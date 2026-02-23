Ft
Nyíltan kijelentette Zelenszkij: Már kirobbant a harmadik világháború

2026. február 23. 13:28

Egyre több országot vonna be a háborúba az ukrán elnök.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint országa győzni fog az Oroszországgal vívott háborúban és visszaszerzi elfoglalt területeit. Zelenszkij, aki a háború kezdetének negyedik évfordulója előtt adott interjút a BBC brit közszolgálati televíziónak, úgy fogalmazott: Vlagyimir Putyin orosz elnök „tulajdonképpen már ki is robbantotta a harmadik világháborút”, mivel ha most nem állítják meg, „ő sem fog megállni Ukrajnában”.

Igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy ukrán győzelem alatt az összes elfoglalt terület visszaszerzését érti-e. „Teljesen egyértelmű, hogy el fogjuk ezt érni, csak idő kérdése”

– tette hozzá. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ha Ukrajna erre „ma” tenne kísérletet, az emberéletek millióiba kerülne, mivel az orosz hadsereg nagy, és „tudjuk, hogy egy ilyen lépésnek milyen ára lenne”.

Zelenszkij szerint Ukrajnának elegendő fegyvere sincs, így a területek visszaszerzése „ez idő szerint” nem lehetséges.

Hozzátette: ennek a célnak a megvalósítása nemcsak Ukrajnától, hanem partnereitől is függ.

(MTI)

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csapláros
2026. február 23. 14:52
A ruszkik mérsékelt erőbedobással, de folyamatosan haladnak előre. És ha a NATO tovább provokálja, akkor lehet, hogy valóban nem fog megállni. Egyelőre azonban mindkét fél most már csak az ukrán front összeomlását várja. Minden buzdítás és hitegetés az Unió részéről ezt szolgálja. Ideje a lánctalpasokat bulldózerekre és betonkeverőkre meg darukra cserélni...
Válasz erre
0
0
canadian-deplorable
•••
2026. február 23. 14:47 Szerkesztve
Egyszer majd jön reggel a hír, hogy az ukrán nép hőse Zselé mester az éjjel váratlanul meghalt, természetes okokból. Minden városban szobrot kap. Az utódja aláírja a béke szerződést.
Válasz erre
0
0
google-2
2026. február 23. 14:38
Ha Ukrajna vállalta, hogy szembeszáll Oroszországgal, akkor megvolt hozzá a saját ereje, nem? Vagy másokéval veri és fogja verni a csalánt? Ezzel másokat is bevonva a konfliktusba. De hülye az, aki hagyja magát átejteni egy Zelenszkij által. Megtréfálta őket a zongorista.
Válasz erre
2
0
lyon-v-2
•••
2026. február 23. 14:38 Szerkesztve
Nem robbant ki semmilyen 3. világháború és gyanítom, hogy egyenlőre még senki sem szeretné kirobbantani. Ez a .zelé most is keményen színészkedik és sajnos a hülyék el is hiszik, legalább is úgy tesznek mintha muszáj volna. Igazából szeretném látni az EU-ban élő egyszerű, hétköznapi emberek vélemény nyilvánítását Ukrajnával és a támogatásával kapcsolatban még pedig megfélemlítés nélkül ( itt pont a németekre gondolok... ) . Nem hiszem, hogy az emberek véleménye megegyezik a mondvacsinált úniós vezetők véleményével és irányvonalával.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!