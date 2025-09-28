A Hamász egy magyar–izraeli túszról adott ki közleményt

Trump a gázai háborúról: Úgy tűnik, megszületett a megállapodás
Az amerikai elnök arról is beszélt, mik a következő lépések.
Közleményében a Hamász katonai szárnya azt követelte, hogy Izrael hagyjon fel légicsapásaival.
Elvesztették a kapcsolatot két izraeli tússzal Gázavárosban - közölte vasárnap a Hamász palesztin terrorszervezet katonai szárnya.
Az Ezzedin al-Kasszám Brigádok tájékoztatása szerint a magyar-izraeli állampolgár Omri Miranról és Matan Angreszt izraeli katonáról van szó.
A szélsőségesek szerint a kapcsolat az izraeli hadsereg Gázaváros két kerületében folytatott katonai műveletei során, 48 órája szakadt meg a fogvatartottakkal.
Közleményében a Hamász katonai szárnya azt követelte, hogy Izrael hagyjon fel légicsapásaival vasárnap este 18 órától legalább 24 órára Gázavárosnak egy bizonyos részében, s az izraeli erők húzódjanak vissza, hogy biztonságos helyre vihessék a túszokat.
Matan Angresztet és Omri Mirant 2023. október 7-én rabolták el, és a gázai terrorszervezet azóta fogságban tartja őket. A palesztinok azóta több felvételt is közzétettek Omriról.
Nyitókép: Majdi Fathi / NurPhoto /AFP
