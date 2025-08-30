Ft
08. 30.
szombat
08. 30.
szombat
szülő Bayer Zsolt migráns kisfiú

Ezt tegyük el az utókornak!

2025. augusztus 30. 07:24

Nyolcéves svéd kisfiút vetkőztetett le és csicskáztatott egy szomáliai migráns.

2025. augusztus 30. 07:24
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„»Undorító: nyolcéves svéd kisfiút vetkőztetett le és csicskáztatott egy szomáliai migráns«

Szerinte ugyanis a kisfiú »úgy nézett ki, mint egy rasszista«.

Ökölbe szorult a kezed? Elképzelted, ahogy félholtra vered ezt az állatot? Netán lelövöd? Minden rendben, normális vagy. A normális ember mindezeken túl onnan ismerszik meg, hogy végül nem teszi meg, mert a felettes énje nem engedi, akkor sem, ha lehetősége van – lenne – rá. Kivételt képez ez alól a mindenkori sértett, illetve a mindenkori sértettek szülei, egyéb közeli hozzátartozói, vagyis a megalázott, meggyalázott, megerőszakolt fehér európai lányok és azok szülei, a kirabolt, összevert, megalázott fehér európai fiúk és azok szülei, tehát egy elképesztő és egyre növekvő tömeg. Mint máskor is mondtam már: ez a polgárháború előérzete.”

Nyitókép: Ezequiel BECERRA / AFP

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

chief Bromden
2025. augusztus 30. 08:39 Szerkesztve
Vitte magával amit otthon kapott, a kultúrájával együtt. Pozitívum, hogy nem volt a felügyeletére bízva.
Toma78
2025. augusztus 30. 08:32 Szerkesztve
Nem tudom őket sajnálni. Ők választották ezt az életformát. Senki nem tartott fegyvert a fejükhőz, hogy a liberálisokra szavazzanak folyton. Ők néznek le minket, botránykoznak meg a gondolkodásunkon, a felfogásunkon... Renélem a hatóságok megfelelően kárpótolták a migránst az őt ért sokk miatt, hogy a nyolcéves kisfiú rasszistán nézett.. Beteg nyugati világ tényleg megérett a pusztulásra...👎
bakafant-28
2025. augusztus 30. 08:12
Egyenlőre biztonságban vagyunk,de ne áltassuk magunkat.A niggerállatok,ha letaroltak egy országot( mivel a haladárok megadták nekik az állampolgárságot), lépnek tovább egy- két országgal,azt is felzabálni....Únió,aha..
balbako_
2025. augusztus 30. 08:00
Szép új világ! Hála Istennek nem itt!
