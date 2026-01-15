Ft
01. 15.
csütörtök
tisza tisza párt magyar péter tarr zoltán surányi györgy bokros lajos anya

Hiába tagadják, ők maguk mondták el: megszorításokra készül a Tisza (VIDEÓ)

2026. január 15. 17:08

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.” „Választást kell nyerni, utána mindent lehet.”

2026. január 15. 17:08
null

Hosszú hónapok óta foglalkoztatja a sajtót, vajon milyen programmal győzné meg a választókat a Tisza. Nyilvánosságra került egy 600 oldalas megszorítócsomag-tervezet, de Magyarék tagadják, hogy közük lenne hozzá. Mindenesetre azt már hallottuk Tarr Zoltán EP-képviselőtől, hogy először választást kell nyerni, utána pedig mindent lehet.

A párt körül dolgozó szakértők szerencsére pár részletet elkottyintottak már, amit csokorba szedtünk. Először az Index szellőztette meg a Tisza megszorítóterveit, amelyet a párt hevesen tagadott, egyelőre a bíróságon van az ügy, ahol először a lap, majd a párt számára kedvező eredményt hoztak, azonban jogerős ítélet még nincs.

Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának vezetője a párt etyeki fórumán beszélt arról, hogy mennyire jó a progresszív, azaz többkulcsos adórendszer. Tarr Zoltán Dálnoki mellett ülve mondta el híres mondatát, miszerint, 

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk […] Most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, akkor magyarázkodok […]. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. […] Választást kell nyerni, utána mindent lehet.

Az adózás ügyében Magyar Péter kritizálta a kormány adócsökkentési politikájának fenntarthatóságát, arról is beszélt, nem vallaná be, ha adóemelésre készülne.

Úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy »akkor ezt kivezeted«, hogy »akkor adókat emelsz«”

– mondta.

Bokros Lajos is a Tisza közelében szerepel, bár a párt nem vállalja fel a korábbi, brutális megszorítócsomagjáról hírhedté vált politikust. Bokros felajánlotta segítségét a Tiszának, mint fogalmazott, ő például elkerülhetetlennek tartja a progresszív szja bevezetését: „Hosszabb távon mindenképp Magyarországon is már egy többkulcsos adórendszer bevezetését fogja előirányozni […], a három kulcsnak úgy kéne kinézni, hogy 10-20-30 százalék. […] Meg kell nézni, hogy a maihoz képest több szja-bevételt milyen kulcsokkal és milyen sávhatárokkal lehet beszedni, ez pedig nagyon fontos, mert az szja-bevétel nemzetközi összehasonlításban Magyarországon nagyon kicsi.”

A Magyar Nemzet azt írta, hogy a hatszáz oldalas baloldali megszorítócsomag szinte szó szerint ilyen többkulcsos személyi jövedelemadót vezetne be. A terv a mai 15 százalékos kulcs mellett 22 százalékos és 33 százalékos elvonást ismerne úgy, hogy a második kulcs már az átlagjövedelemnél belépne.

Ezt az adórendszert még megterhelik a kedvezmények és mentességek, ahol a leggonoszabb változás most történik, azáltal, hogy bevezetik a 3 gyerekes anyáknak az élethosszig tartó szja mentességét.” 

mondta Bokros Lajos a többgyermekes édesanyák szja-mentessége kapcsán.

A Tisza szakértői nem egy alkalommal szálltak bele a családtámogatásba, Petschnig Mária Zita egy Szolnokon tartott fórum alkalmával kritizálta a többgyermekes anyák szja-mentességét és a gyermekes családok adó-visszatérítését: „Ilyen ötlet, hogy aki két gyereket szült valaha, és most már, mit tudom én, 55-60 éves, annak nem kell fizetni szja-t? A gyerekek is már nagyok, tehát olyan eszement dolgokkal, mint amit ’22-ben csináltak, hogy visszaadjuk az előző évben levont összes szja-t, szóval olyan eszement dolgokkal jönnek.” 

Hangos volt a sajtó Simonovits András szavaitól, aki a nyugdíjrendszerhez nyúlna hozzá. A Tiszához közel álló szakértő szerint a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva.

„Ostoba a Nők40 program […], ha én lennék a miniszterelnök, a Nők40-et igénybe vevők járulékmentességét megszüntetném […], a Nők40-et Nők43-ra változtatnám”.

– mondta egy interjúban.

A rezsicsökkentés sem úszná meg, Magyar Péter egyszer azt mondta, az nem más szerinte, mint „humbug”. Magyar Péter véleménye 3:27-től:

Gerzsenyi Gabriella uniós képviselő pedig korábban ezt közölte: 

Számtalanszor leírtam jómagam is még brüsszeli tisztviselőként, hivatalos jelentésekben, hogy a rezsicsökkentéssel maga alatt vágja a fát az ország, véget kellene neki vetni.

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP 

 

nuevoreynuevaley
2026. január 15. 18:16
A valasztasok utan Orban is megszoritasokra keszul Az 5700 milliard tavalyi hianyt be kell szedni
csulak
2026. január 15. 17:47
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
templar62
2026. január 15. 17:37
Még 3 nap + 12 hét = április 12 .
sozlib_abschaum
2026. január 15. 17:37
Mindegy, hogy a tiszaszektának, van-e programja vagy nincs Edmund Veesenmayer (manfred weber) helytartója (peter madjar) nem nyerhet választást!
