Retteg a Telegraph, szerintük Putyin épp átveri a Fehér Házat

A The Telegraph szerint

Vlagyimir Putyin illúziókkal vezeti félre Washingtont, szó sincs valódi kompromisszumokról.

Emlékeztetnek: J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke egy interjúban sorolta fel azokat a „gesztusokat”, amelyek szerinte azt mutatják, Moszkva valóban kész lehet befejezni az ukrajnai háborút. Mint írják, Vance szerint az orosz elnök immár nem akarja megdönteni a kijevi kormányt és Moszkvához lojális vezetést ültetni a helyére, ráadásul Putyin hajlandónak mutatkozott biztonsági garanciákat adni Ukrajna területi integritására a lehetséges békerendezés részeként.

A brit lap viszont azt állítja,

Putyin nem tett le arról, hogy gyengítse és aláássa az ukrán államot, csupán stratégiát váltott,

és a teljes ország megszállásáról szőtt korábbi tervei helyett most Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsja elfoglalására összpontosít. Szerintük kérdéses, hogy az alaszkai tárgyalásokon tett „engedmények” komoly ajánlatok voltak, vagy csupán egy ügyes taktikai húzás.