Putyint kérdezték, hogy szerinte Trump megérdemelné-e a béke Nobel-díjat, ezt válaszolta

Továbbra is az alaszkai megállapodások keretein belül marad Oroszország és az Egyesült Államok az ukrajnai rendezés ügyében – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz sajtónak pénteken Dusanbéban.

Putyin szerint Moszkva és Washington között egyetértés van abban, hogy merre kellene haladni ahhoz, hogy békés eszközökkel lehessen véget vetni ennek a konfliktusnak.

Talán még sok mindent sikerül elérnünk az alaszkai megállapodás és megbeszélések alapján”

– hangoztatta.

Rámutatott, hogy a felek nem hozták maradéktalanul nyilvánosságra az alaszkai csúcstalálkozón megvitatott témákat. Hangot adott véleményének, miszerint Donald Trump amerikai elnök őszintén törekszik az ukrajnai válság megoldására.