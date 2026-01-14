Ft
bűncselekmény erőszak nemi erőszak migráns muszlim svédország

A nyitott társadalom csodája Svédországban

2026. január 14. 06:29

Egy banda idős özvegyasszonyokra specializálódott, az elkövetők egyre brutálisabbak. Na, vajon kik lehetnek?

2026. január 14. 06:29
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Svédország is erős, gazdag, biztonságos és normális hely volt valamikor. Sok honfitársunk disszidált oda a kommunizmus idején. És még az ABBA is svéd, bizony! Manapság Svédország (is) élvezi a nyitott társadalom, a liberalizmus, az »idegen szép« és a liberális bevándorláspolitika minden „áldását”. Mindennek köszönhetően Svédország ma már nem biztonságos, de cserébe legalább teljesen abnormális hely lett. Egy kis összeállítás a fentiek igazolására.

A https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/8pw95W/expert-forvanad-over-valdtaktssiffror-mot-aldre oldalon jelent meg az alábbi összeállítás: 2021 óta négyszáz, hatvan éven felüli (!) nő ellen követtek el nemi erőszakot. Az elkövetők döntő többsége migráns, akiket egyedülálló idős személyek mellé rendelnek ki ápolói munkára, úgynevezett otthonszolgálatra. Ráadásul mivel az áldozatok nagy része demens, a négyszázas szám nem fedi a valóságot, ugyanis sok bántalmazott nem emlékszik semmire vagy képtelen elmondani, mi történt vele.

A https://www.expressen.se/nyheter/sverige/kravet-efter-domen--infor-aldrevaldtakt/ oldalon ezt olvashatjuk: az otthonszolgálatban dolgozó, 38 éves Shakir Mahmoud Shakir nemi erőszakot követett el a gondjaira bízott százéves (!) asszony ellen. A migránst elítélték, de az ügyében eljáró járásbíróság ítélete szerint nem történt súlyos bűncselekmény, ugyanis hiányzott a megszégyenítő és megalázó vonás a bűnügyből. Így a migráns mindössze négy év börtönt kapott, és nem utasították ki. Vagyis a svéd bíróság értékelése és ebből fakadóan ítélete szerint egy százéves, nyilvánvalóan védekezésre képtelen – nagy valószínűséggel magatehetetlen – öregasszony megerőszakolása az erőszakos bűncselekmények úgynevezett alapfokozatának felel meg, és nem súlyosnak, ahogy azt az ügyészség kérelmezte. Ám a södertörni bíróság szerint az iraki nem követett el erőszakos fenyegetést, »csak« úgy egyszerűen megerőszakolta az idős asszonyt.

A sértett a kihallgatása során elmondta, hogy a migráns tíz percen keresztül erőszakolta, mialatt ő egyfolytában üvöltött és könyörgött, hogy fejezze be. A bíróság szerint viszont a bűncselekmény nem tartalmazott megszégyenítést vagy megalázást. Döbbenetes, igaz? Eddig azt hittem, hogy a nemi erőszak önmagában megszégyenítő és megalázó, de Svédországban ezek szerint már nem ilyen egyszerű a dolog, főleg akkor nem, ha egy rohadék migráns az elkövető.

Üdvös lenne, ha a négy év múlva szabaduló gazember legközelebb ezt az ítéletet hozó bírót erőszakolná meg. Lágyan és kedvesen, mellőzve minden megszégyenítést, megalázást és természetesen minden kirívó erőszakosságot.

Ezt is ajánljuk a témában

A https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/GxaMnq/ran-och-valdtaktsforsok-i-huskvarna-tre-tidigare-fall-i-omradet oldalon ezt olvashatjuk: kiraboltak és megkíséreltek megerőszakolni egy 85 éves asszonyt. Több ehhez hasonló eset történik, a rendőrség gyanúja szerint egy banda idős özvegyasszonyokra specializálódott. Két hét alatt négy ilyen bűncselekmény történt Huskvarnában, és az elkövetők egyre brutálisabbak.

Na, vajon kik lehetnek? Talán svéd halászok? Esetleg lapp rénszarvaspásztorok? Netán meänkieli-finn szaunakészítők? Vagy kib…szott muszlim migránsok? Tessék, lehet szavazni.

Itt tart tehát Svédország.”

Fotó:  MTI / Szigetváry Zsolt

 

evpus
•••
2026. január 14. 09:31 Szerkesztve
Ez az eszement liberalizmus eredménye!!! Szegény barbárok, jöjjenek csak be, eltartjuk őket 5 feleséggel és 9 gyerekkel együtt, ingyen lakást is kapnak és a templomunk tetejéről levesszük a keresztet, nehogy az érzékeny lelkivilágukat sértse!!! Adjunk nekik szavazati jogot is, eltelik 5 év és ők lesznek a többség és a svédek fognak csónakokban a tengerre menekülni!!
Válasz erre
1
0
monicagellert
2026. január 14. 08:31
Szerencsétlenek örökre tönkretették az országukat, csak azért, mert amikor még mindenki svéd volt és svéd akart lenni, akkor azt hitették el velük, hogy minden ember egyforma és egyforma az értéke. Pedig vannak a bűnözők. akik nem érnek annyit,mint a piszok a járdán. Őket be kell zárni.
Válasz erre
3
0
kalmanok
2026. január 14. 07:56
Bezzeg a nagyapád.
Válasz erre
0
5
Giszdúr
2026. január 14. 07:22
"Üdvös lenne, ha a négy év múlva szabaduló gazember legközelebb ezt az ítéletet hozó bírót erőszakolná meg." Értem az indulatot, de attól még egy keresztény ember ilyet nem kíván. Már csak azért sem, mert tüneti kezelés lenne, és nem oldaná meg az eredendő problémát. Üdvös az lenne, ha a svédek magukhoz térnének, és határozottan megvédenék a kultúrájukat. Kezdve azzal, hogy nem bízzák akárkikre az időseiket.
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!