Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 05.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 05.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Manfred Weber orosz-ukrán háború Deák Dániel Európai Néppárt

Most érkezett: Weber kimondta, az az álma, hogy európai katonák harcoljanak Ukrajnában (VIDEÓ)

2026. február 05. 16:51

Sok szerencsét a kimagyarázáshoz.

2026. február 05. 16:51
null

Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője minden eddiginél nyíltabban adott hangot háborúpárti törekvéseinek.

Sőt, Magyar Péter brüsszeli főnöke ezúttal odáig ment, hogy egyenesen az „álmaként” aposztrofálta, hogy európai katonák halnak meg az ukránok mellett.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Azt hiszem, itt az ideje, hogy olyan katonákat küldjünk, akiknek az egyenruháján európai zászló van. Számomra ez egy álom lenne, hogy megmutassuk, hogy együtt, együtt vagyunk ott az ukrajnai barátaink mellett, hogy együtt védjük a szabadságot és a demokráciát”

– közölte Weber a Forum Europe-on elmondott beszédében.

Nyitókép: JOSE JORDAN / AFP

 

Összesen 48 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szerintem
2026. február 05. 18:20
Hogy akarná legyőzni az orosz atomhatalmat transzbuzultatott gyíkvállúakkal, de meg se nyersanyag, se energia, se pénzük. Na meg hogy szerte a világba szétkergették Németországból a cégeiket is. Csak pont azok a feltételek hiányoznak, ami a háborúzáshoz kell. Hitler legalább felpörgette előbb a gazdaságot és felhalmozott és nem pedig lehúzta előbb Németországot a WC-n.
Válasz erre
0
0
cutcopy
2026. február 05. 18:15
Tényleg egy álom együtt meghalni az aranybudikért..
Válasz erre
2
0
a-gyar-2
2026. február 05. 18:09
Irány Sztálingrád!
Válasz erre
3
0
sanya55-2
•••
2026. február 05. 18:04 Szerkesztve
Dolfi is próbálkozott, hát mintha nem jött volna össze neki, ugye Veréb elvtárs
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!