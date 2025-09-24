Ft
09. 24.
szerda
Tusk üzent: minden lengyel szeme a keleti határra szegeződik

2025. szeptember 24. 07:24

Véget ért a hadgyakorlat, mi jön most?

2025. szeptember 24. 07:24


A Kárpáthír arról ír, hogy Lengyelország szeptember 24-ről 25-re virradó éjjel 

megnyitja a Fehéroroszországgal közös határátkelőhelyeit, 

amelyeket a „Nyugat-2025” elnevezésű orosz-fehérorosz hadgyakorlat miatt zártak le korábban. A döntést Donald Tusk lengyel miniszterelnök jelentette be a kormányülés előtt, írják.

Hozzáteszik: a kormányfő közleménye szerint a határnyitásról szóló hivatalos rendeletet Marcin Kierwiński belügyminiszter adja ki. „Döntést hoztunk a Fehéroroszországgal közös határátkelőhelyek működésének újraindításáról. A forgalom szerdáról csütörtökre virradó éjjel indul újra” – idézte a miniszterelnöki hivatal Donald Tusk szavait.

Mint kiderült, a mintegy két hétig tartó határzár komoly fennakadásokat okozott a nemzetközi árufuvarozásban. A Yicai kínai hírügynökség jelentése szerint 

a lezárás ideje alatt több mint 130, Kínából érkező tehervonat torlódott fel a fehérorosz oldalon, 

Breszt térségében. A fennakadás miatt számos szállítmányozó cég alternatív útvonalakat keresett, például Szentpéterváron vagy egy déli, Kazahsztánon és Törökországon áthaladó korridoron keresztül – írják.

Fotó: AFP/ WOJTEK RADWANSKI

 

csulak
2025. szeptember 24. 08:54
micsoda hulye Tusko
herden100
2025. szeptember 24. 08:22
😂 youtube.com/shorts/ofZESKEHHhI?si=vJ4dSjvREku048YK
pipa89
2025. szeptember 24. 08:12
Súlyos háborús hisztériában szenvednek ezek.
szilvarozsa
2025. szeptember 24. 08:07
"Tusk üzent: minden lengyel szeme a keleti határra szegeződik" Lesik az orosz drónokat, nehogy az ukránoknak megint 250 km-en keresztül kelljen reptetniük azokat a lengyel légtérben, mire a polákok észreveszik?
