BRÉKING: Azonosítatlan drónok csapódtak be görög olajszállító hajókba

2026. január 13. 19:19

Egyelőre nem világos, ki áll a támadások mögött.

2026. január 13. 19:19
Jelentések szerint ismeretlen dróncsapások értek három olajtankert a Fekete-tengeren, ami nyugtalanítja a szakértőket – írja a The Telegraph.

A lap a Reuters beszámolóját idézte, miszerint egyelőre nem világos, ki áll a támadások mögött, amelyek a Kaszpi-tengeri Vezetékkonzorcium (Caspian Pipeline Consortium) terminálja felé tartó hajókat érték, ahol a kazah olajat tankerekbe töltik.

„A geopolitikai kockázat minden eddiginél magasabb” – idézte a lap Jeff Currie, a Carlyle elemzőjének nyilatkozatát, amit a Bloomberg TV-nek tett. 

Ez most egyértelmű recept az árak megugrására”

 – tette hozzá az elemző. A cikkben kiemelték, hogy az olaj ára megugrott, miután Donald Trump fokozta a nyomást Irán vezetőire. Az amerikai elnök az ország rezsimje ellen tiltakozóknak azt üzente: „segítség úton van”.

A Brent típusú kőolaj ára 2,9 százalékkal, hordónként közel 66 dollárra emelkedett, ami a legmagasabb szint október óta. Ez azután következett be, hogy az amerikai elnök arra buzdította az irániakat: „vegyék át az intézményeiket”, valamint „jegyezzék fel a gyilkosok és bántalmazók neveit”.

Az olaj ára már korábban is emelkedésnek indult, miután Trump bejelentette: 

25 százalékos vámot vet ki azon országokból érkező árukra, amelyek üzletet folytatnak Iránnal.

Az iráni tüntetések az európai gázárakat is felfelé hajtották: az elmúlt három napban 14 százalékkal nőttek, ami március óta a legnagyobb emelkedés. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint Irán a világ harmadik legnagyobb földgáztermelője, Oroszország és Kína mögött.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: MTI/EPA/CCME

