Futótűzként terjed a magyar megoldás Európában – újabb uniós ország hozhat kulcsfontosságú döntést

Csehországban is fontolgatják az árrésstop bevezetését, miközben a hazai élelmiszerekre vonatkozó kvótákkal élénkítenék a cseh termékek elérését a boltok polcain. Martin Sebestyán cseh mezőgazdasági miniszter élesen kritizálta a kereskedelmi láncok árréseit, határozott véleménye szerint sokkal méltányosabb árakkal kellene szembesülniük vásárláskor.

Mint ismert, Andrej Babis cseh miniszterelnök a kormányprogramban minőségi, megfizethető és biztonságos cseh élelmiszereket ígért az embereknek, erre erősít rá minisztere nyilatkozata is, aki megerősítette a célt, fontos, hogy a cseh piacon minél több hazai élelmiszer legyen – írja a Seznam Zzprvy cseh portál.