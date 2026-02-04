Nyíltan reagált a provokációra: megszólalt a magyar, akivel nem hajlandó kezet fogni ukrán ellenfele
A kolozsvári WTA-tornán történtek túlmutattak a pályán zajló játékon.
Amúgy semmi baj, de szívesen a gázt, az áramot, az olajat, meg a rengeteg pénzt amit eddig Ukrajnának küldtünk.
„Ez az a tüneményes ukrán hölgy, Olekszandra Olijnikova, aki nem volt hajlandó kezet fogni magyar ellenfelével. Amúgy semmi baj, de szívesen a gázt, az áramot, az olajat, meg a rengeteg pénzt amit eddig Ukrajnának küldtünk. Tökre hálásak vagytok.”
