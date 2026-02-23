Nyíltan kijelentette Zelenszkij: Már kirobbant a harmadik világháború

Megfagyott a levegő Brüsszelben: most már Von der Leyen is látja, nem szórakozhat Magyarországgal
Egyre több országot vonna be a háborúba az ukrán elnök.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint országa győzni fog az Oroszországgal vívott háborúban és visszaszerzi elfoglalt területeit. Zelenszkij, aki a háború kezdetének negyedik évfordulója előtt adott interjút a BBC brit közszolgálati televíziónak, úgy fogalmazott: Vlagyimir Putyin orosz elnök „tulajdonképpen már ki is robbantotta a harmadik világháborút”, mivel ha most nem állítják meg, „ő sem fog megállni Ukrajnában”.
Igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy ukrán győzelem alatt az összes elfoglalt terület visszaszerzését érti-e. „Teljesen egyértelmű, hogy el fogjuk ezt érni, csak idő kérdése”
– tette hozzá. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ha Ukrajna erre „ma” tenne kísérletet, az emberéletek millióiba kerülne, mivel az orosz hadsereg nagy, és „tudjuk, hogy egy ilyen lépésnek milyen ára lenne”.
Zelenszkij szerint Ukrajnának elegendő fegyvere sincs, így a területek visszaszerzése „ez idő szerint” nem lehetséges.
Hozzátette: ennek a célnak a megvalósítása nemcsak Ukrajnától, hanem partnereitől is függ.
