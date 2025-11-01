Ft
11. 01.
szombat
Ukrajna orosz-ukrán háború Mihajlo Podoljak

Zelenszkij erős embere kimondta: Orbán terve „értelmetlen”, Oroszországot teljesen el kell szigetelni

2025. november 01. 09:30

Az elnöki hivatal szerint Oroszországot el kell vágni az erőforrásoktól, a pénzügyi piacoktól és az olajexporttól, valamint meg kell akadályozni a katonai csempészetet.

2025. november 01. 09:30
null

Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója szerint értelmetlen Putyinnal tárgyalni; a háború leállításához Oroszországot el kell szigetelni az erőforrásoktól, a pénzügyi piacoktól és az olajpiacoktól – írja a ua.korrespondent.net. Ismert, ez totálisan szembe megy a magyar miniszterelnök álláspontjával, aki szerint tárgyalni kell az oroszokkal és diplomáciai úton kell elérni a békét.

Podoljak október 30-án a Telegramon azt írta, hogy

Putyin a háborút tekinti „a versenyképesség egyetlen forrásának”, ezért szükséges az elszigetelés.

Az ukrán tanácsadó úgy jellemezte Putyint, mint „primitív és kiszámítható autoriter vezetőt”, aki megszállottan a fegyverekre és az erőszakra koncentrál — állítása szerint gondolatai a további emberéletek kioltásán, területek elfoglalásán és deportálásokon járnak. Emiatt a tanácsadó szerint hiábavaló a tárgyalás lehetőségét felvetni: szerinte az elnök súlyos személyiségzavarral küzd, így vagy különleges pszichológiai beavatkozásra lenne szükség, vagy — a gyakorlatban — feltétel nélküli elszigetelésre.

Az elnöki hivatal álláspontja szerint Oroszország hozzáférését meg kell szüntetni a kulcsfontosságú erőforrásokhoz, el kell zárni a pénzügyi piacokat és az olajexport lehetőségeit, továbbá le kell bénítani azokat a csempészláncokat, amelyek katonai alkatrészekhez vezetnek. Podoljak rámutatott: az orosz rakéták elektronikájának akár 70 százaléka európai-amerikai eredetű, ezért ezekhez az utánpótlási forrásokhoz való hozzáférést fel kell számolni, és az „Oroszország zsírtalanítását” fel kell gyorsítani.

Nyitókép: Emin Sansar / Anadolu Agency / AFP

orokkuruc-2
2025. november 01. 10:55
Nekünk az az érdekünk , hogy Putyin a Dnyepernél se álljon meg! Nyírja ki teljesen az ukrán hadsereget, mert írásos terveik vannak arra, hogy mifelénk van a menekülő utírányuk, ha Putyin nyer.
frankie-bunn
2025. november 01. 10:54
Szigeteljed köcsög, de nélkülünk, sok sikert !
csapláros
2025. november 01. 10:54
Mindezeket (Oroszország hozzáférését meg kell szüntetni a kulcsfontosságú erőforrásokhoz, el kell zárni a pénzügyi piacokat és az olajexport lehetőségeit, továbbá le kell bénítani azokat a csempészláncokat, amelyek katonai alkatrészekhez vezetnek), leegyeztette Zselé a Türk Államok Szövetségével, Ázsia illetve a Távol-Kelet és Afrika országaival is ? Mert az EGYOLDALÚ csakis Nyugatról jövő kísérletekkel 1. Keletre tolják az oroszokat 2. felgyorsítják az oroszok technikai-technológiai felzárkózását a világ pénzügyi-gazdasági központjához, a Távol-Kelethez, miközben Európa szemmel láthatólag süllyed a maga által ásott latrina szarába. Legföljebb tehát az orosz rakéták elektronikája a jövőben 70 %-ban már ázsiai, kínai, vietnámi, észak-koreai, indiai eredetű lesz.
nyugalom
2025. november 01. 10:41
Szigetelőszalaggal?
