Az ukránok riogatnak: az oroszok megtámadhatják Magyarországot és az Egyesült Államokat is

Ukrajna ENSZ-nél akkreditált állandó képviselője, Andrij Melnyik bírálta a Biztonsági Tanács tétlenségét, és hangsúlyozta, hogy az orosz dróntámadások a lengyel légtérben az egész világ számára komoly fenyegetést jelentenek – írja a Korrespondent. A diplomata emlékeztetett arra, hogy 201 nappal ezelőtt a Biztonsági Tanács egy határozatban szólított fel a háború befejezésére, de a béke nem jött el.

Holnap ezek lehetnek drónok vagy akár rakéták is, amelyek más európai országokra hullanak. Holnapután pedig – ki tudja – valami »véletlenül« átrepülhet az Atlanti-óceánon is

– fogalmazott.

Meggyőződése szerint Oroszország tudatosan lépett át egy újabb vörös vonalat, és tette próbára a nemzetközi közösség türelmét. Melynik azt is kiemelte, hogy a Biztonsági Tanácsnak teljesítenie kell „szent kötelességét”, és azonnali határozatot kell elfogadnia a harcok leállításáról.

A Lengyelország légterébe repülő drónokkal kapcsolatban azt mondta: „Ez nem pusztán a Biztonsági Tanács kigúnyolása. Önöket arcul köpték! És mi mégis udvariasan úgy teszünk, mintha csak az eső esne.”