Kéri László hajmeresztő vallomása a Tisza rendezvényén: Magyarország nem fog kimaradni a háborúból (VIDEÓ)

Európa készüljön fel arra, hogy Oroszország neki tartósan hadi ellenfele lesz, amiből Magyarország sem fogja tudni kihúzni magát – jelentette ki Kéri László a Tisza Párt egyik rendezvényén, egy hatalmas tiszás molinó előtt ücsörögve. A tiszás politológus a felvételen arról beszél, hogy Európa már eldöntötte a háború kérdését.

