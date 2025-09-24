Tusk üzent: minden lengyel szeme a keleti határra szegeződik

A Kárpáthír arról ír, hogy Lengyelország szeptember 24-ről 25-re virradó éjjel

megnyitja a Fehéroroszországgal közös határátkelőhelyeit,

amelyeket a „Nyugat-2025” elnevezésű orosz-fehérorosz hadgyakorlat miatt zártak le korábban. A döntést Donald Tusk lengyel miniszterelnök jelentette be a kormányülés előtt, írják.

Hozzáteszik: a kormányfő közleménye szerint a határnyitásról szóló hivatalos rendeletet Marcin Kierwiński belügyminiszter adja ki. „Döntést hoztunk a Fehéroroszországgal közös határátkelőhelyek működésének újraindításáról. A forgalom szerdáról csütörtökre virradó éjjel indul újra” – idézte a miniszterelnöki hivatal Donald Tusk szavait.

Mint kiderült, a mintegy két hétig tartó határzár komoly fennakadásokat okozott a nemzetközi árufuvarozásban. A Yicai kínai hírügynökség jelentése szerint