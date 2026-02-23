Nyíltan kijelentette Zelenszkij: Már kirobbant a harmadik világháború

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint országa győzni fog az Oroszországgal vívott háborúban és visszaszerzi elfoglalt területeit. Zelenszkij, aki a háború kezdetének negyedik évfordulója előtt adott interjút a BBC brit közszolgálati televíziónak, úgy fogalmazott: Vlagyimir Putyin orosz elnök „tulajdonképpen már ki is robbantotta a harmadik világháborút”, mivel ha most nem állítják meg, „ő sem fog megállni Ukrajnában”.

Igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy ukrán győzelem alatt az összes elfoglalt terület visszaszerzését érti-e. „Teljesen egyértelmű, hogy el fogjuk ezt érni, csak idő kérdése”

– tette hozzá. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ha Ukrajna erre „ma” tenne kísérletet, az emberéletek millióiba kerülne, mivel az orosz hadsereg nagy, és „tudjuk, hogy egy ilyen lépésnek milyen ára lenne”.