Zelenszkij erős embere kimondta: Orbán terve „értelmetlen”, Oroszországot teljesen el kell szigetelni

Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója szerint értelmetlen Putyinnal tárgyalni; a háború leállításához Oroszországot el kell szigetelni az erőforrásoktól, a pénzügyi piacoktól és az olajpiacoktól – írja a ua.korrespondent.net. Ismert, ez totálisan szembe megy a magyar miniszterelnök álláspontjával, aki szerint tárgyalni kell az oroszokkal és diplomáciai úton kell elérni a békét.

Podoljak október 30-án a Telegramon azt írta, hogy

Putyin a háborút tekinti „a versenyképesség egyetlen forrásának”, ezért szükséges az elszigetelés.

Az ukrán tanácsadó úgy jellemezte Putyint, mint „primitív és kiszámítható autoriter vezetőt”, aki megszállottan a fegyverekre és az erőszakra koncentrál — állítása szerint gondolatai a további emberéletek kioltásán, területek elfoglalásán és deportálásokon járnak. Emiatt a tanácsadó szerint hiábavaló a tárgyalás lehetőségét felvetni: szerinte az elnök súlyos személyiségzavarral küzd, így vagy különleges pszichológiai beavatkozásra lenne szükség, vagy — a gyakorlatban — feltétel nélküli elszigetelésre.