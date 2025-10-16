Akárhogy is alakul, magyar szempontból mindenképp diplomáciai siker a budapesti Putyin-Trump találkozó

Magyarország szempontjából mindenképp diplomáciai siker, hogy Budapesten rendezik a Putyin-Trump találkozót, ami akár még belpolitikai szinten is jól jöhet a Fidesznek a közelgő választások előtt – vélekedett az Indexnek nyilatkozó két szakértő, Bendarzsevszkij Anton és Kis-Benedek József.

Bendarzsevszkij Anton diplomáciai és biztonságpolitikai szakértő szerint több oka is lehet annak, hogy Budapestre esett a választás:

Orbán Viktor jó kapcsolatot ápol Donald Trumppal;

Magyarország egyensúlyozó diplomáciát folytat, és sem a gazdasági sem a kommunikációs csatornákat nem zárta el Oroszországgal szemben;

Ukrajnával szomszédos;

Ukrajna az 1994-es Budapesti Memorandumban mondott le nukleáris fegyvereitől, ami egy szimbolikus jelentést is kölcsönöz a helyszínnek.

Ugyanakkor hozzátette, Budapest ellen szól, hogy Magyarország NATO tagállam.

A találkozó a közelgő választások előtt kedvez a Fidesznek