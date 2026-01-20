Olyat mondott a cseh miniszterelnök a Mandinernek, hogy még az oroszok is felfigyeltek rá

Andrej Babiš: Orbán Viktor Európa legtapasztaltabb és a világ egyik legelismertebb vezetője
A cseh miniszterelnök szerint világszínvonalú, amit a magyar kormányfő elért.
Andrej Babiš a Maxima legutóbbi adásában azt mondta, egyre többen sürgetik az EU-ban a tárgyalásokat Oroszországgal, de kérdéses, van-e még erre esély.
Andrej Babiš cseh miniszterelnök a Mandinernek adott interjúban hangsúlyozta, hogy Európa éveken át elmulasztotta a közvetlen párbeszédet Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és most már lehet, hogy túl késő ehhez – írja az RT.
Babiš szerint
egyre többen sürgetik az EU-ban a tárgyalásokat Oroszországgal, de kérdéses, van-e még erre esély.
Babiš a Maxima legutóbbi adásában arról is beszélt, hogy Orbán Viktor minden bizonnyal a legtapasztaltabb vezető Európában, sőt, az egyik legjelentősebb európai politikus a világban.
Nyitókép: AFP/Yoan Valat
***
