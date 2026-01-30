Magyarellenesség felsőfokon: már a kárpátaljai magyar iskolákat is robbantással fenyegetik

Pánik: bombariadó miatt kiürítettek több magyar iskolát, rendőrök lepték el az épületeket
A hajdú-bihari rendőrök terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendeltek el nyomozást.
Nem ez volt az első hasonló incidens a közelmúltban Kárpátalján.
Január 30-án, pénteken több kárpátaljai magyar tannyelvű oktatási intézményben is bombafenyegetésről szóló bejelentés érkezett, ami miatt számos helyen azonnali kiürítést rendeltek el – számolt be róla a Kárpáti Igaz Szó.
A fenyegetések elsősorban a Beregszászi járást és a környező kistérségeket érintették. Többek között a Beregszászi, Nagydobronyi, Homoki és Szürtei kistérség intézményei kaptak riasztást, beleértve a kisgejöci és nagygejőci iskolákat is.
A legtöbb érintett iskolában a gyerekek azonnal hazamehettek, az épületeket pedig kiürítették a biztonsági előírások szerint. Hasonló intézkedésre került sor a beregszászi P. Frangepán Katalin Gimnázium bázisóvodájában is, ahol a fenyegető bejelentés után azonnal kiürítették az épületet, és a helyszínre szakembereket riasztottak a vizsgálatok elvégzésére. Az esettel kapcsolatban egyelőre nem hoztak nyilvánosságra további részleteket.
Nem ez volt az első hasonló incidens a közelmúltban Kárpátalján: január 28-án a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen is bombariadót kellett elrendelni egy fenyegető üzenet miatt, ami később alaptalannak bizonyult.
Nemcsak Kárpátalján volt pénteken bombafenyegetés. Ahogy arról beszámoltunk, Hajdú-Bihar vármegyében is tömeges bombafenyegetések érkeztek oktatási intézményekbe. A vármegyei rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon közölte, hogy valószínűleg egyetlen forrásból származó fenyegető e-mailek futottak be több hajdú-bihari iskolába.
A rendőrség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást, az érintett épületeket átvizsgálták, de eddig sem robbanószert, sem robbantásra alkalmas eszközt nem találtak.
Horváth Zoltán, Hajdúdorog polgármestere a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Oktatási Központba érkezett fenyegető levél miatt bombariadót rendeltek el. Az általános és középiskolát azonnal kiürítették, a szülőket értesítették, a gyermekek biztonságos elhelyezéséről pedig szervezetten gondoskodtak. Az önkormányzat – amennyiben szükséges – további segítséget nyújt az érintetteknek.
Az Index birtokába jutott fenyegető levél alapján, az üzenet ukrán nyelvű volt. A levelekhez egy bombáról készült képet is csatoltak. Az esetek háttere egyelőre tisztázatlan, de a mind a kárpátaljai, mind a magyarországi fenyegetése egyidejűsége egy koordinált akciót sejtet a háttérben.
