Ft
Ft
0°C
-4°C
Ft
Ft
0°C
-4°C
01. 14.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 14.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazdaság árrésstop csehország

Futótűzként terjed a magyar megoldás Európában – újabb uniós ország hozhat kulcsfontosságú döntést

2026. január 14. 09:57

Zajlik az intézkedéscsomag előkészítése.

2026. január 14. 09:57
null

Csehországban is fontolgatják az árrésstop bevezetését, miközben a hazai élelmiszerekre vonatkozó kvótákkal élénkítenék a cseh termékek elérését a boltok polcain. Martin Sebestyán cseh mezőgazdasági miniszter élesen kritizálta a kereskedelmi láncok árréseit, határozott véleménye szerint sokkal méltányosabb árakkal kellene szembesülniük vásárláskor.

Mint ismert, Andrej Babis cseh miniszterelnök a kormányprogramban minőségi, megfizethető és biztonságos cseh élelmiszereket ígért az embereknek, erre erősít rá minisztere nyilatkozata is, aki megerősítette a célt, fontos, hogy a cseh piacon minél több hazai élelmiszer legyen – írja a Seznam Zzprvy cseh portál.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

„Elemi érdekünk, hogy az élelmiszerek a lehető legnagyobb mértékben hazai termékek legyenek, a cseh kereskedők stabil és kiszámítható környezetben dolgozhassanak.

Ahhoz, hogy minél több cseh élelmiszer legyen a piacon, a gyártóknak megfelelő feltételekre van szükségük”

– erősítette meg Sebestyán.

A cseh kormányban zajlik egy vita a témában: megkezdődtek az egyeztetések a szektor szereplőivel, hogy olyan intézkedéscsomag lépjen életbe, amely szabályozza a kereskedelmi láncok árréseit. Ezzel lényegében a magyar példát valósítanák meg Csehországban, azt azonban kiemelték, az egyes országokból származó importot nem kívánják sem betiltani, sem korlátozni.

Fotó: Pixabay

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. január 14. 11:40
utobb mindenki felebred
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!