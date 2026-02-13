Ft
családi ház támadás kézigránát nagyszőlős Kárpátalja

Kárpátalja: elképesztő szinten a kétségbeesés, gránáttal támadtak egy rendőr házára

2026. február 13. 20:20

Robbanás rázta meg Nagyszőlős egyik lakóövezetét az éjszaka. A kárpátaljai városban kézigránátot hajítottak egy rendőr otthonára, ahol a családtagjai is bent voltak. Az ablakok betörtek, a homlokzat megrongálódott, de senki sem sérült meg.

2026. február 13. 20:20
null

Robbanás rázta meg a kárpátaljai Nagyszőlős egyik lakóövezetét az éjszaka folyamán, amikor ismeretlen tettes gránátot dobott egy rendőrségi alkalmazott otthonára. A Kárpáti Igaz Szó beszámolója szerint a detonáció következtében megrongálódott az épület homlokzata és több ablak is betört. Az előzetes vizsgálatok alapján a támadó kézigránátot hajított a ház irányába.

Az ingatlanban egy rendőr élt családjával. A robbanás idején a házban tartózkodott a felesége, két kislánya, valamint a szülei is. A hatóságok közlése szerint személyi sérülés nem történt. A rendőrség a helyszínen elvégezte az elsődleges nyomozati cselekményeket, és több tárgyi bizonyítékot lefoglalt, az ügyben eljárás indult.

Kárpátaljai lakóövezetben történt gránáttámadás egy rendőr családi háza ellen. A gyanúsítottat kamerák alapján azonosították.
Kárpátaljai lakóövezetben történt gránáttámadás egy rendőr családi háza ellen. A gyanúsítottat kamerák alapján azonosították.
Forrás: Ukrán Nemzeti Rendőrség

Így fogták el a kárpátaljai támadót

Az UNN szerint a hatóságok rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt. A rendőrök térfigyelő kamerák segítségével azonosították az elkövetőt, akit később egy magánház padlásán találtak meg, ahol elrejtőzött. A férfi a jelentések szerint a járásbeli Szőlősegres faluból származik.

A gyanúsítottat korábban már őrizetbe vették azzal a gyanúval, hogy különösen veszélyes kábítószert – metamfetamint – értékesített a közösség lakosai között.

A hatóságok több bűncselekmény miatt indítottak eljárást, köztük a rendvédelmi szerv alkalmazottjának szándékos vagyonrongálása, fegyverhasználattal elkövetett garázdaság és illegális fegyverbirtoklás miatt. A férfit akár tizenöt év szabadságvesztésre is ítélhetik.

Nyitókép: Ukrán Nemzeti Rendőrség

 

johannluipigus
2026. február 13. 20:52
Ez a fickó terhes?
tapir32
2026. február 13. 20:24
Átvágták az ukrán embereket, amikor a hazájuk védelmét összekötötték a globalizált tőke érdekeivel. A tőkések az elhúzódó háborúban érdekeltek az ukránok a hazájukért halnak. Ebből a csapdából a mielőbbi tűzszünet és béke a kivezető út. Zselenszkij részese és haszonélvezője az ukrán emberek átverésének. Az ukrán katonák halálán nyerészkedik.
