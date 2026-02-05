Most érkezett: Weber kimondta, az az álma, hogy európai katonák harcoljanak Ukrajnában (VIDEÓ)

A Tisza embere nem bírta tovább, lerántotta a leplet a titkos egyezségről: Magyar Péterék gyomorforgató tervet szőnek Brüsszellel (VIDEÓ)
Az sem lehet kérdéses többé, hogy a Tisza kormány beállna-e Ukrajna EU-csatlakozása mögé.
Sok szerencsét a kimagyarázáshoz.
Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője minden eddiginél nyíltabban adott hangot háborúpárti törekvéseinek.
Sőt, Magyar Péter brüsszeli főnöke ezúttal odáig ment, hogy egyenesen az „álmaként” aposztrofálta, hogy európai katonák halnak meg az ukránok mellett.
Azt hiszem, itt az ideje, hogy olyan katonákat küldjünk, akiknek az egyenruháján európai zászló van. Számomra ez egy álom lenne, hogy megmutassuk, hogy együtt, együtt vagyunk ott az ukrajnai barátaink mellett, hogy együtt védjük a szabadságot és a demokráciát”
– közölte Weber a Forum Europe-on elmondott beszédében.
