Magyarellenesség felsőfokon: már a kárpátaljai magyar iskolákat is robbantással fenyegetik

Január 30-án, pénteken több kárpátaljai magyar tannyelvű oktatási intézményben is bombafenyegetésről szóló bejelentés érkezett, ami miatt számos helyen azonnali kiürítést rendeltek el – számolt be róla a Kárpáti Igaz Szó.

A fenyegetések elsősorban a Beregszászi járást és a környező kistérségeket érintették. Többek között a Beregszászi, Nagydobronyi, Homoki és Szürtei kistérség intézményei kaptak riasztást, beleértve a kisgejöci és nagygejőci iskolákat is.