Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Apáti Bence kézfogás ukrán ukrajna

Ez az a tüneményes ukrán hölgy, Olekszandra Olijnikova, aki nem volt hajlandó kezet fogni magyar ellenfelével

2026. február 04. 09:45

Amúgy semmi baj, de szívesen a gázt, az áramot, az olajat, meg a rengeteg pénzt amit eddig Ukrajnának küldtünk.

2026. február 04. 09:45
null
Apáti Bence
Apáti Bence
Facebook

„Ez az a tüneményes ukrán hölgy, Olekszandra Olijnikova, aki nem volt hajlandó kezet fogni magyar ellenfelével. Amúgy semmi baj, de szívesen a gázt, az áramot, az olajat, meg a rengeteg pénzt amit eddig Ukrajnának küldtünk. Tökre hálásak vagytok.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat

Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat
Tovább a cikkhezchevron

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Galsó Atya
2026. február 04. 12:11
Ocsmány egy jószág. Még szerencse, hogy tetováltatott, mert így legalább csinosabb lett. Ja, nem.
Válasz erre
0
0
belbuda
2026. február 04. 12:07
Bencus,inkább mássz vissza a rúdra….😉
Válasz erre
0
0
Reszelő Aladár
2026. február 04. 11:26
Bence, teljesen mind1 mi mit adunk. Annyi bizonyos csak, hogy: - nekik az jár - mi adjunk többet, mert nekik az kevés és sokkal több jár - nem jóeNber, aki nem akarja felszámolni Oroszországot
Válasz erre
0
0
faramuci
2026. február 04. 11:17
Az "ukrán hála" kifejezés szinonímája a veszett kutyára ,amelyik az őt etető kezet megharapja...😎
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!