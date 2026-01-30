Pánik: bombariadó miatt kiürítettek több magyar iskolát, rendőrök lepték el az épületeket

Horváth Zoltán, Hajdúdorog polgármestere azt írta a Facebook-oldalán, hogy a Nagy Szent Bazil görögkatolikus oktatási központban bombariadót rendeltek el, mert az intézménybe ezzel kapcsolatos fenyegető elektronikus levél érkezett.

Közölte: az általános és középiskola kiürítése azonnal megtörtént, a szülők értesítést kaptak, a gyermekek elhelyezése szervezetten, biztonságos körülmények között zajlik.

Az intézménnyel együttműködve – ha ez indokolt – az önkormányzat gondoskodik az érintettek elhelyezéséről – tette hozzá.