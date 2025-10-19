Kiderült, ki a felelős a parajdi sóbánya katasztrófájáért

A hétvégén bemutatták a román miniszterelnöki hivatal ellenőrző testülete által készített hivatalos jelentést, amelyben levonták a vizsgálatok következtetéseit, és megosztották, hogy ki a felelős a román állami tulajdonban lévő parajdi sóbánya katasztrófája miatt.

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, a sóbányába májusban tört be a fölötte folyó Korond-patak vize, ami néhány nap alatt teljesen elöntötte a bányát.