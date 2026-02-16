Ft
Ft
4°C
-6°C
Ft
Ft
4°C
-6°C
02. 16.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Ukrajna EU-csatlakozása Brüsszel Dornfeld László Ukrajna Magyar Péter Szerhij Szidorenko Alapjogokért Központ Európai Unió

Ukrajna uniós csatlakozása: önfeladásra készül Magyar Péter – szakértő a Mandinernek!

2026. február 16. 05:47

Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint Brüsszelben és Kijevben már kész tényként kezelik, hogy a Tisza Párt alkalmazkodni fog az uniós elvárásokhoz.

2026. február 16. 05:47
null
Tari Tamás

A Mandiner is beszámolt arról, hogy Szerhij Szidorenko, az Európai Pravda főszerkesztője nemrég kijelentette, hogy egy esetleges Tisza-kormány nem tagadhatná meg az Ukrajna uniós csatlakozására vonatkozó brüsszeli elvárásokat. Emellett úgy vélte, Magyar Péterrel „meg fogják találni a kompromisszumot még a nehéz kérdésekben is”, ami azt jelzi. A politikai fordulathoz fűzött kijevi és brüsszeli reményekről Dornfeld Lászlóval, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjével beszélgettünk, aki szerint ezek a kijelentések nem elszigetelt vélemények, hanem egy szélesebb nemzetközi narratíva részei.

Volodimir Zelenszkij már nagyon várja, hogy „kompromisszumokat” köthessen Magyar Péterrel és a Tisza Párttal, cserébe pedig betolják Ukrajnát az Európai Unióba
Volodimir Zelenszkij már nagyon várja, hogy „kompromisszumokat” köthessen Magyar Péterrel és a Tisza Párttal, cserébe pedig betolják Ukrajnát az Európai Unióba
Forrás: Alexandra BEIER / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

A Tisza és Kijev tudhat valamit, amit mi még nem

Ukrajna lehetséges uniós csatlakozása és a Tisza Párt külpolitikai irányvonala kapcsán a vezető elemző rámutatott:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

az ukrán és brüsszeli megszólalások meglepő egységességet mutatnak.

Ha az ukrán főszerkesztő megszólalása egyedi eset lenne, akkor még mondhatnánk, hogy ez csak az ő véleményét tükrözi, de ugyanezt olvassuk a Politico hasábjain, ugyanezt mondják a brüsszeli vezetők, de Kijevből is folyamatosan ilyen jelzések érkeznek”

– mondta el Dornfeld László. Hozzátette: mindez arra utalhat, hogy nem egyszerű újságírói meglátásról van szó, hanem egy kialakult politikai várakozásról.

A szakértő szerint az is árulkodó, hogy a Tisza Párt nem kommunikál egyértelműen ezekben a kérdésekben.

Tudhatnak valamit, amit mi még nem, hiszen a Magyar Péter folyamatosan sumákol ebben a kérdésben”

– fogalmazott, kiemelve:

Valószínűnek tűnik, hogy az ukrán EU-csatlakozás a hivatalos álláspont a Tisza részéről, csak nem beszélhetnek róla, mert ahogy Tarr Zoltán fogalmazott, akkor megbuknának.”

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Választási szemfényvesztés – A Tisza Párt esete a migránskvótával és Ukrajna támogatásával az EP-ben

A Tisza Párt a kormánnyal szembeni álláspontot tartja helyesnek, mégsem vállalja fel e kérdések nyílt megvitatását.

Diplomáciai üzenetérték

Dornfeld szerint az ukrán médiában megjelenő hasonló kijelentések nemcsak elemzések, hanem tudatos kommunikációs eszközök is. Úgy véli, ezek egyszerre szólnak a nemzetközi és a hazai nyilvánosságnak:

Az ilyen üzeneteket részben a belföldi közönségnek szánják, mondván: nem kell már sokat várni, és megszavazzák az ukrán EU-csatlakozást.”

Szerinte ezek az üzenetek egyértelműen azt sugallják, hogy egy esetleges magyar kormányváltás után megnyílhat az út Ukrajna uniós integrációja előtt.

A vezető elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy ez a narratíva nem új keletű és nem is egyszólamú, hiszen a nyugati médiából is folyamatosan visszaköszön:

Elég megnézni a Politico által nyilvánosságra hozott ötpontos tervezetet, szó szerint ugyanezt fogalmazza meg Magyar Péterék kapcsán, tehát egyértelműnek tűnik, hogy van egy ilyenfajta várakozás mind Brüsszel, mind Kijev részéről.”

Ezt is ajánljuk a témában

Háborús közvélemény-formálás

Az ukrán belpolitikai viszonyokról szólva az Alapjogokért Központ vezető elemzője kiemelte: egy háborús helyzetben a nyilvánosság alakulása erősen kontrollált.

Az ukrán közvélemény esetében egyértelműen egy háborús közvéleményről beszélünk, ami gyakorlatilag csak abból áll, amit a kormányzat enged, hogy eljusson az emberekhez”

– mutatott rá Dornfeld László. Szerinte ebből következik, hogy a társadalomban is az a kép alakul ki, illetve erősödhet meg, hogy egy magyarországi politikai fordulat Ukrajna számára kedvező változásokat hozhat.

A szakértő úgy látja, ez a várakozás több konkrét kérdésre is kiterjedhet:

Nyilvánvaló, hogy ukrán szempontból az a percepció kell, hogy kialakuljon az emberekben, hogy Magyar Péter minden kérdésben változtat majd, ami Ukrajnát illeti, legyen szó akár a háború finanszírozásáról, akár az ukrán uniós tagság kérdéséről”

– mondta.

Ezt is ajánljuk a témában

Miről egyeznének meg az ukránok Magyar Péterrel?

Szidorenko kijelentése, miszerint Magyar Péterrel a „nehéz kérdésekben” is meg lehet egyezni, illetve „kompromisszumokat” lehet kötni, a szakértő szerint komoly aggályokat vet fel. Dornfeld László rámutatott:

ezek a „nehéz kérdések” valójában olyan ügyek, amelyekben nehezen képzelhető el klasszikus, mindkét fél számára előnyöket rejtő kompromisszum.

Kiemelte például a kárpátaljai magyarok helyzetét, amely régóta feszültségforrás a két ország között:

Ukrajna 2014 óta nem hajlandó visszaállítani azokat a jogokat, amiket korábban élveztek, sőt sokszor megnehezítik az életüket.”

A vezető elemző szerint nehéz elképzelni, milyen kölcsönös lemondással járó megegyezés születhetne ebben a tárgyban:

Kérdés, hogy itt mi lenne a magyar kompromisszum: hogy elfogadjuk, hogy a kárpátaljai magyarság továbbra is jogfosztottságban éljen tovább a saját otthonában?”

A szakértő hasonló dilemmát lát az ukrán uniós csatlakozás ügyében is:

Ukrajna EU-tagsága kapcsán mi lenne a magyar kompromisszumos álláspont? Hogy az egyik lábukat betehetik, de a másikat nem?”

Viszlát, szuverenitás?

Dornfeld László szerint egyértelmű, hogy ezekben az ügyekben nem klasszikus értelemben vett kompromisszumokról lenne szó,

hanem egyoldalú engedményekről.

Ezek olyan kérdések, ahol tipikusan nem lehet úgy kompromisszumot találni, mint egy klasszikus vita esetén”

– hangsúlyozta.

A szakértő úgy látja, hogy a háttérben egy olyan elvárás állhat, amely a magyar nemzeti önrendelkezés feladásával lenne egyenlő:

Amire a főszerkesztő is céloz, az igazából az, amit Magyar Péter úgy fogalmazott meg – igaz, akkor Brüsszel irányába –, hogy egy pici szuverenitásról le kellene mondani.”

Végkövetkeztetésként Dornfeld László egyértelműen fogalmazott:

„Magyar részről ez nem kompromisszum lenne, hanem önfeladás.”

Szerinte egy ilyen irányváltás azt jelentené, hogy Magyarország „beállna azoknak az országoknak a sorába, amelyek kritikátlanul teljesítik a brüsszeli elvárásokat, és nem képviselné tovább a saját nemzeti érdekeit”.

***

Fotó: Facebook

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csubszi
2026. február 16. 08:18
Biden maradása is hogy bejött, ugye libhitek? Pfft!
Válasz erre
1
0
pollip
2026. február 16. 07:47
Hiába kacarászik MP Merz-zel. Őt igenis a németek hozták helyzetbe, mivel Ursula és Weber német.
Válasz erre
1
0
cserresznye
2026. február 16. 07:47
...aztán hazajött és konszenzuális alapon szexuális cselekményt hajtott végre/ avagy konszenzuális alapon szexuális aktust folytatott ... 2026 nyelvi csemegéje!
Válasz erre
1
0
Antonova
2026. február 16. 07:36
Mindenre képes ez a xemét poloska a hatalom megszerzése érdekében. Mocskos hazaárulo!!!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!