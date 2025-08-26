Retteg a Telegraph, szerintük Putyin épp átveri a Fehér Házat

Itt a fordulat: Vlagyimir Putyin mégis találkozna Volodimir Zelenszkijjel!
Megfelelő előkészítés után az oroszok találkoznának az ukrán elnökkel.
A neves lap úgy véli, az orosz elnök az orránál fogva vezeti Donald Trumpot és Washingtont.
A The Telegraph szerint
Vlagyimir Putyin illúziókkal vezeti félre Washingtont, szó sincs valódi kompromisszumokról.
Emlékeztetnek: J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke egy interjúban sorolta fel azokat a „gesztusokat”, amelyek szerinte azt mutatják, Moszkva valóban kész lehet befejezni az ukrajnai háborút. Mint írják, Vance szerint az orosz elnök immár nem akarja megdönteni a kijevi kormányt és Moszkvához lojális vezetést ültetni a helyére, ráadásul Putyin hajlandónak mutatkozott biztonsági garanciákat adni Ukrajna területi integritására a lehetséges békerendezés részeként.
A brit lap viszont azt állítja,
Putyin nem tett le arról, hogy gyengítse és aláássa az ukrán államot, csupán stratégiát váltott,
és a teljes ország megszállásáról szőtt korábbi tervei helyett most Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsja elfoglalására összpontosít. Szerintük kérdéses, hogy az alaszkai tárgyalásokon tett „engedmények” komoly ajánlatok voltak, vagy csupán egy ügyes taktikai húzás.
Hangsúlyozzák: az oroszok világossá tették, hogy a „biztonsági garanciák” ügyében sem az Egyesült Államoknak, sem Ukrajnának, sem az európai szövetségeseknek nem szán szerepet,
Kijev pedig leszögezte: nem fogad el olyan rendezést, amelyben Oroszország a garanciák letéteményese.
A Telegraph szerint röviden: Putyin csak rászedi a Fehér Házat, miközben az ukrán védelem felőrlésére törekszik.
Az ukrán elnök közölte, hogy hétfőn „lesz egy találkozó” Keith Kellogg-gal, Donald Trump amerikai elnök ukrajnai különmegbízottjával is.
