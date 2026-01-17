Összenő, ami összetartozik: Schiffer is elmondta véleményét Kapitány Istvánról, Magyar Péter másik tanácsadója sietett a pénzember megvédésére

Kicsoda Raskó György?

Az agrárvállalkozó 2024 őszén tűnt fel ismét a közéletben. Akkor azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy egy azóta eltűnt posztban a Fidesz szavazóinak kihalását vetítette előre.

De Raskó György azelőtt sem volt ismeretlen szereplő a közéletben, hiszen korábban a Momentumot és Márki-Zay Pétert segítette.

A hirado.hu egy korábbi cikke szerint például a rendszerváltás utáni privatizációban központi szerepet töltött be, valamint nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a hazai élelmiszeripar külföldi kézbe kerüljön.

De az agrármérnök korábban Medgyessy Péter tanácsadója is volt, valamint évtizedek óta a baloldali politika aktív szereplője.