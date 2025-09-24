Tusk üzent: minden lengyel szeme a keleti határra szegeződik

Ennyi volt, lenyelik a keserű pirulát: döntöttek a lengyelek az orosz dróntámadás után
Már ki is adták a részleteket.
A Kárpáthír arról ír, hogy Lengyelország szeptember 24-ről 25-re virradó éjjel
megnyitja a Fehéroroszországgal közös határátkelőhelyeit,
amelyeket a „Nyugat-2025” elnevezésű orosz-fehérorosz hadgyakorlat miatt zártak le korábban. A döntést Donald Tusk lengyel miniszterelnök jelentette be a kormányülés előtt, írják.
Hozzáteszik: a kormányfő közleménye szerint a határnyitásról szóló hivatalos rendeletet Marcin Kierwiński belügyminiszter adja ki. „Döntést hoztunk a Fehéroroszországgal közös határátkelőhelyek működésének újraindításáról. A forgalom szerdáról csütörtökre virradó éjjel indul újra” – idézte a miniszterelnöki hivatal Donald Tusk szavait.
Mint kiderült, a mintegy két hétig tartó határzár komoly fennakadásokat okozott a nemzetközi árufuvarozásban. A Yicai kínai hírügynökség jelentése szerint
a lezárás ideje alatt több mint 130, Kínából érkező tehervonat torlódott fel a fehérorosz oldalon,
Breszt térségében. A fennakadás miatt számos szállítmányozó cég alternatív útvonalakat keresett, például Szentpéterváron vagy egy déli, Kazahsztánon és Törökországon áthaladó korridoron keresztül – írják.
