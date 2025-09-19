Spanyolország izomból megrángatta az orosz medve bajszát: Putyinék vagyonát adnák Ukrajnának

Carlos Cuerpo spanyol gazdasági miniszter pénteken kijelentette, hogy kormánya támogatja az Európai Bizottság arra irányuló törekvéseit, hogy az EU-ban befagyasztott orosz pénzeket az ukrán kormány finanszírozására fordítsák – írta meg a Reuters.

Spanyolország az ukránok finanszírozásának lehető legnagyobb mértékű növelését szorgalmazza”

– mondta Cuerpo a Bloomberg TV-nek adott interjúban.

„Azt javasoljuk, hogy keressünk kreatív megoldásokat ezeknek a befagyasztott összegeknek a felhasználására is” – jelentette ki.