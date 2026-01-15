Hiába tagadják, ők maguk mondták el: megszorításokra készül a Tisza (VIDEÓ)

Hosszú hónapok óta foglalkoztatja a sajtót, vajon milyen programmal győzné meg a választókat a Tisza. Nyilvánosságra került egy 600 oldalas megszorítócsomag-tervezet, de Magyarék tagadják, hogy közük lenne hozzá. Mindenesetre azt már hallottuk Tarr Zoltán EP-képviselőtől, hogy először választást kell nyerni, utána pedig mindent lehet.

A párt körül dolgozó szakértők szerencsére pár részletet elkottyintottak már, amit csokorba szedtünk. Először az Index szellőztette meg a Tisza megszorítóterveit, amelyet a párt hevesen tagadott, egyelőre a bíróságon van az ügy, ahol először a lap, majd a párt számára kedvező eredményt hoztak, azonban jogerős ítélet még nincs.