Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 17.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin

Akárhogy is alakul, magyar szempontból mindenképp diplomáciai siker a budapesti Putyin-Trump találkozó

2025. október 16. 22:41

A szakértők szerint a közelgő választások előtt egyértelműen jól jöhet a Fidesznek egy ilyen kaliberű diplomáciai esemény.

2025. október 16. 22:41
null

Magyarország szempontjából mindenképp diplomáciai siker, hogy Budapesten rendezik a Putyin-Trump találkozót, ami akár még belpolitikai szinten is jól jöhet a Fidesznek a közelgő választások előtt – vélekedett az Indexnek nyilatkozó két szakértő, Bendarzsevszkij Anton és Kis-Benedek József.

Bendarzsevszkij Anton diplomáciai és biztonságpolitikai szakértő szerint több oka is lehet annak, hogy Budapestre esett a választás:

  • Orbán Viktor jó kapcsolatot ápol Donald Trumppal;
  • Magyarország egyensúlyozó diplomáciát folytat, és sem a gazdasági sem a kommunikációs csatornákat nem zárta el Oroszországgal szemben;
  • Ukrajnával szomszédos;
  • Ukrajna az 1994-es Budapesti Memorandumban mondott le nukleáris fegyvereitől, ami egy szimbolikus jelentést is kölcsönöz a helyszínnek.

Ugyanakkor hozzátette, Budapest ellen szól, hogy Magyarország NATO tagállam.

A találkozó a közelgő választások előtt kedvez a Fidesznek

Mindkét szakértő azt nyilatkozta, hogy Magyarország jól fog járni azzal, hogy itt lesz a találkozó, és ha esetleg sikerül a két államfőnek megállapodásra is jutnia, akkor Budapest ezzel a történelembe is bevonul.

Bendarzsevszkij szerint 

a helyszín kiválasztása lehet egyfajta gesztus Trump részéről Orbán Viktor felé, akit ezzel akar megerősíteni a közelgő választások előtt.

„Innentől kezdve heteken keresztül minden figyelem Magyarországra szegeződik, ezt a sikert a belpolitikában el lehet adni, hogy ez egy óriási diplomáciai siker a magyar külügy és a magyar miniszterelnök számára” – vélekedett.

Kis-Benedek József szintén úgy látja, hogy a budapesti találkozó egy jó ütőkártya a Fidesz kezében a kampányidőszakban. A szakértő úgy véli, Budapest technikailag felkészült és alkalmas egy ilyen kaliberű tárgyalás megtartására.

„Nem nagy probléma, megoldható. Nyilván ebben besegítenek az oroszok is meg az amerikaiak is, ami a biztonsági részét illeti, helyszínt pedig Budapesten vagy Budapest környékén mindenképpen lehet találni. Tehát ez technikai probléma, itt a politikai szándék az elsődleges. A technikai problémákat meg lehet oldani” – nyilatkozta a szakértő.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Drew ANGERER / AFP

 


 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2025. október 16. 22:59
Trump tartja a szavát. Segíti Orbánt, hogy több legyen mint 28% 😀
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!