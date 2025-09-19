Spanyolország izomból megrángatta az orosz medve bajszát: Putyinék vagyonát adnák Ukrajnának

Ukrajna csak a kezdet – Putyin teljes offenzívájától tart a német kancellár
Németország több politikusa is a háború egész Európára való kiterjedésétől tart.
Bátor, vagy inkább botor?
Carlos Cuerpo spanyol gazdasági miniszter pénteken kijelentette, hogy kormánya támogatja az Európai Bizottság arra irányuló törekvéseit, hogy az EU-ban befagyasztott orosz pénzeket az ukrán kormány finanszírozására fordítsák – írta meg a Reuters.
Spanyolország az ukránok finanszírozásának lehető legnagyobb mértékű növelését szorgalmazza”
– mondta Cuerpo a Bloomberg TV-nek adott interjúban.
„Azt javasoljuk, hogy keressünk kreatív megoldásokat ezeknek a befagyasztott összegeknek a felhasználására is” – jelentette ki.
A spanyol miniszter itt nem állt meg: Cuerpo azt is elmondta, hogy Spanyolország – mely az Európai Unió egyik fő importőre az orosz cseppfolyósított földgáznak – azon dolgozik, hogy csökkentse az orosz importot, és diverzifikálja az ellátást olyan országokból, mint példázl az Egyesült Államok.
