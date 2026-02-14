Ft
volodimir zelenszkij orosz-ukrán háború ukrajna oroszország

Kiderült, hány orosz katona veszett oda az ukrajnai háborúban

2026. február 14. 07:15

Az újságírók megjegyzik, hogy a valós számok valószínűleg jóval magasabbak.

2026. február 14. 07:15
null

A Mediazona nevű orosz lap és a BBC Russian Service közösen együttműködve 177 433, Ukrajnában elesett orosz katona személyazonosságát erősítette meg február 13-ig bezárólag – írja a The Kyiv Independent. A médiumok legutóbbi, február eleji frissítése óta 9 291 orosz katona neve került fel az áldozatok listájára.

Az újságírók megjegyzik, hogy a valós számok valószínűleg jóval magasabbak, mivel az általuk hitelesített információk nyilvános forrásokból származnak, például gyászjelentésekből, hozzátartozók bejegyzéseiből, regionális sajtóbeszámolókból és helyi hatóságok közleményeiből.

A megerősített halálos áldozatok között több mint 57 200 önkéntes, 21 400 toborzott fogoly és 17 000 mozgósított katona szerepel a források szerint. Továbbá összesen 6 414 tiszt halálát is hivatalossá tették.

A forrás kiemelte: miközben Moszkva egyáltalán nem hozza nyilvánosságra a saját veszteségi adatait, Volodimir Zelenszkij elnök február 4-én a France Télévisions-nek adott interjújában azt mondta, hogy 

Oroszország teljes körű háborújának kezdete óta legalább 55 000 ukrán katona esett el a harcmezőn.

Az ukrán fél az invázió első két évében nagyrészt kerülte a veszteségekről szóló megjegyzéseket, egészen 2024 februárjáig, amikor is az ukrán elnök bejelentette, hogy 31 000 ukrán katona halt meg.

Zelenszkij az interjú során azt is hangsúlyozta, hogy Oroszország továbbra is megdöbbentő veszteségeket szenvedne el, ha fegyveres erővel próbálná meg elfoglalni Kelet-Ukrajna egészét. 

Ez a nyilatkozat az Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok közötti legutóbbi háromoldalú béketárgyalások idején hangzott el, ahol Kelet-Ukrajna, különösen a Donbasz térségének státusza továbbra is az egyik legvitatottabb kérdés a tárgyalásokon.

A súlyos veszteségek ellenére Moszkva kisebb előretöréseket tudott elérni az ukrán frontvonal egyes szakaszain, mivel képes frissen szerződtetett katonákkal pótolni veszteségeit. Az ukrán nyílt forráskódú térképező projekt, a DeepState jelentése szerint az orosz erők 2025-ben 4 336 négyzetkilométernyi ukrán területet foglaltak el, ami az ország területének kevesebb mint 1 százaléka.

Az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara becslése szerint február 13-ig Oroszország mintegy 1 250 950 katonát veszített Ukrajnában 2022. február 22. óta. Az adatok nem részletezik, hogy hányan haltak meg vagy sebesültek meg, de az általános értelmezés szerint a szám magában foglalja a halottakat, sebesülteket, eltűnteket és fogságba esetteket is.

A Mediazona februárban tette közzé először a teljes, azonosított áldozatokat tartalmazó listát, három évvel azután, hogy Oroszország elindította teljes körű invázióját Ukrajna ellen. A forrás elmondása szerint az önkéntesek manuálisan visznek fel és ellenőriznek minden egyes bejegyzést az adatbázisban, hogy elkerüljék a duplikációkat.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Sergei SUPINSKY / AFP

 

 

