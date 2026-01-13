BRÉKING: Azonosítatlan drónok csapódtak be görög olajszállító hajókba

Ma egy holokauszt ugyanúgy megtörténhetne, mint 85 évvel ezelőtt, semmivel sem lettünk jobb emberek
Egyelőre nem világos, ki áll a támadások mögött.
Jelentések szerint ismeretlen dróncsapások értek három olajtankert a Fekete-tengeren, ami nyugtalanítja a szakértőket – írja a The Telegraph.
A lap a Reuters beszámolóját idézte, miszerint egyelőre nem világos, ki áll a támadások mögött, amelyek a Kaszpi-tengeri Vezetékkonzorcium (Caspian Pipeline Consortium) terminálja felé tartó hajókat érték, ahol a kazah olajat tankerekbe töltik.
„A geopolitikai kockázat minden eddiginél magasabb” – idézte a lap Jeff Currie, a Carlyle elemzőjének nyilatkozatát, amit a Bloomberg TV-nek tett.
Ez most egyértelmű recept az árak megugrására”
– tette hozzá az elemző. A cikkben kiemelték, hogy az olaj ára megugrott, miután Donald Trump fokozta a nyomást Irán vezetőire. Az amerikai elnök az ország rezsimje ellen tiltakozóknak azt üzente: „segítség úton van”.
A Brent típusú kőolaj ára 2,9 százalékkal, hordónként közel 66 dollárra emelkedett, ami a legmagasabb szint október óta. Ez azután következett be, hogy az amerikai elnök arra buzdította az irániakat: „vegyék át az intézményeiket”, valamint „jegyezzék fel a gyilkosok és bántalmazók neveit”.
Az olaj ára már korábban is emelkedésnek indult, miután Trump bejelentette:
25 százalékos vámot vet ki azon országokból érkező árukra, amelyek üzletet folytatnak Iránnal.
Az iráni tüntetések az európai gázárakat is felfelé hajtották: az elmúlt három napban 14 százalékkal nőttek, ami március óta a legnagyobb emelkedés. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint Irán a világ harmadik legnagyobb földgáztermelője, Oroszország és Kína mögött.
