BRÉKING: Azonosítatlan drónok csapódtak be görög olajszállító hajókba

– tette hozzá az elemző. A cikkben kiemelték, hogy az olaj ára megugrott, miután Donald Trump fokozta a nyomást Irán vezetőire. Az amerikai elnök az ország rezsimje ellen tiltakozóknak azt üzente: „segítség úton van”.

A Brent típusú kőolaj ára 2,9 százalékkal, hordónként közel 66 dollárra emelkedett, ami a legmagasabb szint október óta. Ez azután következett be, hogy az amerikai elnök arra buzdította az irániakat: „vegyék át az intézményeiket”, valamint „jegyezzék fel a gyilkosok és bántalmazók neveit”.

Az olaj ára már korábban is emelkedésnek indult, miután Trump bejelentette: