áll most a Fidesz és a Tisza versenye – itt az új Mesterterv

Drámai végjáték jön: így áll most a Fidesz és a Tisza versenye – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Az Euronews megkeresésére az Európai Bizottság szóvivői hangsúlyozták: a politikai véleménykülönbségek kifejezésének vannak tiszteletteljes és korrekt formái is. Paiula Pinho, a testület vezető szóvivője úgy fogalmazott, hogy az eltérő álláspontok megjelenítése önmagában legitim, ám ennek módja nem vezethet félrevezetéshez.

Az unió nemrég elfogadott digitális szabályozása értelmében a mesterséges intelligenciával létrehozott tartalmakat egyértelműen jelölni kell – ezt a miniszterelnök meg is tette a posztban. Ugyanakkor Brüsszel szerint a nagy online platformok felelőssége is felmerül abban, hogy terjesztenek-e, illetve felerősítenek-e olyan tartalmakat, amelyek alkalmasak lehetnek a közvélemény félrevezetésére.

Thomas Regnier szóvivő kiemelte: a kérdés nem pusztán jogi, hanem politikai és etikai természetű is. Mint mondta, az uniós tagállamok vezetőire is vonatkozik az az elvárás, hogy ne éljenek vissza a mesterséges intelligencia adta lehetőségekkel, és ne terjesszenek megtévesztő információkat.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

tapir32
2026. február 06. 17:27
Brüsszel és a nyugat-európaiak ássák alá a béketörekvéseket.
KARAK-ter
2026. február 06. 17:27
Ez közröhej hiszen a fosos politikai alapjai a hazugságokban fogantak.
Búvár Kund
2026. február 06. 17:17
Jogos . A főninek inkább néhány verőembert kéne piti petire küldenie, mint ahogy bütyök tette lázárral.
Oeregfiu
2026. február 06. 17:11
Kedves cikkíró! Hol tetszett tanulni az igekötők használatát? "bevédte" helyett, ami helytelen "megvédte" használata lenne a legjobb. Szívesen!!!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!