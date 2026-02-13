Kárpátalja: elképesztő szinten a kétségbeesés, gránáttal támadtak egy rendőr házára

Az UNN szerint a hatóságok rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt. A rendőrök térfigyelő kamerák segítségével azonosították az elkövetőt, akit később egy magánház padlásán találtak meg, ahol elrejtőzött. A férfi a jelentések szerint a járásbeli Szőlősegres faluból származik.
A gyanúsítottat korábban már őrizetbe vették azzal a gyanúval, hogy különösen veszélyes kábítószert – metamfetamint – értékesített a közösség lakosai között.
A hatóságok több bűncselekmény miatt indítottak eljárást, köztük a rendvédelmi szerv alkalmazottjának szándékos vagyonrongálása, fegyverhasználattal elkövetett garázdaság és illegális fegyverbirtoklás miatt. A férfit akár tizenöt év szabadságvesztésre is ítélhetik.
Nyitókép: Ukrán Nemzeti Rendőrség