Ez az igazi tél: „Oroszország összes hava Kamcsatkára hullott” (VIDEÓ)

Ilyet is rég láttunk: így repedt ketté a Balaton jege
A jégtakaró vastagsága jelenleg változó a magyar tengeren. Míg a déli part közelében 12–15 centimétert mérnek, addig az északi oldalon 8–12 centiméteres réteg figyelhető meg.
Egyes helyeken a tízemeletes panelek negyedik-ötödik emeletéig érnek a hótorlaszok.
Az orosz tél mindig is fogalom volt, és úgy tűnik az is marad.
Nemrég a Nexta-hírcsatornán megjelent egy videó, amelyhez kísérőszövegként azt írták,
úgy tűnik Oroszország összes hava Kamcsatkára hullott”.
A vonatkozó felvételt alább tekintheti meg:
Hozzátették, hogy a térségben akadnak olyan részek, ahol annyi hó hullott, hogy a tízemeletes panelek negyedik-ötödik emeletéig érnek.
Az interneten keringenek olyan videók is, hogy az autótulajdonosok lapáttal szabadítják ki járműveiket a hó fogságából, bár elindulni nem tudnak velük a méretes hótorlaszok miatt.
A HungaroMet előrejelzése szerint az északkeleti országrészben várható a leghidegebb vasárnapra virradóra: nagy területen csökken mínusz 10 Celsius-fok alá a hőmérséklet,
egyes helyeken akár mínusz 15, a határ közelében pedig mínusz 20 fok köré csökkenhet a hőmérséklet.
A prognózis szerint a következő napokban a kontinentális eredetű légtömeg hatására száraz, néhol napos időre kell számítani, de a csúcshőmérséklet egyre alacsonyabb lesz, és hideg, több helyen zord éjszakára kell készülni, különösen a jövő hét első felében.
MTI/Mandiner
Nyitókép: Képernyőfotó
Ezt is ajánljuk a témában
A jégtakaró vastagsága jelenleg változó a magyar tengeren. Míg a déli part közelében 12–15 centimétert mérnek, addig az északi oldalon 8–12 centiméteres réteg figyelhető meg.