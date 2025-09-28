Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
09. 28.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 28.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború túsz magyar Izrael Hamász gáza

A Hamász egy magyar–izraeli túszról adott ki közleményt

2025. szeptember 28. 21:48

Közleményében a Hamász katonai szárnya azt követelte, hogy Izrael hagyjon fel légicsapásaival.

2025. szeptember 28. 21:48
null

Elvesztették a kapcsolatot két izraeli tússzal Gázavárosban - közölte vasárnap a Hamász palesztin terrorszervezet katonai szárnya.

Az Ezzedin al-Kasszám Brigádok tájékoztatása szerint a magyar-izraeli állampolgár Omri Miranról és Matan Angreszt izraeli katonáról van szó. 

A szélsőségesek szerint a kapcsolat az izraeli hadsereg Gázaváros két kerületében folytatott katonai műveletei során, 48 órája szakadt meg a fogvatartottakkal.

Közleményében a Hamász katonai szárnya azt követelte, hogy Izrael hagyjon fel légicsapásaival vasárnap este 18 órától legalább 24 órára Gázavárosnak egy bizonyos részében, s az izraeli erők húzódjanak vissza, hogy biztonságos helyre vihessék a túszokat.

Matan Angresztet és Omri Mirant 2023. október 7-én rabolták el, és a gázai terrorszervezet azóta fogságban tartja őket. A palesztinok azóta több felvételt is közzétettek Omriról.

Nyitókép: Majdi Fathi / NurPhoto /AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!