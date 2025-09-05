Ft
Ft
27°C
15°C
Ft
Ft
27°C
15°C
09. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Pentagon Védelmi Minisztérium Hadügyi Minisztérium Donald Trump Egyesült Államok

Támadásba lendült Donald Trump: a Pentagonhoz is hozzányúl

2025. szeptember 05. 09:43

Az amerikai elnök a védelem helyett az elrettentésre koncentrálna.

2025. szeptember 05. 09:43
null

Donald Trump amerikai elnök utasítást ad ott arra, hogy a Védelmi Minisztériumot Hadügyi Minisztériumnak (Minisitry of War) nevezzék – írta a BBC. A lépés nem példátlan, mivel a jelenlegi Védelmi Minisztérium, amely az amerikai fegyveres erőket felügyeli, 1789 és 1947 között Hadügyminisztérium néven működött. Ugyanakkor a névváltoztatáshoz törvénymódosítás szükséges, így Trump mostani döntése egyelőre csak arra vonatkozik, hogy a minisztérium a hadügyi nevet másodlagos névként használhatja.

Az elnök végrehajtási rendelete szerint:

A Hadügyi Minisztérium elnevezés erőteljesebb üzenetet közvetít a készenlétről és eltökéltségről, mint a Védelmi Minisztérium, amely csak a védekező képességekre helyezi a hangsúlyt.”

Az „erő és eltökéltség kivetítése” érdekében a rendelet felhatalmazza a védelmi minisztert, a minisztériumot és alárendelt hivatalnokait az új név másodlagos használatára. A rendelet arra is utasítja Hegseth-t, hogy javasoljon és dolgozzon ki törvényhozási és végrehajtási intézkedéseket a minisztérium végleges átnevezésére. A rendelet szerint a név visszaállítása „élesíti a minisztérium fókuszát nemzeti érdekeinkre, és jelzi az ellenfeleknek Amerika készségét a háború viselésére érdekei védelmében”.

A Fehér Ház még nem nyilatkozott arról, mennyibe kerülne egy végleges átnevezés, de az amerikai média milliárd dolláros költségekre számít több száz ügynökség, embléma, e-mail cím, egyenruha és egyéb átalakítása miatt.

Trump korábban már többször felvetette a névváltoztatás ötletét, és kifejezte optimizmusát is, hogy a törvényhozók támogatnák a változtatást.

Biztos vagyok benne, hogy a Kongresszus egyetért, ha szükség van rá.”

– mondta a múlt héten.

Nyitókép forrása: Brendan Smialowski / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
neszteklipschik
2025. szeptember 05. 10:07
Már eddig se "Védelmi" Minisztériumnak illett volna hívni, hanem Támadási Minisztériumnak...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!