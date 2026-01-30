Pánik: bombariadó miatt kiürítettek több magyar iskolát, rendőrök lepték el az épületeket

Ez hihetetlen: újabb Ukrajnából Magyarországra tartó vonaton volt bombariadó
Az Latorca InterCity 140 perces késéssel indulhatott tovább Budapestre.
A hajdú-bihari rendőrök terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendeltek el nyomozást.
A rendőrség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást, miután több iskola is fenyegető e-mailt kapott Hajdú-Biharban – közölte a vármegyei rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu oldalon.
Azt írták, hogy valószínűleg
egy helyről származó, fenyegető elektronikus levelek érkeztek több hajdú-bihari oktatási intézménybe.
Nyomozást rendeltek el és az épületeket átvizsgálják – közölték, kiemelve, hogy a rendőrök eddig nem találtak robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt az iskolák területén.
Horváth Zoltán, Hajdúdorog polgármestere azt írta a Facebook-oldalán, hogy a Nagy Szent Bazil görögkatolikus oktatási központban bombariadót rendeltek el, mert az intézménybe ezzel kapcsolatos fenyegető elektronikus levél érkezett.
Közölte: az általános és középiskola kiürítése azonnal megtörtént, a szülők értesítést kaptak, a gyermekek elhelyezése szervezetten, biztonságos körülmények között zajlik.
Az intézménnyel együttműködve – ha ez indokolt – az önkormányzat gondoskodik az érintettek elhelyezéséről – tette hozzá.
(MTI)
