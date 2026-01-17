Kéri László hajmeresztő vallomása a Tisza rendezvényén: Magyarország nem fog kimaradni a háborúból (VIDEÓ)

Ajjaj! Tiszás megmondóember leplezte le Magyar Pétert (VIDEÓ)
Nyíltan beismerte egy fórumon Kéri László, hogy Magyar Péterék minden brüsszeli parancsot végrehajtanának, ha kormányra kerülnének.
Magyar Péter szakértője egyértelművé tette, hogy a Tisza kormányra kerülésével Magyarország is bele fog sodródni a háborúba.
Európa készüljön fel arra, hogy Oroszország neki tartósan hadi ellenfele lesz, amiből Magyarország sem fogja tudni kihúzni magát – jelentette ki Kéri László a Tisza Párt egyik rendezvényén, egy hatalmas tiszás molinó előtt ücsörögve. A tiszás politológus a felvételen arról beszél, hogy Európa már eldöntötte a háború kérdését.
„Európa készüljön fel arra, hogy Oroszország neki tartósan hadi ellenfele lesz” – mondja a videóban, és hozzáteszi – „Ebből Magyarország szerintem nem fogja tudni kihúzni magát.”
Vagyis Magyar Péter bizalmasa kamerák előtt ismerte be, hogy ha a Tisza kerül kormányra, Magyarország is háborúba megy.
A felvétel itt tekinthető meg:
Egy másik fórumon Kéri László azt is beismerte, hogy Magyar Péterék minden brüsszeli parancsot végrehajtanának, ha kormányra kerülnének. „Teljesen nyilvánvaló, hogy nemcsak az Európai Ügyészséghez való csatlakozásban, hanem számos olyan dologban is nyitva áll a Tisza, hogyha kormányozna, akkor megtenné, amit az Orbán-kormány három, négy, öt, hat éve nem hajlandó megtenni” – fogalmazott.
