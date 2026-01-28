Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 28.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 28.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tájékozódási pont európai unió magyarország egyesült államok donald trump ukrajna

Magyarország történelmi lehetőség előtt áll – meghatározó szerepünk lehet az új világkorszak kialakításában

2026. január 28. 15:13

A békés rendezés a józanság politikáján túl számunkra erkölcsi felelősség is.

2026. január 28. 15:13
null
Constantinovits Milán
Constantinovits Milán

„…az embereknek éppen a lehetetlent kell tenni. Amikor éhsége földre görnyeszti, fölállnia, kiegyenesednie, az Égre néznie. Amikor maga az egész világ süllyed és sötétül, megállnia szilárdan, visszafordulnia, a Fény felé küzdenie magát” – állapítja meg Kodolányi János regényében Mózes, amikor egy új világkorszak előjeleit észleli. 

Hasonló határhelyzetet érezhetünk napjainkban is, hiszen a geopolitika törésvonalai átrajzolódnak, és hívei szerint is megbomlani látszik az utóbbi évtizedek liberális világrendje.

A változás szükségszerűen bizonytalanságot szül, a korábbi külpolitikai rutinok kiüresednek. A széthullás és újjászerveződés útvesztőjében pedig előnnyel indul az, akinek vannak tájékozódási pontjai. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Ilyen útjelző számunkra a jól felfogott geopolitikai érdekérvényesítés. Érdemes szembenézni a valósággal: a tengerentúlon Donald Trump újraválasztásával új időszámítás kezdődött. Az Egyesült Államok visszatalálni látszik szuperhatalmi énjéhez, ami tagadhatatlanul kényelmetlen jövőképet jelent – legalábbis az eddigi nyugalmi állapothoz képest. Magyarország ugyanakkor kedvező helyzetből kapcsolódhat az új vonalvezetéshez: a Trumppal korán kialakított pragmatikus szövetség felértékeli érdekérvényesítő képességét.

A következő évek külpolitikai kihívása, hogy e viszony okos fenntartásával gazdasági realitássá fordítsuk helyzeti előnyünket. 

Hasonló tájékozódási pontot jelentenek a közvetlen környezetünkkel, az Európai Unióval szemben érvényesített magyar érdekek. Egy olyan közösség részei vagyunk, amely évek óta önsorsrontó üzemmódban feléli erőforrásait homályos, érthetetlen célokért. Ukrajna tervezetten minden eddiginél nagyobb léptékű, egyre erősödő támogatása nem megoldást jelent, hanem a háború elnyújtását bizonytalan távolságba. A békés rendezés a józanság politikáján túl számunkra erkölcsi felelősség is.

A szomszédunkban dúló esztelenség a kárpátaljai magyar közösség sorsát, létét, megmaradását teszi kockára.

Ezért is kell megragadnunk a Béketanáccsal nyíló történelmi lehetőséget, hogy az új egyensúly kialakításában meghatározó szerepet játsszunk. 

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
massivement5
2026. január 28. 15:38
Történelmi lehetőség :DDD Naná. Milyen történelmi lehetőség, a trolltempón és a szabotázson kívül? A HUXIT, gyönyörű lehetőség volna :DDD Nemcsak Ausztriát érjük utol, hanem egyszer talán Lengyelországot, sőt, Romániát is! Mindenki a magyarokat irigyli, ez kimaradt! :D A nem létező, középkori, wifi nélküli Németországból vándorolnak már a tömegek a kipcsak Kánaánba! De az is lehet, hogy fordítva van.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!