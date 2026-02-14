Kiderült, hány orosz katona veszett oda az ukrajnai háborúban

Oroszország teljes körű háborújának kezdete óta legalább 55 000 ukrán katona esett el a harcmezőn.

Az ukrán fél az invázió első két évében nagyrészt kerülte a veszteségekről szóló megjegyzéseket, egészen 2024 februárjáig, amikor is az ukrán elnök bejelentette, hogy 31 000 ukrán katona halt meg.

Zelenszkij az interjú során azt is hangsúlyozta, hogy Oroszország továbbra is megdöbbentő veszteségeket szenvedne el, ha fegyveres erővel próbálná meg elfoglalni Kelet-Ukrajna egészét.

Ez a nyilatkozat az Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok közötti legutóbbi háromoldalú béketárgyalások idején hangzott el, ahol Kelet-Ukrajna, különösen a Donbasz térségének státusza továbbra is az egyik legvitatottabb kérdés a tárgyalásokon.

A súlyos veszteségek ellenére Moszkva kisebb előretöréseket tudott elérni az ukrán frontvonal egyes szakaszain, mivel képes frissen szerződtetett katonákkal pótolni veszteségeit. Az ukrán nyílt forráskódú térképező projekt, a DeepState jelentése szerint az orosz erők 2025-ben 4 336 négyzetkilométernyi ukrán területet foglaltak el, ami az ország területének kevesebb mint 1 százaléka.