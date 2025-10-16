Akárhogy is alakul, magyar szempontból mindenképp diplomáciai siker a budapesti Putyin-Trump találkozó

Breaking: Budapesten találkozik Putyin és Trump
Az amerikai elnök erről közösségi oldalán számolt be, miután egyeztetett Putyinnal.
A szakértők szerint a közelgő választások előtt egyértelműen jól jöhet a Fidesznek egy ilyen kaliberű diplomáciai esemény.
Magyarország szempontjából mindenképp diplomáciai siker, hogy Budapesten rendezik a Putyin-Trump találkozót, ami akár még belpolitikai szinten is jól jöhet a Fidesznek a közelgő választások előtt – vélekedett az Indexnek nyilatkozó két szakértő, Bendarzsevszkij Anton és Kis-Benedek József.
Bendarzsevszkij Anton diplomáciai és biztonságpolitikai szakértő szerint több oka is lehet annak, hogy Budapestre esett a választás:
Ugyanakkor hozzátette, Budapest ellen szól, hogy Magyarország NATO tagállam.
Mindkét szakértő azt nyilatkozta, hogy Magyarország jól fog járni azzal, hogy itt lesz a találkozó, és ha esetleg sikerül a két államfőnek megállapodásra is jutnia, akkor Budapest ezzel a történelembe is bevonul.
Bendarzsevszkij szerint
a helyszín kiválasztása lehet egyfajta gesztus Trump részéről Orbán Viktor felé, akit ezzel akar megerősíteni a közelgő választások előtt.
„Innentől kezdve heteken keresztül minden figyelem Magyarországra szegeződik, ezt a sikert a belpolitikában el lehet adni, hogy ez egy óriási diplomáciai siker a magyar külügy és a magyar miniszterelnök számára” – vélekedett.
Kis-Benedek József szintén úgy látja, hogy a budapesti találkozó egy jó ütőkártya a Fidesz kezében a kampányidőszakban. A szakértő úgy véli, Budapest technikailag felkészült és alkalmas egy ilyen kaliberű tárgyalás megtartására.
„Nem nagy probléma, megoldható. Nyilván ebben besegítenek az oroszok is meg az amerikaiak is, ami a biztonsági részét illeti, helyszínt pedig Budapesten vagy Budapest környékén mindenképpen lehet találni. Tehát ez technikai probléma, itt a politikai szándék az elsődleges. A technikai problémákat meg lehet oldani” – nyilatkozta a szakértő.
Nyitókép: Drew ANGERER / AFP