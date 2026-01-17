Ilyet is rég láttunk: így repedt ketté a Balaton jege

Az Időkép a történtek kapcsán arról írt, hogy a jégtakaró vastagsága jelenleg változó a magyar tengeren:

míg a déli part közelében 12–15 centimétert mérnek,

addig az északi oldalon a part mentén 8–12 centiméteres réteg figyelhető meg.

Ez már meghaladja azt a kritikus értéket, amely a biztonságos korcsolyázás feltétele – hívták fel a figyelmet.

Az időjárási portál hozzátette, hogy a jégfelületen több helyen hosszú, elnyúló repedések, úgynevezett rianások láthatók. A héten egy különösen jelentős, a partra merőlegesen húzódó rianás is kialakult.

Az előrejelzések szerint a vasárnap várható erősebb lehűlés ugyan visszafagyasztja ezeket a repedéseket, a törésvonalak mentén azonban továbbra is vékonyabb marad a jég – olvasható az Időkép oldalán.