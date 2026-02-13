Kárpátalja: elképesztő szinten a kétségbeesés, gránáttal támadtak egy rendőr házára

Robbanás rázta meg a kárpátaljai Nagyszőlős egyik lakóövezetét az éjszaka folyamán, amikor ismeretlen tettes gránátot dobott egy rendőrségi alkalmazott otthonára. A Kárpáti Igaz Szó beszámolója szerint a detonáció következtében megrongálódott az épület homlokzata és több ablak is betört. Az előzetes vizsgálatok alapján a támadó kézigránátot hajított a ház irányába.

Az ingatlanban egy rendőr élt családjával. A robbanás idején a házban tartózkodott a felesége, két kislánya, valamint a szülei is. A hatóságok közlése szerint személyi sérülés nem történt. A rendőrség a helyszínen elvégezte az elsődleges nyomozati cselekményeket, és több tárgyi bizonyítékot lefoglalt, az ügyben eljárás indult.