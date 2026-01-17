Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 17.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 17.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
tél kamcsatka mínusz oroszország

Ez az igazi tél: „Oroszország összes hava Kamcsatkára hullott” (VIDEÓ)

2026. január 17. 19:27

Egyes helyeken a tízemeletes panelek negyedik-ötödik emeletéig érnek a hótorlaszok.

2026. január 17. 19:27
null

Az orosz tél mindig is fogalom volt, és úgy tűnik az is marad. 

Nemrég a Nexta-hírcsatornán megjelent egy videó, amelyhez kísérőszövegként azt írták,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Mi már csak egy kávét kérünk: kínos vergődésbe kezdett a Medián

Mi már csak egy kávét kérünk: kínos vergődésbe kezdett a Medián
Tovább a cikkhezchevron

úgy tűnik Oroszország összes hava Kamcsatkára hullott”.

A vonatkozó felvételt alább tekintheti meg:

Hozzátették, hogy a térségben akadnak olyan részek, ahol annyi hó hullott, hogy a tízemeletes panelek negyedik-ötödik emeletéig érnek. 

Az interneten keringenek olyan videók is, hogy az autótulajdonosok lapáttal szabadítják ki járműveiket a hó fogságából, bár elindulni nem tudnak velük a méretes hótorlaszok miatt.

Magyarországra is beköszönt a szibériai hideg

A HungaroMet előrejelzése szerint az északkeleti országrészben várható a leghidegebb vasárnapra virradóra: nagy területen csökken mínusz 10 Celsius-fok alá a hőmérséklet, 

egyes helyeken akár mínusz 15, a határ közelében pedig mínusz 20 fok köré csökkenhet a hőmérséklet.

A prognózis szerint a következő napokban a kontinentális eredetű légtömeg hatására száraz, néhol napos időre kell számítani, de a csúcshőmérséklet egyre alacsonyabb lesz, és hideg, több helyen zord éjszakára kell készülni, különösen a jövő hét első felében.

MTI/Mandiner

Nyitókép: Képernyőfotó

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
SzaboGeza
2026. január 17. 19:47
HU HUU!!! Na ezt soha nem akarhatjuk magunknak!!! Bízunk a természetben , ezért lesz minden rendben!!!:)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!