Kiderült, ki a felelős a parajdi sóbánya katasztrófájáért

Nagyon rossz hírek jöttek a parajdi sóbányáról, fel kellett adni a föld alatti védekezést
Drámai a helyzet, súlyosan kihat a helyi gazdaságra, és több száz munkahely került veszélybe, valamint a sóbányára alapozott helyi turizmus is.
A román miniszterelnöki hivatal ellenőrző testülete szerint el kell számoltatni a felelősöket.
A hétvégén bemutatták a román miniszterelnöki hivatal ellenőrző testülete által készített hivatalos jelentést, amelyben levonták a vizsgálatok következtetéseit, és megosztották, hogy ki a felelős a román állami tulajdonban lévő parajdi sóbánya katasztrófája miatt.
Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, a sóbányába májusban tört be a fölötte folyó Korond-patak vize, ami néhány nap alatt teljesen elöntötte a bányát.
A jelentésen többek között az is olvasható, hogy
a romániai Országos Sóipari Társaság (Salrom) alábecsülte a vízbetörés kockázatát a parajdi sóbányában, és nem készült fel arra, hogy ez milyen következményekkel járhat a sólelőhelyre.
A kormány honlapján nyilvánosságra hozott, tíz pontban összefoglalt jelentésből kiderül, a vizsgált intézményeknél fellelhető információk szerint lehetett arra számítani, hogy a Korond-patak eláraszthatja a bányát, de a Salrom mégsem vette elég komolyan ezt a veszélyt, és bár megvoltak hozzá a szükséges anyagi forrásaik, nem végezték el a bánya védelméhez szükséges beavatkozásokat.
Az ellenőrző testület a hibák feltárása mellett megoldást is javasol a jelentésben. A Salrom vezetőinek visszahívását kezdeményezi, valamint a vezetőtanács és más, a kialakult helyzetért felelős személyek jogi úton történő felelősségre vonását javasolja.
