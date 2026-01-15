Ajjaj! Tiszás megmondóember leplezte le Magyar Pétert (VIDEÓ)

Hiába tagadják, ők maguk mondták el: megszorításokra készül a Tisza (VIDEÓ)
„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.” „Választást kell nyerni, utána mindent lehet.”
Nyíltan beismerte egy fórumon Kéri László, hogy Magyar Péterék minden brüsszeli parancsot végrehajtanának, ha kormányra kerülnének.
A Magyar Nemzet vette észre, hogy a baloldal kedvenc szociológusa és az egyik leglelkesebb tiszás megmondóember, Kéri László így fogalmazott egy rendezvényen:
„Teljesen nyilvánvaló, hogy nemcsak az Európai Ügyészséghez való csatlakozásban, hanem számos olyan dologban is nyitva áll a Tisza, hogyha kormányozna, akkor megtenné, amit az Orbán-kormány három, négy, öt, hat éve nem hajlandó megtenni”.
A Magyar Nemzet cikkében rámutat: „Kéri László szavára azért is érdemes adni ez ügyben, mert mint kiderült, a feltételezettnél is szorosabb a kapcsolata Magyar Péterékkel. A Ripost olyan fotókat tett közzé, amelyeken jól látható:
a tiszás szakértő rendszeresen megjelenik a párt irodájában, illetve egyeztet Tóth Péterrel, a Tisza kampányfőnökével.
A lap szerint Kéri László hónapok óta rendszeres eligazításra, »kampányfelkészítőre« jár a párt központi irodájába.”
