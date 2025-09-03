„Paradox módon azonban a korábbi balosok, kommunisták, liberálisok, a szovjet rendszert támogatók, a huszadik századi két nagy szovjet megszállást (1945, 1956) ünneplők (azokat felszabadulásnak vagy az ellenforradalom leverésének minősítők) most ukrán-pártiak lettek, és azzal érvelnek, hogy magyar nemzeti érdek az oroszokat minél távolabb tartani a határtól, a közbülső Ukrajnát ezért bármi áron erősíteni és támogatni kell.

Ezzel szemben a korábban a szovjet megszállás és a szocialista, internacionalista rendszer elleni lázadók látszólag meglepő módon inkább az oroszok igazságát ismerik el, és Ukrajnában egy, a magyar érdekekre veszélyes entitást látnak.

Ez az oka annak, hogy a jobboldali, kormánypárti, sőt nemzeti radikális értelmiség, sajtó és politika nem szeretné Ukrajna sikerét a fronton. Mindazokat, akik Ukrajna érdekeit a magyar érdekek elé helyezik (ld. pl. Horn Gábor megszólalását arról, hogy helyesen jártak el az ukránok a Barátság kőolaj-vezeték megtámadásával, és ha ez azt eredményezné, hogy a mi autóinkba nem jut benzin, akkor is megéri az ukrán győzelem fényében), a jobboldali köznyelv nemes egyszerűséggel hazaárulónak tartja.”