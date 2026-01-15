Reagált a lap: „A Tisza Párt semmilyen formában nem nyert jogerős sajtó-helyreigazítási pert az Index ellen”

Hozzátette, Tarr Zoltán nyíltan elismerte, hogy ezeket a terveket a választók elől titkolni és letagadni kívánják.
A politikai igazgató szerint mindez azt jelzi, hogy az ellenzék valódi céljai jól láthatóak, hiába próbálják azokat eltitkolni. Orbán Balázs hangsúlyozta: a Fidesz a biztos választás, amely a stabilitást és a kiszámítható kormányzást képviseli.
A felvételen feltűnik továbbá Dalnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának vezetője is, aki a párt rendezvényén a résztvevők szavazásán keresztül a progresszív adórendszer szükségességét hangsúlyozta. Kéri László, a párt kampánytanácsadója pedig a magyar állampolgárok gazdasági helyzetét támogató egykulcsos adórendszert „marhaságnak” minősítette, és egyértelművé tette, hogy szerinte alapvető baloldali követelés a progresszív adórendszer bevezetése.
A videót egy Magyar Péterről készült felvétel zárja, amely hitelesíti a korábban elhangzottakat: a pártelnök megerősítette, hogy minden nyilatkozat, amelyet a szakértők a Tisza Párt rendezvényein tesznek, a párt hivatalos álláspontját tükrözik.