Ajjaj! Tiszás megmondóember leplezte le Magyar Pétert (VIDEÓ)

Változtassuk meg a „jó sofőr” definícióját: az legyen a jó sofőr, aki képes együtt élni a forgalommal, és nem legyőzni akarja!

Ne az legyen a jó sofőr, aki a legügyesebben manőverezik nagy sebességnél, hanem az, aki képes együtt élni a forgalommal, és nem legyőzni akarja. Petri Lukács Ádám írása.