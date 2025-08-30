„»Undorító: nyolcéves svéd kisfiút vetkőztetett le és csicskáztatott egy szomáliai migráns«

Szerinte ugyanis a kisfiú »úgy nézett ki, mint egy rasszista«.

Ökölbe szorult a kezed? Elképzelted, ahogy félholtra vered ezt az állatot? Netán lelövöd? Minden rendben, normális vagy. A normális ember mindezeken túl onnan ismerszik meg, hogy végül nem teszi meg, mert a felettes énje nem engedi, akkor sem, ha lehetősége van – lenne – rá. Kivételt képez ez alól a mindenkori sértett, illetve a mindenkori sértettek szülei, egyéb közeli hozzátartozói, vagyis a megalázott, meggyalázott, megerőszakolt fehér európai lányok és azok szülei, a kirabolt, összevert, megalázott fehér európai fiúk és azok szülei, tehát egy elképesztő és egyre növekvő tömeg. Mint máskor is mondtam már: ez a polgárháború előérzete.”

Nyitókép: Ezequiel BECERRA / AFP

***