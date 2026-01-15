Ft
európai ügyészség tisza tóth péter magyar péter kéri lászló

Ajjaj! Tiszás megmondóember leplezte le Magyar Pétert (VIDEÓ)

2026. január 15. 17:17

Nyíltan beismerte egy fórumon Kéri László, hogy Magyar Péterék minden brüsszeli parancsot végrehajtanának, ha kormányra kerülnének.

2026. január 15. 17:17
A Magyar Nemzet vette észre, hogy a baloldal kedvenc szociológusa és az egyik leglelkesebb tiszás megmondóember, Kéri László így fogalmazott egy rendezvényen:

„Teljesen nyilvánvaló, hogy nemcsak az Európai Ügyészséghez való csatlakozásban, hanem számos olyan dologban is nyitva áll a Tisza, hogyha kormányozna, akkor megtenné, amit az Orbán-kormány három, négy, öt, hat éve nem hajlandó megtenni”.

A Magyar Nemzet cikkében rámutat: „Kéri László szavára azért is érdemes adni ez ügyben, mert mint kiderült, a feltételezettnél is szorosabb a kapcsolata Magyar Péterékkel. A Ripost olyan fotókat tett közzé, amelyeken jól látható: 

a tiszás szakértő rendszeresen megjelenik a párt irodájában, illetve egyeztet Tóth Péterrel, a Tisza kampányfőnökével. 

A lap szerint Kéri László hónapok óta rendszeres eligazításra, »kampányfelkészítőre« jár a párt központi irodájába.”

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

 

Natila
2026. január 15. 18:29
Hát vele aztán ki vannak segítve. :-)
Válasz erre
0
0
makapaka2
2026. január 15. 18:19
Ezt minden épeszű ember tudja, hogy Pöti eladta magát, mivel a saját erejéből még soha semmit sem tudott elérni. Az egyik leggerinctelenebb "politikusunk".
Válasz erre
0
0
dzsini75
2026. január 15. 17:51
Pedig volt eligazításon is a Tisza (szekta) kampánycsapatánál….. 🤷🏻‍♂️😂😂
Válasz erre
0
0
csulak
2026. január 15. 17:47
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
1
0
