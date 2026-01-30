Ft
beregszászi járás Bombariadó ukrajna Kárpátalja

Magyarellenesség felsőfokon: már a kárpátaljai magyar iskolákat is robbantással fenyegetik

2026. január 30. 15:41

Nem ez volt az első hasonló incidens a közelmúltban Kárpátalján.

2026. január 30. 15:41
null

Január 30-án, pénteken több kárpátaljai magyar tannyelvű oktatási intézményben is bombafenyegetésről szóló bejelentés érkezett, ami miatt számos helyen azonnali kiürítést rendeltek el – számolt be róla a Kárpáti Igaz Szó.

A fenyegetések elsősorban a Beregszászi járást és a környező kistérségeket érintették. Többek között a Beregszászi, Nagydobronyi, Homoki és Szürtei kistérség intézményei kaptak riasztást, beleértve a kisgejöci és nagygejőci iskolákat is.

A legtöbb érintett iskolában a gyerekek azonnal hazamehettek, az épületeket pedig kiürítették a biztonsági előírások szerint. Hasonló intézkedésre került sor a beregszászi P. Frangepán Katalin Gimnázium bázisóvodájában is, ahol a fenyegető bejelentés után azonnal kiürítették az épületet, és a helyszínre szakembereket riasztottak a vizsgálatok elvégzésére. Az esettel kapcsolatban egyelőre nem hoztak nyilvánosságra további részleteket.

Nem ez volt az első hasonló incidens a közelmúltban Kárpátalján: január 28-án a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen is bombariadót kellett elrendelni egy fenyegető üzenet miatt, ami később alaptalannak bizonyult.

Nemcsak Kárpátalján volt pénteken bombafenyegetés. Ahogy arról beszámoltunk, Hajdú-Bihar vármegyében is tömeges bombafenyegetések érkeztek oktatási intézményekbe. A vármegyei rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon közölte, hogy valószínűleg egyetlen forrásból származó fenyegető e-mailek futottak be több hajdú-bihari iskolába.

A rendőrség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást, az érintett épületeket átvizsgálták, de eddig sem robbanószert, sem robbantásra alkalmas eszközt nem találtak.

Horváth Zoltán, Hajdúdorog polgármestere a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Oktatási Központba érkezett fenyegető levél miatt bombariadót rendeltek el. Az általános és középiskolát azonnal kiürítették, a szülőket értesítették, a gyermekek biztonságos elhelyezéséről pedig szervezetten gondoskodtak. Az önkormányzat – amennyiben szükséges – további segítséget nyújt az érintetteknek.

Az Index birtokába jutott fenyegető levél alapján, az üzenet ukrán nyelvű volt. A levelekhez egy bombáról készült képet is csatoltak. Az esetek háttere egyelőre tisztázatlan, de a mind a kárpátaljai, mind a magyarországi fenyegetése egyidejűsége egy koordinált akciót sejtet a háttérben.

Nyitókép forrása: ATTILA KISBENEDEK / AFP

backdrive
2026. január 30. 17:29
Most már tényleg be kellene kéretni az orosz nagykövetet. Legutóbb is az oroszok voltak, most is onnan próbálkoznak.
arpadan
2026. január 30. 17:01
"..és ez a vén kurva Ursula ezért nem szól semmit?" Szerintem pont ez a feladata, erre trenírozták, ezért kapja a pénzét ( meg ezért nincs semmi következménye pl. az "eltűnt" Pfizer-SMS-eknek sem,meg az összes többi sumákságának ).
madre79
2026. január 30. 16:54
..és ez a vén kurva Ursula ezért nem szól semmit?
arpadan
2026. január 30. 16:50
Miért, Szibihának, meg a hímtagzongoristának, meg az egész tömeggyilkos bandájának mire van ideje ? Már azon kívül, hogy fejjék az EU-s brigantikat ( természetesen az ÉN pénztárcámra! ), gyűjtsék az aranybudikat, meg fenyegessenek bennünket ?!? Amúgy meg - csak úgy mellékesen - vágóhídra küldjék az ukrán nemzetet ?
