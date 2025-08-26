Ft
megtévesztés Oroszország Vlagyimir Putyin garancia Egyesült Államok

Retteg a Telegraph, szerintük Putyin épp átveri a Fehér Házat

2025. augusztus 26. 08:22

A neves lap úgy véli, az orosz elnök az orránál fogva vezeti Donald Trumpot és Washingtont.

2025. augusztus 26. 08:22
null

A The Telegraph szerint

 Vlagyimir Putyin illúziókkal vezeti félre Washingtont, szó sincs valódi kompromisszumokról. 

Emlékeztetnek: J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke egy interjúban sorolta fel azokat a „gesztusokat”, amelyek szerinte azt mutatják, Moszkva valóban kész lehet befejezni az ukrajnai háborút. Mint írják, Vance szerint az orosz elnök immár nem akarja megdönteni a kijevi kormányt és Moszkvához lojális vezetést ültetni a helyére, ráadásul Putyin hajlandónak mutatkozott biztonsági garanciákat adni Ukrajna területi integritására a lehetséges békerendezés részeként.

A brit lap viszont azt állítja, 

Putyin nem tett le arról, hogy gyengítse és aláássa az ukrán államot, csupán stratégiát váltott, 

és a teljes ország megszállásáról szőtt korábbi tervei helyett most Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsja elfoglalására összpontosít. Szerintük kérdéses, hogy az alaszkai tárgyalásokon tett „engedmények” komoly ajánlatok voltak, vagy csupán egy ügyes taktikai húzás.

Ezt is ajánljuk a témában

Hangsúlyozzák: az oroszok világossá tették, hogy a „biztonsági garanciák” ügyében sem az Egyesült Államoknak, sem Ukrajnának, sem az európai szövetségeseknek nem szán szerepet, 

Kijev pedig leszögezte: nem fogad el olyan rendezést, amelyben Oroszország a garanciák letéteményese.

A Telegraph szerint röviden: Putyin csak rászedi a Fehér Házat, miközben az ukrán védelem felőrlésére törekszik.

Nyitókép: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson

 

Reszelő Aladár
2025. augusztus 26. 11:44
Majd leírják, hogy Trump nem elég tapasztalt politikus, hogy Putyinnal tárgyaljon. Mert vele nem lehet tárgyalni. Csak legyőzni. Ugyan nincs hozzá fegyver, se egyéb eszköz de sebaj, a felszerelés hiányát pótolja majd a győzelembe vetett töretlen hit.
Válasz erre
0
0
Jajdejónekünk
•••
2025. augusztus 26. 11:10 Szerkesztve
Kedves The Telegraph, a szomorú igazság az, hogy Amerikának sem eszköze nincs, sem ereje Oroszoszágot kompromisszumra kényszeríteni. Esetleg ígérhet az oroszoknak. Minél hamarabb belátjátok ,annál jobb.
Válasz erre
0
0
Unknown
2025. augusztus 26. 10:51
Tőletek tanulta, agyhalottak.
Válasz erre
1
0
polárüveg
2025. augusztus 26. 10:33
Igen érdekes annak kísérletével vádolni az oroszokat, amelyet átverést Nyugat sorozatban, pontosabban EDDIG MINDEN EGYES ALKALOMMAL - elkövetett az oroszokkal szemben. 1989 óta ígérgették, hogy a NATO nem terjeszkedik kelet felé. Az oroszok kivonultak Közép-Európából, helyére bevonult a NATO. Most már az orosz határ mellett áll, és a Balti-tenger lezárását, a Fekete-tenger NATO ellenőrzését akarja. 1992-ben a kisorosz tartományt (mondjuk USA-beli megfelelője Texas) leválasztották, az önállóság garantált feltételeivel: semlegesség, atomfegyvermentesítés, kisebbségi jogok szavatolása. Ebből atomfegyver nincs, de Ukrajna azt is követeli. Itt is Nyugat szegte meg. 2014-ben beadták az oroszoknak, majd Nyugat rendet tesz Kijevben. Megválasztott vezetést lecserélték, jöttek katonai szakértők, oroszokat üldözni kezdték. Minszk-1, -2 szerződéssel Nyugat általi megtévesztés, megszegés; isztambuli béke felrugatása köztudott. Oroszok átvernek? Nem hisz a világ Nyugatnak, elege lett belőle.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.