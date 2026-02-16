Ukrajna uniós csatlakozása: önfeladásra készül Magyar Péter – szakértő a Mandinernek!

Szidorenko kijelentése, miszerint Magyar Péterrel a „nehéz kérdésekben” is meg lehet egyezni, illetve „kompromisszumokat” lehet kötni, a szakértő szerint komoly aggályokat vet fel. Dornfeld László rámutatott:

ezek a „nehéz kérdések” valójában olyan ügyek, amelyekben nehezen képzelhető el klasszikus, mindkét fél számára előnyöket rejtő kompromisszum.

Kiemelte például a kárpátaljai magyarok helyzetét, amely régóta feszültségforrás a két ország között:

Ukrajna 2014 óta nem hajlandó visszaállítani azokat a jogokat, amiket korábban élveztek, sőt sokszor megnehezítik az életüket.”

A vezető elemző szerint nehéz elképzelni, milyen kölcsönös lemondással járó megegyezés születhetne ebben a tárgyban:

Kérdés, hogy itt mi lenne a magyar kompromisszum: hogy elfogadjuk, hogy a kárpátaljai magyarság továbbra is jogfosztottságban éljen tovább a saját otthonában?”

A szakértő hasonló dilemmát lát az ukrán uniós csatlakozás ügyében is:

Ukrajna EU-tagsága kapcsán mi lenne a magyar kompromisszumos álláspont? Hogy az egyik lábukat betehetik, de a másikat nem?”

Viszlát, szuverenitás?

Dornfeld László szerint egyértelmű, hogy ezekben az ügyekben nem klasszikus értelemben vett kompromisszumokról lenne szó,

hanem egyoldalú engedményekről.

Ezek olyan kérdések, ahol tipikusan nem lehet úgy kompromisszumot találni, mint egy klasszikus vita esetén”

– hangsúlyozta.

A szakértő úgy látja, hogy a háttérben egy olyan elvárás állhat, amely a magyar nemzeti önrendelkezés feladásával lenne egyenlő:

Amire a főszerkesztő is céloz, az igazából az, amit Magyar Péter úgy fogalmazott meg – igaz, akkor Brüsszel irányába –, hogy egy pici szuverenitásról le kellene mondani.”

Végkövetkeztetésként Dornfeld László egyértelműen fogalmazott:

„Magyar részről ez nem kompromisszum lenne, hanem önfeladás.”

Szerinte egy ilyen irányváltás azt jelentené, hogy Magyarország „beállna azoknak az országoknak a sorába, amelyek kritikátlanul teljesítik a brüsszeli elvárásokat, és nem képviselné tovább a saját nemzeti érdekeit”.

***

Fotó: Facebook