Magyarország történelmi lehetőség előtt áll – meghatározó szerepünk lehet az új világkorszak kialakításában

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Az a hajó már elment, amelyre a tiszás politikusok szerettek volna felkapaszkodni – mutatott rá az elemző.
A békés rendezés a józanság politikáján túl számunkra erkölcsi felelősség is.
„…az embereknek éppen a lehetetlent kell tenni. Amikor éhsége földre görnyeszti, fölállnia, kiegyenesednie, az Égre néznie. Amikor maga az egész világ süllyed és sötétül, megállnia szilárdan, visszafordulnia, a Fény felé küzdenie magát” – állapítja meg Kodolányi János regényében Mózes, amikor egy új világkorszak előjeleit észleli.
Hasonló határhelyzetet érezhetünk napjainkban is, hiszen a geopolitika törésvonalai átrajzolódnak, és hívei szerint is megbomlani látszik az utóbbi évtizedek liberális világrendje.
A változás szükségszerűen bizonytalanságot szül, a korábbi külpolitikai rutinok kiüresednek. A széthullás és újjászerveződés útvesztőjében pedig előnnyel indul az, akinek vannak tájékozódási pontjai.
Ilyen útjelző számunkra a jól felfogott geopolitikai érdekérvényesítés. Érdemes szembenézni a valósággal: a tengerentúlon Donald Trump újraválasztásával új időszámítás kezdődött. Az Egyesült Államok visszatalálni látszik szuperhatalmi énjéhez, ami tagadhatatlanul kényelmetlen jövőképet jelent – legalábbis az eddigi nyugalmi állapothoz képest. Magyarország ugyanakkor kedvező helyzetből kapcsolódhat az új vonalvezetéshez: a Trumppal korán kialakított pragmatikus szövetség felértékeli érdekérvényesítő képességét.
A következő évek külpolitikai kihívása, hogy e viszony okos fenntartásával gazdasági realitássá fordítsuk helyzeti előnyünket.
Hasonló tájékozódási pontot jelentenek a közvetlen környezetünkkel, az Európai Unióval szemben érvényesített magyar érdekek. Egy olyan közösség részei vagyunk, amely évek óta önsorsrontó üzemmódban feléli erőforrásait homályos, érthetetlen célokért. Ukrajna tervezetten minden eddiginél nagyobb léptékű, egyre erősödő támogatása nem megoldást jelent, hanem a háború elnyújtását bizonytalan távolságba. A békés rendezés a józanság politikáján túl számunkra erkölcsi felelősség is.
A szomszédunkban dúló esztelenség a kárpátaljai magyar közösség sorsát, létét, megmaradását teszi kockára.
Ezért is kell megragadnunk a Béketanáccsal nyíló történelmi lehetőséget, hogy az új egyensúly kialakításában meghatározó szerepet játsszunk.