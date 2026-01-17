Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 17.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 17.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
tél balatonfenyves Rianás időjárás balaton déli part jégtakaró

Ilyet is rég láttunk: így repedt ketté a Balaton jege

2026. január 17. 15:48

A jégtakaró vastagsága jelenleg változó a magyar tengeren. Míg a déli part közelében 12–15 centimétert mérnek, addig az északi oldalon 8–12 centiméteres réteg figyelhető meg.

2026. január 17. 15:48
null

A múlt heti kemény fagyok hatására összefüggő jégtakaró alakult ki a Balatonon, amely több helyen már elérte a korcsolyázáshoz szükséges vastagságot is. 

A jégfelület mozgásáról pedig látványos felvételek készültek. Balatonfenyvesnél kamera rögzítette azt a pillanatot, amikor a hatalmas jégfelület hangos reccsenéssel megrepedt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Mi már csak egy kávét kérünk: kínos vergődésbe kezdett a Medián

Mi már csak egy kávét kérünk: kínos vergődésbe kezdett a Medián
Tovább a cikkhezchevron

Az erről készült videót ITT tekintheti meg.

Vigyázni kell a rianásokkal

Az Időkép a történtek kapcsán arról írt, hogy a jégtakaró vastagsága jelenleg változó a magyar tengeren: 

  • míg a déli part közelében 12–15 centimétert mérnek, 
  • addig az északi oldalon a part mentén 8–12 centiméteres réteg figyelhető meg. 

Ez már meghaladja azt a kritikus értéket, amely a biztonságos korcsolyázás feltétele – hívták fel a figyelmet.

Az időjárási portál hozzátette, hogy a jégfelületen több helyen hosszú, elnyúló repedések, úgynevezett rianások láthatók. A héten egy különösen jelentős, a partra merőlegesen húzódó rianás is kialakult. 

Az előrejelzések szerint a vasárnap várható erősebb lehűlés ugyan visszafagyasztja ezeket a repedéseket, a törésvonalak mentén azonban továbbra is vékonyabb marad a jég – olvasható az Időkép oldalán.

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
SzaboGeza
2026. január 17. 15:57
Szóval "SENKI NE MENJEN A BALATON JEGÉRE"!!!!!
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2026. január 17. 15:54
Nos ennek nem a reped ketté a neve. Hanem rianás. Ritkán látott balatoni természeti jelenség.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!