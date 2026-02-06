Drámai végjáték jön: így áll most a Fidesz és a Tisza versenye – itt az új Mesterterv

Magyar Péter még arra is képes volt, hogy egy támadást behazudjon! (VIDEÓ)
A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait.
Stratégiai hiba a Tisza részéről Kapitány, Orbán Anita és Kármán András szerepeltetése. Nem véletlen, hogy Lázár János mondatait próbálja életben tartani az ellenzék. Trükkökkel manipulálnak a baloldali elemzők annak érdekében, hogy a Tisza fölényét kommunikálhassák.
Nézze meg a Mesterterv teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!
Újra jelentkezik a Mesterterv, amelyben Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, valamint G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója elemzik a magyar belpolitika eseményeit.
A Mesterterv legfrissebb adása a Partizánon bemutatott Adatpont című műsor módszertanát és politikai értelmezési keretét vizsgálta. A beszélgetés fókuszában azok az esélybecslések álltak, amelyek a Tisza Párt választási győzelmét – akár kétharmados többségét – valószínűsítik. Az adás részletesen elemezte a közvélemény-kutatási mintaválasztás és súlyozás kérdéseit, különös tekintettel arra, hogy az alkalmazott adatbázis döntően Tisza-előnyt mérő intézetek eredményeire épült.
Terítékre került az „esélyességmenedzsment” mint kampánytechnika, valamint a közvélemény-kutatások narratívaformáló szerepe a választási időszakban. A műsor foglalkozott a Medián által közölt, kiemelkedően magas részvételi előrejelzésekkel és azok módszertani implikációival. Elemezték Török Gábor eltérő időpontokban megfogalmazott értelmezéseit, valamint a politikai elemzői szerepfelfogásának változását is.