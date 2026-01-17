Mi már csak egy kávét kérünk: kínos vergődésbe kezdett a Medián
2026. január 17. 13:40
Még az is kiderült, mi lehet a „nem túl reális Fidesz-Tisza versenyállások” mögött.
2026. január 17. 13:40
3 p
1
7
26
Mentés
A Medián az egyik legnagyobb befolyású közvélemény-kutató cég az ellenzéki oldalon. Nem is meglepetés, hogy a Tisza Párt háttér arzenáljában is előkelő helyet foglal el. Most viszont oda lehet az intézet imázsa, ugyanis a Demokratikus Koalíció alelnöke, Molnár Csaba olyan levelezést hozott nyilvánosságra, amely több kérdést is felvet. Az eset mellett a Mesterterv szakértői sem mentek el szó nélkül.
Mráz Ágoston Sámuel az ügy kapcsán többek között egy módszertani csavart is felfedezett. Mint a szakértő kifejtette: „Azt mondta (Hann Endre - a szerk.), hogy a baloldali szavazók a közepesnél valószínűbben szavaznak a DK-ra. Tehát arra utalt, hogy nem csak megkérdezi a pártreferencitát, hanem utána az egyes pártok kapcsán azt is megkérdezi: mennyire valószínű, hogy rászavazna a megkérdezett személy. Azaz,
amikor ezeket a nem túl reális Fidesz-Tisza versenyállásokat közvetíti a Medián, az lehet mögötte, hogy a Fidesz szavazók táborát egy kicsit "lereszelik".
Azzal, hogy az elkötelezettség mértékét ott is megkérdezik, és ha nem száz százalékig biztos valaki, hogy Fidesz szavazó, akkor azt kidobják a Fidesz szavazók táborából.”
Az elemező szerint ez annak a módszernek a leleplezése lehet, amivel a Medián tizenkilenc százalékra tette azok számát, akik pártnélkülinek mondták magukat. Hozzátette, hogy Nézőpont méréseiben ugyanezen arány tíz-tizenkét százalék között mozog.
Megírta a Politico, kiszivárgott a Weltwoche-n: megbuktatná a brüsszeli elit Orbán Viktort, Magyar Péter az eszköz a kezükben. Eközben a baloldali közvélemény-kutatók már előre magyarázzák, miért nem következik semmi a méréseikből. Itt az új Mesterterv.