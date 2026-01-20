Ft
vlagyimir putyin mandiner andrej babiš eu orbán viktor

Olyat mondott a cseh miniszterelnök a Mandinernek, hogy még az oroszok is felfigyeltek rá

2026. január 20. 09:09

Andrej Babiš a Maxima legutóbbi adásában azt mondta, egyre többen sürgetik az EU-ban a tárgyalásokat Oroszországgal, de kérdéses, van-e még erre esély.

2026. január 20. 09:09
null

Andrej Babiš cseh miniszterelnök a Mandinernek adott interjúban hangsúlyozta, hogy Európa éveken át elmulasztotta a közvetlen párbeszédet Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és most már lehet, hogy túl késő ehhez – írja az RT.

Babiš szerint

egyre többen sürgetik az EU-ban a tárgyalásokat Oroszországgal, de kérdéses, van-e még erre esély.

Babiš a Maxima legutóbbi adásában arról is beszélt, hogy Orbán Viktor minden bizonnyal a legtapasztaltabb vezető Európában, sőt, az egyik legjelentősebb európai politikus a világban.

Nyitókép: AFP/Yoan Valat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

patriota-0
2026. január 20. 11:44
Putyin megkapta az egész EU-t játszótérként Trumptól. Erre lassan a húgyagyú EU is rá fog jönni! – Amerika az enyém, ukrajna meg az EU lehet a tiéd! Olvasom az idióta cikkírótól: Putyin feltűnően csendes (Trump lépéseit illetően) Igen, mert ő is megértette! Mostantól szabad kezet kapott.
hexahelicene
2026. január 20. 10:31
Az európai háborúpárti vezetők minden politikai tőkéjüket Ukrajnáciába fektették. Visszakozni nekik már nem lehet, ha mégis, az a biztos bukás számukra. De, mivel a hatalomhoz görcsösen ragaszkodnak, még a világháborút is bevállalnák, ha kell.
BarnaImre
2026. január 20. 09:43
Kikiáltották Putyint háborús bűnösnek, hogy így senki sem tárgyaljon vele. Most meg nem tudják,hogy vessenek véget a háborúnak.Túl sokat öltek bele.
Galerida
2026. január 20. 09:36
A befolyási területek háromfelé osztásakor Európát úgyis az oroszok kapják meg, majd akkor nem lesz akadálya a tárgyalásnak....
