Ez az igazi tél: „Oroszország összes hava Kamcsatkára hullott” (VIDEÓ)

Hozzátették, hogy a térségben akadnak olyan részek, ahol annyi hó hullott, hogy a tízemeletes panelek negyedik-ötödik emeletéig érnek.

Az interneten keringenek olyan videók is, hogy az autótulajdonosok lapáttal szabadítják ki járműveiket a hó fogságából, bár elindulni nem tudnak velük a méretes hótorlaszok miatt.

Magyarországra is beköszönt a szibériai hideg

A HungaroMet előrejelzése szerint az északkeleti országrészben várható a leghidegebb vasárnapra virradóra: nagy területen csökken mínusz 10 Celsius-fok alá a hőmérséklet,