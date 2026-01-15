Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt orbán balázs magyar péter tarr zoltán bíróság index per

Reagált a lap: „A Tisza Párt semmilyen formában nem nyert jogerős sajtó-helyreigazítási pert az Index ellen”

2026. január 15. 14:25

Magyar Péter „legutóbbi, Facebookon közzétett bejegyzése több olyan állítást tartalmaz, amelyek nem felelnek meg a bírósági döntések tényleges tartalmának” – öntött tiszta vizet a pohárba az Index.

2026. január 15. 14:25
null

A Tisza Párt semmilyen formában nem nyert jogerős sajtó-helyreigazítási pert az Index ellen – szögezte le közleményében a hírportál.

Az Index szerint ennek ellenére „a pártelnök legutóbbi, Facebookon közzétett bejegyzése több olyan állítást tartalmaz, amelyek nem felelnek meg a bírósági döntések tényleges tartalmának.”

Magyar Péter és a Tisza Párt 2025 végén több sajtó-helyreigazítási pert indított az Index ellen, a párthoz köthető adópolitikai elképzeléseket bemutató cikkeink miatt. Ezek az eljárások jelenleg is tartanak, még ha Magyar Péter kommunikációjábó úgy is tűnhet, hogy lezárultak.

Az Index közleményében felidézte, az egyik per tárgya az a cikkük, amelyben a hírpotál a Tisza Párt progresszív adópolitikai elképzeléseiről számolt be.

„Állításainkat több, a Tiszához és az ellenzékhez köthető szakértő nyilatkozata is alátámasztotta. Ebben az ügyben az elsőfokú bíróság az Indexnek adott igazat, azonban a másodfok az eljárást újra elsőfokra utalta vissza. A megismételt eljárásban – ugyanazon bíró előtt – a bíróság elutasította forrásvédelmi kérelmünket, és korábbi döntésével ellentétes ítéletet hozva a felperesnek adott igazat” – írták.

Hozzátették: a jelenleg is folyamatban lévő további perek egy, az Index által közölt szakértői tanulmánygyűjteményhez kapcsolódnak.

Mint írták, ezekben az eljárásokban a bíróságot tájékoztattuk arról, hogy

  • a vélelmezett szerzőket megkeresték,
  • valamint a Tisza Párt sajtóosztályához kérdésekkel fordultak a publikálás előtt, válaszukat változtatás nélkül közölték.

„Mindezek ellenére a bíróság az Index által bemutatott bizonyítékokat és tanúvallomásokat nem fogadta el, nem jogerős ítéletében lapunkat helyreigazításra kötelezte” – olvasható a közleményben.

Az elsőfokú ítéletekkel szemben az Index fellebbez.

Ezzel párhuzamosan vizsgáljuk annak lehetőségét is, hogy az Indexről és az eljárásokról valótlan állításokat terjesztő szereplőkkel szemben külön jogi eljárást indítsunk” 

– tették hozzá.

A portál megjegyezte, a bírósági döntések tiszteletben tartása mellett aggályosnak ítélik meg, „hogy az érintett ügyek elsőfokú ítéletei több ponton szembemenni látszanak az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) kialakult gyakorlatával, különösen a szólásszabadság és az újságírói forrásvédelem területén.”

Orbán Balázs: A Tisza szakértői saját maguk ismerték el az adóemelési terveket, Magyar Péter inkább bölcsen hallgat

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az ellenzéki Tisza Párt képviselői nyíltan beszéltek a terveikről, amelyek között adóemelés és megszorítások is szerepelnek.

„Nem mi mondjuk, a saját szavaikkal mondták el olyan emberek, akik Magyar Péter állítása szerint a Tisza Párt álláspontját képviselik” – írta Orbán Balázs.

Hozzátette, Tarr Zoltán nyíltan elismerte, hogy ezeket a terveket a választók elől titkolni és letagadni kívánják.

A politikai igazgató szerint mindez azt jelzi, hogy az ellenzék valódi céljai jól láthatóak, hiába próbálják azokat eltitkolni. Orbán Balázs hangsúlyozta: a Fidesz a biztos választás, amely a stabilitást és a kiszámítható kormányzást képviseli.

A felvételen feltűnik továbbá Dalnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának vezetője is, aki a párt rendezvényén a résztvevők szavazásán keresztül a progresszív adórendszer szükségességét hangsúlyozta. Kéri László, a párt kampánytanácsadója pedig a magyar állampolgárok gazdasági helyzetét támogató egykulcsos adórendszert „marhaságnak” minősítette, és egyértelművé tette, hogy szerinte alapvető baloldali követelés a progresszív adórendszer bevezetése.

A videót egy Magyar Péterről készült felvétel zárja, amely hitelesíti a korábban elhangzottakat: a pártelnök megerősítette, hogy minden nyilatkozat, amelyet a szakértők a Tisza Párt rendezvényein tesznek, a párt hivatalos álláspontját tükrözik.

Nyitókép: FERENC ISZA / AFP

 

Davidw
2026. január 15. 16:12
Egy út van, be kell perelni a petit mert valótlanságokat állít.
Válasz erre
2
0
robertdenyiro
2026. január 15. 16:03
Ismét hazudott a pszichopata, és most már bírósági határozata is van róla.
Válasz erre
2
0
kalmanok
2026. január 15. 15:45
kistv 2026. január 15. 15:42 Akkor még nem Goebbels Tóni volt a főszerkesztő.
Válasz erre
0
9
Chekke-Faint
2026. január 15. 15:45
A tiszának pont az elve, mint Kiszel Tündének, nem bay, hogy mit csak írjanak napi szinten róla. Azt viszont ma már sehol nem írják mirét is nem fontos a mának, hogy írjanak róla..DDD A tisza pont így fog járni.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!