schiffer andrás lmp tisza párt magyar péter raskó györgy privatizáció Kapitány István

Összenő, ami összetartozik: Schiffer is elmondta véleményét Kapitány Istvánról, Magyar Péter másik tanácsadója sietett a pénzember megvédésére

2026. január 17. 17:55

„De sötét vagy Andris!” – írta Raskó György. De ezt az ügyvéd sem hagyta annyiban.

null

Schiffer András ügyvéd, az LMP egykori politikusa is reagált arra, hogy Magyar Péter szombaton bejelentette gazdaságfejlesztési és energetikai szakemberét, Kapitány Istvánt.

Schiffer a Tisza-vezér ezen lépésére azt írta közösségi oldalán, 

A globális progresszív politika célja: minden hatalmat az óriásvállalatok menedzsereinek!”

A poszt alatt rövid idő múlva megjelent a Tisza Párt másik szakértője, Raskó György, aki minderre at válaszolta egy kommentben: „de sötét vagy Andris!”

Természetesen a jogász sem hagyta annyiban a dolgot. Azt felelte, „ha már így megszólított Raskó úr, 

érdeklődnék, hogy Szeretetországban az elszámoltatás és a vagyonvisszaszerzés kiterjed-e majd a kilencvenes években elherdált közvagyonra is?”

Ha Raskó előkerül, akkor ott mindig kipattan egy kisebb botrány

Az agrárközgazdász a héten már nem először vonja magára a figyelmet. Raskó pár napja Facebook-oldalán újraosztotta Magyar Péter azon bejegyzését, melyben a pártelnök a nyilvánosságban a Tiszához köthető megszorítócsomagról értekezett. Ehhez kísérőszövegként hozzáfűzte, 

A Fidesz-birkának mindegy, magyarázhatod 100 évig”.

Volt arra is példa, hogy kijelentette, szerinte igazságos a Magyarországot károsan érintő uniós reform, melynek értelmében a jövőben az EU kiegyenlítené a mezőgazdasági támogatások rendszerét, amelyben jelenleg például egy francia gazda közel háromszor annyi földalapú támogatást kap, mint például egy bolgár.

S mivel hazánk a közép-kelet európai régióban eddig a legmagasabb összeget kapta, Raskó szerint itthon abszolút értékben nem változna a föld alapú uniós támogatások mértéke. 

Kicsoda Raskó György?

Az agrárvállalkozó 2024 őszén tűnt fel ismét a közéletben. Akkor azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy egy azóta eltűnt posztban a Fidesz szavazóinak kihalását vetítette előre.

De Raskó György azelőtt sem volt ismeretlen szereplő a közéletben, hiszen korábban a Momentumot és Márki-Zay Pétert segítette.

A hirado.hu egy korábbi cikke szerint például a rendszerváltás utáni privatizációban központi szerepet töltött be, valamint nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a hazai élelmiszeripar külföldi kézbe kerüljön.

De az agrármérnök korábban Medgyessy Péter tanácsadója is volt, valamint évtizedek óta a baloldali politika aktív szereplője.

Nyitókép: Facebook

