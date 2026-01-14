A https://www.expressen.se/nyheter/sverige/kravet-efter-domen--infor-aldrevaldtakt/ oldalon ezt olvashatjuk: az otthonszolgálatban dolgozó, 38 éves Shakir Mahmoud Shakir nemi erőszakot követett el a gondjaira bízott százéves (!) asszony ellen. A migránst elítélték, de az ügyében eljáró járásbíróság ítélete szerint nem történt súlyos bűncselekmény, ugyanis hiányzott a megszégyenítő és megalázó vonás a bűnügyből. Így a migráns mindössze négy év börtönt kapott, és nem utasították ki. Vagyis a svéd bíróság értékelése és ebből fakadóan ítélete szerint egy százéves, nyilvánvalóan védekezésre képtelen – nagy valószínűséggel magatehetetlen – öregasszony megerőszakolása az erőszakos bűncselekmények úgynevezett alapfokozatának felel meg, és nem súlyosnak, ahogy azt az ügyészség kérelmezte. Ám a södertörni bíróság szerint az iraki nem követett el erőszakos fenyegetést, »csak« úgy egyszerűen megerőszakolta az idős asszonyt.

A sértett a kihallgatása során elmondta, hogy a migráns tíz percen keresztül erőszakolta, mialatt ő egyfolytában üvöltött és könyörgött, hogy fejezze be. A bíróság szerint viszont a bűncselekmény nem tartalmazott megszégyenítést vagy megalázást. Döbbenetes, igaz? Eddig azt hittem, hogy a nemi erőszak önmagában megszégyenítő és megalázó, de Svédországban ezek szerint már nem ilyen egyszerű a dolog, főleg akkor nem, ha egy rohadék migráns az elkövető.