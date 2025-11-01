Zelenszkij erős embere kimondta: Orbán terve „értelmetlen”, Oroszországot teljesen el kell szigetelni

„Innen élve nem távozol!” – Zelenszkij teljesen elszabadult, nyíltan fenyegeti Putyint
Az ukrán államfő reagált a hírekre, miszerint Vlagyimir Putyin Pokrovszkba, Donyeck megyébe készül.
Az elnöki hivatal szerint Oroszországot el kell vágni az erőforrásoktól, a pénzügyi piacoktól és az olajexporttól, valamint meg kell akadályozni a katonai csempészetet.
Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója szerint értelmetlen Putyinnal tárgyalni; a háború leállításához Oroszországot el kell szigetelni az erőforrásoktól, a pénzügyi piacoktól és az olajpiacoktól – írja a ua.korrespondent.net. Ismert, ez totálisan szembe megy a magyar miniszterelnök álláspontjával, aki szerint tárgyalni kell az oroszokkal és diplomáciai úton kell elérni a békét.
Podoljak október 30-án a Telegramon azt írta, hogy
Putyin a háborút tekinti „a versenyképesség egyetlen forrásának”, ezért szükséges az elszigetelés.
Az ukrán tanácsadó úgy jellemezte Putyint, mint „primitív és kiszámítható autoriter vezetőt”, aki megszállottan a fegyverekre és az erőszakra koncentrál — állítása szerint gondolatai a további emberéletek kioltásán, területek elfoglalásán és deportálásokon járnak. Emiatt a tanácsadó szerint hiábavaló a tárgyalás lehetőségét felvetni: szerinte az elnök súlyos személyiségzavarral küzd, így vagy különleges pszichológiai beavatkozásra lenne szükség, vagy — a gyakorlatban — feltétel nélküli elszigetelésre.
Az elnöki hivatal álláspontja szerint Oroszország hozzáférését meg kell szüntetni a kulcsfontosságú erőforrásokhoz, el kell zárni a pénzügyi piacokat és az olajexport lehetőségeit, továbbá le kell bénítani azokat a csempészláncokat, amelyek katonai alkatrészekhez vezetnek. Podoljak rámutatott: az orosz rakéták elektronikájának akár 70 százaléka európai-amerikai eredetű, ezért ezekhez az utánpótlási forrásokhoz való hozzáférést fel kell számolni, és az „Oroszország zsírtalanítását” fel kell gyorsítani.
Nyitókép: Emin Sansar / Anadolu Agency / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán államfő reagált a hírekre, miszerint Vlagyimir Putyin Pokrovszkba, Donyeck megyébe készül.