Ceglédi bejelentette: mozgalmat indít, komoly tervei vannak 2030-ra (VIDEÓ)

„Azt szoktam megkapni különböző elemzőktől, éceszgéberektől, elemzőnek állt politikusoktól, hogy: »Jó, hát most már csak ezt lehet, mert mindent kipróbáltunk«” – fogalmazott az Öt YouTube csatornáján futó műsorában Ceglédi Zoltán.

A politikai elemző kifejtette: „Az a helyzet, hogy van egy dolog, amit még nem próbáltunk ki. Igen,

volt már közös lista, félig közös lista, koordinált jelöltállítás, aztán volt az összeállás az előválasztást követően, aztán volt a »most mindenkit leváltunk, hogy jöjjön az új Tisza«. Az elvszerűség, a szívből politizálás, az nem volt még terítéken.

Hogy azt mondjuk a politika különböző szereplőinek, drukkereinek, szavazóinak, aktivistáinak, hogy »gyerekek, akkor most mondjátok, amit szeretnétek, amiben hisztek, tegyétek az emberek elé, és majd meglátjuk, hogy ők erről mit gondolnak«.”

Az lenne, a javaslatom, hogy 2026-ban lesz, ami lesz – akár Fidesz, akár Tisza –, és utána határozzuk el mind, hogy csak olyan pártot és csak olyan politikust támogatunk, ajánlunk, szavazunk meg, akit tudunk vállalni, akivel egyetértünk.

Nem fogjuk be az orrunkat, nem kötünk kompromisszumot, annak árán sem, hogy ez a 2030-as választásra döntő befolyással lehet” – hangoztatta Ceglédi.

A politikai elemző felvetette: „Nem lenne jó? Képzeljük el! Van valaki, aki full baloldali (...), aki azt gondolja, hogy többkulcsos adó kéne. Többkulcsos szja, és hogy fizessenek a gazdagok, és vagyonadó kéne. Neki most kussolnia kell, mert Magyar Péter majd nem nyeri meg a választást, ha… Ezt ‘26 után el lehetne felejteni.”

Hozzátette: „Liberálisként, nekem meg az lenne nagyon jó, hogy mindazt, amit egy liberális gondol a világról, szabadságról, felelősségről, jogbiztonságról, azt anélkül lehessen képviselni, hogy elkezd valaki üvölteni, hogy ne kérjem számon Magyar Péteren, hogy miért nem megy ki a Pride-ra, ne kérjem számon Orbán Viktoron, hogy miért nincsen törvény előtti egyenlőség bizonyos helyzetekben.”

A politikai elemző úgy vélekedett,

A világ legnagyobb kamuja az »igaz jobboldal«, amit elő szoktak vezetni.

(...) Minden választás előtt azzal jönnek, hogy »a Fidesz már nem is jobboldali, de mi az igazi jobboldal leszünk«, aminek a vége mindig az, hogy Lendvai Ildikóval ölelkeznek, ami nem az igazi jobboldaliságnak a legvégső bizonyítéka, azt kell, hogy mondjam”.

Ceglédi szerint mindenkinek meg kellene adnia magának azt a lehetőséget, hogy – függetlenül attól, mi lesz a 2026-os választáson – őszintén azt képviselje a közéletben, amit tényleg gondol, anélkül, hogy bárki azt üvöltözéné, hogyan kell összeállni, összefogni, visszalépni – arra való tekintet nélkül, hogy ez hogyan befolyásolja a 2030-as választást.

Lenne négy, plusz négy tök jó évünk, és gyerekek, nyolc év alatt csodákat lehetne építeni”

– mondta.

