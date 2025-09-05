Támadásba lendült Donald Trump: a Pentagonhoz is hozzányúl

Donald Trump amerikai elnök utasítást ad ott arra, hogy a Védelmi Minisztériumot Hadügyi Minisztériumnak (Minisitry of War) nevezzék – írta a BBC. A lépés nem példátlan, mivel a jelenlegi Védelmi Minisztérium, amely az amerikai fegyveres erőket felügyeli, 1789 és 1947 között Hadügyminisztérium néven működött. Ugyanakkor a névváltoztatáshoz törvénymódosítás szükséges, így Trump mostani döntése egyelőre csak arra vonatkozik, hogy a minisztérium a hadügyi nevet másodlagos névként használhatja.

Az elnök végrehajtási rendelete szerint:

A Hadügyi Minisztérium elnevezés erőteljesebb üzenetet közvetít a készenlétről és eltökéltségről, mint a Védelmi Minisztérium, amely csak a védekező képességekre helyezi a hangsúlyt.”

Az „erő és eltökéltség kivetítése” érdekében a rendelet felhatalmazza a védelmi minisztert, a minisztériumot és alárendelt hivatalnokait az új név másodlagos használatára. A rendelet arra is utasítja Hegseth-t, hogy javasoljon és dolgozzon ki törvényhozási és végrehajtási intézkedéseket a minisztérium végleges átnevezésére. A rendelet szerint a név visszaállítása „élesíti a minisztérium fókuszát nemzeti érdekeinkre, és jelzi az ellenfeleknek Amerika készségét a háború viselésére érdekei védelmében”.

A Fehér Ház még nem nyilatkozott arról, mennyibe kerülne egy végleges átnevezés, de az amerikai média milliárd dolláros költségekre számít több száz ügynökség, embléma, e-mail cím, egyenruha és egyéb átalakítása miatt.

Trump korábban már többször felvetette a névváltoztatás ötletét, és kifejezte optimizmusát is, hogy a törvényhozók támogatnák a változtatást.

Biztos vagyok benne, hogy a Kongresszus egyetért, ha szükség van rá.”

– mondta a múlt héten.

Nyitókép forrása: Brendan Smialowski / AFP