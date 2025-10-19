Ft
Parajdi Sóbánya Salrom Erdély Románia sóbánya

Kiderült, ki a felelős a parajdi sóbánya katasztrófájáért

2025. október 19. 19:34

A román miniszterelnöki hivatal ellenőrző testülete szerint el kell számoltatni a felelősöket.

2025. október 19. 19:34
null

A hétvégén bemutatták a román miniszterelnöki hivatal ellenőrző testülete által készített hivatalos jelentést, amelyben levonták a vizsgálatok következtetéseit, és megosztották, hogy ki a felelős a román állami tulajdonban lévő parajdi sóbánya katasztrófája miatt.

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, a sóbányába májusban tört be a fölötte folyó Korond-patak vize, ami néhány nap alatt teljesen elöntötte a bányát.

A jelentésen többek között az is olvasható, hogy

a romániai Országos Sóipari Társaság (Salrom) alábecsülte a vízbetörés kockázatát a parajdi sóbányában, és nem készült fel arra, hogy ez milyen következményekkel járhat a sólelőhelyre.

A kormány honlapján nyilvánosságra hozott, tíz pontban összefoglalt jelentésből kiderül, a vizsgált intézményeknél fellelhető információk szerint lehetett arra számítani, hogy a Korond-patak eláraszthatja a bányát, de a Salrom mégsem vette elég komolyan ezt a veszélyt, és bár megvoltak hozzá a szükséges anyagi forrásaik, nem végezték el a bánya védelméhez szükséges beavatkozásokat.

Az ellenőrző testület a hibák feltárása mellett megoldást is javasol a jelentésben. A Salrom vezetőinek visszahívását kezdeményezi, valamint a  vezetőtanács és más, a kialakult helyzetért felelős személyek jogi úton történő felelősségre vonását javasolja.

Nyitókép: Kiss Gábor / MTI

kalyibagaliba
2025. október 19. 20:44
GYÁÁÁÁ! Ez ám a teljesítmény az EU bezzegországában. Tizenéves jelentéseket átolvastak hónapok alatt. Bár jobban éreznék magukat, ha az összes dokumentum a bánya mélyén lett volna. Mondhatnák: Klímavátozás!
rugbista
2025. október 19. 20:33
Orbán Viktor.
csulak
2025. október 19. 20:11
a lenyeg ,hogy nem buntettek meg senkit
rollotomasi
2025. október 19. 19:37
A jegyszedőnek az anyja egy malontulajdonos kulák szeretője volt. Bevallotta, úgyhogy ő a hibás.
