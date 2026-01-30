Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
01. 30.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 30.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
bombariadó iskola rendőr

Pánik: bombariadó miatt kiürítettek több magyar iskolát, rendőrök lepték el az épületeket

2026. január 30. 12:29

A hajdú-bihari rendőrök terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendeltek el nyomozást.

2026. január 30. 12:29
null

A rendőrség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást, miután több iskola is fenyegető e-mailt kapott Hajdú-Biharban – közölte a vármegyei rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy valószínűleg 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
Tovább a cikkhezchevron

egy helyről származó, fenyegető elektronikus levelek érkeztek több hajdú-bihari oktatási intézménybe.

Nyomozást rendeltek el és az épületeket átvizsgálják – közölték, kiemelve, hogy a rendőrök eddig nem találtak robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt az iskolák területén.

Horváth Zoltán, Hajdúdorog polgármestere azt írta a Facebook-oldalán, hogy a Nagy Szent Bazil görögkatolikus oktatási központban bombariadót rendeltek el, mert az intézménybe ezzel kapcsolatos fenyegető elektronikus levél érkezett.

Közölte: az általános és középiskola kiürítése azonnal megtörtént, a szülők értesítést kaptak, a gyermekek elhelyezése szervezetten, biztonságos körülmények között zajlik.

Az intézménnyel együttműködve – ha ez indokolt – az önkormányzat gondoskodik az érintettek elhelyezéséről – tette hozzá.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI) 

Nyitókép: Pixabay

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hidegenhagy
2026. január 30. 15:01
nuevoreynuevaley Micsoda önbeteljesítő jóslat! Véletlenül nem a forgatókönyvet olvasta fel? Kár erőlködnöd, tudjuk, hogy az ukrán titkosszolgálat áll a tisza mögött.
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2026. január 30. 14:46
"Magyar Péter azt mondta, kapott konkrét információkat arról, hogy önmerénylettel vagy drónokkal kelthetnek pánikot a választás előtt" Igaza is lett
Válasz erre
0
2
polárüveg
2026. január 30. 14:44
Kezdődik. A kedves ukrán vezetők kevésbé kedvesen megmondták. Ezért bármi történik, az bizony akkor is az ő saruk, ha nem. Mivel befenyegettek, ezért senki le nem tudja mosni róluk. Indul a végjáték.UK.
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2026. január 30. 14:43
Orkban kiberrendorei max akkor kapjak el, ha reszeg diak volt es a sajat e-mailjet hasznalta
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!