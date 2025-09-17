Ft
Biztonsági Tanács háború ENSZ Ukrajna Oroszország EU Andrij Melnyik

Az ukránok riogatnak: az oroszok megtámadhatják Magyarországot és az Egyesült Államokat is

2025. szeptember 17. 07:59

Az ENSZ-nél akkreditált ukrán képviselő szerint a lengyel példa a bizonyíték, hogy az oroszok más európai országokra is fenyegetést jelentenek, néhány rakéta pedig átrepülhet az Atlanti-óceánon is. Andrij Melnyik úgy véli, a Biztonsági Tanácsnak teljesítenie kellene szent kötelességét.

2025. szeptember 17. 07:59
null

Ukrajna ENSZ-nél akkreditált állandó képviselője, Andrij Melnyik bírálta a Biztonsági Tanács tétlenségét, és hangsúlyozta, hogy az orosz dróntámadások a lengyel légtérben az egész világ számára komoly fenyegetést jelentenek – írja a Korrespondent. A diplomata emlékeztetett arra, hogy 201 nappal ezelőtt a Biztonsági Tanács egy határozatban szólított fel a háború befejezésére, de a béke nem jött el.

Holnap ezek lehetnek drónok vagy akár rakéták is, amelyek más európai országokra hullanak. Holnapután pedig – ki tudja – valami »véletlenül« átrepülhet az Atlanti-óceánon is

– fogalmazott.

Meggyőződése szerint Oroszország tudatosan lépett át egy újabb vörös vonalat, és tette próbára a nemzetközi közösség türelmét. Melynik azt is kiemelte, hogy a Biztonsági Tanácsnak teljesítenie kell „szent kötelességét”, és azonnali határozatot kell elfogadnia a harcok leállításáról.

A Lengyelország légterébe repülő drónokkal kapcsolatban azt mondta: „Ez nem pusztán a Biztonsági Tanács kigúnyolása. Önöket arcul köpték! És mi mégis udvariasan úgy teszünk, mintha csak az eső esne.”

Beszédében Melnyik végül felszólította az ENSZ valamennyi tagállamát – különösen az EU tagországait, az Egyesült Államokat, Nagy-Britanniát, Kanadát, Japánt és Ausztráliát – a szankciós intézkedések összehangolására Oroszország katonai agressziójának megfékezése érdekében.

