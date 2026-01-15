Hiába tagadják, ők maguk mondták el: megszorításokra készül a Tisza (VIDEÓ)

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz
Sokadik forgatókönyv készül a Tisza háza táján, ráadásul épp a választásokkal kapcsolatban.
„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.” „Választást kell nyerni, utána mindent lehet.”
Hosszú hónapok óta foglalkoztatja a sajtót, vajon milyen programmal győzné meg a választókat a Tisza. Nyilvánosságra került egy 600 oldalas megszorítócsomag-tervezet, de Magyarék tagadják, hogy közük lenne hozzá. Mindenesetre azt már hallottuk Tarr Zoltán EP-képviselőtől, hogy először választást kell nyerni, utána pedig mindent lehet.
A párt körül dolgozó szakértők szerencsére pár részletet elkottyintottak már, amit csokorba szedtünk. Először az Index szellőztette meg a Tisza megszorítóterveit, amelyet a párt hevesen tagadott, egyelőre a bíróságon van az ügy, ahol először a lap, majd a párt számára kedvező eredményt hoztak, azonban jogerős ítélet még nincs.
Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának vezetője a párt etyeki fórumán beszélt arról, hogy mennyire jó a progresszív, azaz többkulcsos adórendszer. Tarr Zoltán Dálnoki mellett ülve mondta el híres mondatát, miszerint,
Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk […] Most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, akkor magyarázkodok […]. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. […] Választást kell nyerni, utána mindent lehet.
Az adózás ügyében Magyar Péter kritizálta a kormány adócsökkentési politikájának fenntarthatóságát, arról is beszélt, nem vallaná be, ha adóemelésre készülne.
Úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy »akkor ezt kivezeted«, hogy »akkor adókat emelsz«”
– mondta.
Bokros Lajos is a Tisza közelében szerepel, bár a párt nem vállalja fel a korábbi, brutális megszorítócsomagjáról hírhedté vált politikust. Bokros felajánlotta segítségét a Tiszának, mint fogalmazott, ő például elkerülhetetlennek tartja a progresszív szja bevezetését: „Hosszabb távon mindenképp Magyarországon is már egy többkulcsos adórendszer bevezetését fogja előirányozni […], a három kulcsnak úgy kéne kinézni, hogy 10-20-30 százalék. […] Meg kell nézni, hogy a maihoz képest több szja-bevételt milyen kulcsokkal és milyen sávhatárokkal lehet beszedni, ez pedig nagyon fontos, mert az szja-bevétel nemzetközi összehasonlításban Magyarországon nagyon kicsi.”
A Magyar Nemzet azt írta, hogy a hatszáz oldalas baloldali megszorítócsomag szinte szó szerint ilyen többkulcsos személyi jövedelemadót vezetne be. A terv a mai 15 százalékos kulcs mellett 22 százalékos és 33 százalékos elvonást ismerne úgy, hogy a második kulcs már az átlagjövedelemnél belépne.
Ezt az adórendszert még megterhelik a kedvezmények és mentességek, ahol a leggonoszabb változás most történik, azáltal, hogy bevezetik a 3 gyerekes anyáknak az élethosszig tartó szja mentességét.”
– mondta Bokros Lajos a többgyermekes édesanyák szja-mentessége kapcsán.
A Tisza szakértői nem egy alkalommal szálltak bele a családtámogatásba, Petschnig Mária Zita egy Szolnokon tartott fórum alkalmával kritizálta a többgyermekes anyák szja-mentességét és a gyermekes családok adó-visszatérítését: „Ilyen ötlet, hogy aki két gyereket szült valaha, és most már, mit tudom én, 55-60 éves, annak nem kell fizetni szja-t? A gyerekek is már nagyok, tehát olyan eszement dolgokkal, mint amit ’22-ben csináltak, hogy visszaadjuk az előző évben levont összes szja-t, szóval olyan eszement dolgokkal jönnek.”
Hangos volt a sajtó Simonovits András szavaitól, aki a nyugdíjrendszerhez nyúlna hozzá. A Tiszához közel álló szakértő szerint a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva.
„Ostoba a Nők40 program […], ha én lennék a miniszterelnök, a Nők40-et igénybe vevők járulékmentességét megszüntetném […], a Nők40-et Nők43-ra változtatnám”.
– mondta egy interjúban.
A rezsicsökkentés sem úszná meg, Magyar Péter egyszer azt mondta, az nem más szerinte, mint „humbug”. Magyar Péter véleménye 3:27-től:
Gerzsenyi Gabriella uniós képviselő pedig korábban ezt közölte:
Számtalanszor leírtam jómagam is még brüsszeli tisztviselőként, hivatalos jelentésekben, hogy a rezsicsökkentéssel maga alatt vágja a fát az ország, véget kellene neki vetni.
