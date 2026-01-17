Ft
01. 17.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború tisza párt magyar péter kéri lászló magyarország orosz-ukrán háború európa oroszország

Kéri László hajmeresztő vallomása a Tisza rendezvényén: Magyarország nem fog kimaradni a háborúból (VIDEÓ)

2026. január 17. 08:12

Magyar Péter szakértője egyértelművé tette, hogy a Tisza kormányra kerülésével Magyarország is bele fog sodródni a háborúba.

2026. január 17. 08:12
null

Európa készüljön fel arra, hogy Oroszország neki tartósan hadi ellenfele lesz, amiből Magyarország sem fogja tudni kihúzni magát – jelentette ki Kéri László a Tisza Párt egyik rendezvényén,  egy hatalmas tiszás molinó előtt ücsörögve. A tiszás politológus a felvételen arról beszél, hogy Európa már eldöntötte a háború kérdését. 

„Európa készüljön fel arra, hogy Oroszország neki tartósan hadi ellenfele lesz” – mondja a videóban, és hozzáteszi – „Ebből Magyarország szerintem nem fogja tudni kihúzni magát.”

Vagyis Magyar Péter bizalmasa kamerák előtt ismerte be, hogy ha a Tisza kerül kormányra, Magyarország is háborúba megy.

A felvétel itt tekinthető meg:

Egy másik fórumon Kéri László azt is beismerte, hogy Magyar Péterék minden brüsszeli parancsot végrehajtanának, ha kormányra kerülnének. „Teljesen nyilvánvaló, hogy nemcsak az Európai Ügyészséghez való csatlakozásban, hanem számos olyan dologban is nyitva áll a Tisza, hogyha kormányozna, akkor megtenné, amit az Orbán-kormány három, négy, öt, hat éve nem hajlandó megtenni” – fogalmazott.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Facebook

***

 

 

Összesen 64 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rasputin
2026. január 17. 09:40
Chekke-Faint 2026. január 17. 09:38 rasputin 2026. január Ki riogat ma Orosz támadással. Az oroszok.
Válasz erre
0
0
Türelem
2026. január 17. 09:39
A zsidóság, mi sem tanultunk a történelemből. nem volt elég Hitler, a haláltáborok borzalma, tényleg nem, mi zsidók is az elpusztításunkra, mp-re akarunk szavazni, a sok buta mp-fan gojjal együtt? Nem lesz hová menekülnünk, atomháború lesz. Az amerikai zsidóság már kétszer vitte bele Európát a háborúba, most a harmadikat szervezi az általa irányított nyugat-európai, brüsszeli vezetők, politikusok révén, akik Európa és családjaink, gyermekeink gyilkosai! Több ismerősöm gyűjti azokat, akiket szerintük a háború kirobbanása, s a Tisza általi részvételünk esetén a környezetében népítélet alá kell vonni......
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. január 17. 09:39
Chekke-Faintrasputin 2026. január 17. 09:35 A 2008-as háború a orosz–grúz háború volt, amelyet Oroszország indított Grúzia ellen a dél-oszétiai szakadár régió miatt, és ez összefüggött a NATO-bővítési politikával, mivel Oroszország élesen ellenezte Grúzia lehetséges NATO-tagságát. Mivel egy ökör vagy kérdéseid is azon szintüek. De jól megélsz az Orbán kormány alatt már 15 éve...DDD """A Fidesz követeli, hogy Oroszország haladéktalanul és feltétel nélkül vonja ki csapatait Grúziából – tette hozzá Németh Zsolt, aki szerint az oroszok nem tettek eleget a tűzszüneti egyezményben vállalt csapatkivonásnak. A Fidesz külügyi kabinetvezetője azt mondta, hogy levelében Orbán Viktor arra is utalt, hogy Grúziát és Ukrajnát minél előbb fel kellene venni NATO tagjai közé. """" kdnp.hu/news/orban-viktor-leveleben-eliteli-az-orosz-katonai-agressziot-video Nyugtass meg. Ugye nem te vagy a családod legokosabbja?
Válasz erre
0
0
alex44
2026. január 17. 09:38
kéri egy rohadék vagy,ennyi!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!