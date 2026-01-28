Magyarország történelmi lehetőség előtt áll – meghatározó szerepünk lehet az új világkorszak kialakításában

„…az embereknek éppen a lehetetlent kell tenni. Amikor éhsége földre görnyeszti, fölállnia, kiegyenesednie, az Égre néznie. Amikor maga az egész világ süllyed és sötétül, megállnia szilárdan, visszafordulnia, a Fény felé küzdenie magát” – állapítja meg Kodolányi János regényében Mózes, amikor egy új világkorszak előjeleit észleli.

Hasonló határhelyzetet érezhetünk napjainkban is, hiszen a geopolitika törésvonalai átrajzolódnak, és hívei szerint is megbomlani látszik az utóbbi évtizedek liberális világrendje.

A változás szükségszerűen bizonytalanságot szül, a korábbi külpolitikai rutinok kiüresednek. A széthullás és újjászerveződés útvesztőjében pedig előnnyel indul az, akinek vannak tájékozódási pontjai.