Fico Putyintól hoz sorsfordító üzenetet Volodimir Zelenszkijnek
A szlovák elnök pénteken személyesen adja át az orosz elnök üzenetét az ukrán elnöknek.
Az ukrán-orosz háború megítélésében érdekes módon ugyanazok az oldalak állnak fel, amelyek a korábbiakban bal-jobb vagy nemzeti-globalista alapon nézték a világot.
„Paradox módon azonban a korábbi balosok, kommunisták, liberálisok, a szovjet rendszert támogatók, a huszadik századi két nagy szovjet megszállást (1945, 1956) ünneplők (azokat felszabadulásnak vagy az ellenforradalom leverésének minősítők) most ukrán-pártiak lettek, és azzal érvelnek, hogy magyar nemzeti érdek az oroszokat minél távolabb tartani a határtól, a közbülső Ukrajnát ezért bármi áron erősíteni és támogatni kell.
Ezzel szemben a korábban a szovjet megszállás és a szocialista, internacionalista rendszer elleni lázadók látszólag meglepő módon inkább az oroszok igazságát ismerik el, és Ukrajnában egy, a magyar érdekekre veszélyes entitást látnak.
Ez az oka annak, hogy a jobboldali, kormánypárti, sőt nemzeti radikális értelmiség, sajtó és politika nem szeretné Ukrajna sikerét a fronton. Mindazokat, akik Ukrajna érdekeit a magyar érdekek elé helyezik (ld. pl. Horn Gábor megszólalását arról, hogy helyesen jártak el az ukránok a Barátság kőolaj-vezeték megtámadásával, és ha ez azt eredményezné, hogy a mi autóinkba nem jut benzin, akkor is megéri az ukrán győzelem fényében), a jobboldali köznyelv nemes egyszerűséggel hazaárulónak tartja.”
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán