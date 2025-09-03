Ft
Ukrajna Ungváry Zsolt vélemény

Ukrajna és a pápuák

2025. szeptember 03. 09:12

Az ukrán-orosz háború megítélésében érdekes módon ugyanazok az oldalak állnak fel, amelyek a korábbiakban bal-jobb vagy nemzeti-globalista alapon nézték a világot.

2025. szeptember 03. 09:12
null
Ungváry Zsolt
Ungváry Zsolt
Vasárnap

„Paradox módon azonban a korábbi balosok, kommunisták, liberálisok, a szovjet rendszert támogatók, a huszadik századi két nagy szovjet megszállást (1945, 1956) ünneplők (azokat felszabadulásnak vagy az ellenforradalom leverésének minősítők) most ukrán-pártiak lettek, és azzal érvelnek, hogy magyar nemzeti érdek az oroszokat minél távolabb tartani a határtól, a közbülső Ukrajnát ezért bármi áron erősíteni és támogatni kell.

Ezzel szemben a korábban a szovjet megszállás és a szocialista, internacionalista rendszer elleni lázadók látszólag meglepő módon inkább az oroszok igazságát ismerik el, és Ukrajnában egy, a magyar érdekekre veszélyes entitást látnak.

Ez az oka annak, hogy a jobboldali, kormánypárti, sőt nemzeti radikális értelmiség, sajtó és politika nem szeretné Ukrajna sikerét a fronton. Mindazokat, akik Ukrajna érdekeit a magyar érdekek elé helyezik (ld. pl. Horn Gábor megszólalását arról, hogy helyesen jártak el az ukránok a Barátság kőolaj-vezeték megtámadásával, és ha ez azt eredményezné, hogy a mi autóinkba nem jut benzin, akkor is megéri az ukrán győzelem fényében), a jobboldali köznyelv nemes egyszerűséggel hazaárulónak tartja.”

counter-revolution
2025. szeptember 03. 09:55
"jobboldali köznyelv nemes egyszerűséggel hazaárulónak tartja" A még inkább jobboldal meg nemzetidegen zsidónak, mert az.
Galerida
2025. szeptember 03. 09:51
Még Kádár idejében egy magyar írónő leírta a Szovjetunióban tapasztaltakat, élesen megnevezvee a szovjet és az orosz emberek közti markáns különbségeket. Nem emlékszem , hogy ki volt, de az élet őt igazolta.
billysparks
2025. szeptember 03. 09:21
Ez már nekem is feltűnt. Egyszerű a magyarázat:- a liberális gyári hibás termék. Fordítva vannak huzagolozva. Nincs olyan téma, az időjárástól a közgazdaságtanig, a gyerekneveléstől a konyhakert művelésig, amiben a normalitás irányát megközelítenék. Genetikai hulladékok.
gullwing
2025. szeptember 03. 09:17
a jobboldali köznyelv nemes egyszerűséggel hazaárulónak tartja.” Mert azok. Azok voltak mindig: a tanácsszar idején, a ruszki "felszabadításkor" 56-ban, és azóta MINDIG mikor hatalmon és ellenzékben voltak.
