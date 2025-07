Ukrajna jövője a tét: Zelenszkij megérkezett Rómába az újjáépítési csúcsra

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök munkalátogatásra érkezett Rómába – jelentette az RBK-Ukrajina. A látogatás legfőbb célja az Ukrajna újjáépítéséről szóló konferencián való részvétel, amely csütörtökön kezdődik.

A magas szintű eseményen részt vesz többek között Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is. Zelenszkij várhatóan találkozik majd az Egyesült Államok ukrajnai különmegbízottjával, Keit Kelloggal, illetve előfordulhat, hogy audiencián vesz részt a pápa, XIV. Leo előtt is.

Ez a rendezvény már a negyedik Ukrajna helyreállításáról szóló konferencia (URC 2025),

amely a korábbi, hasonló magas szintű politikai eseményeket folytatja. A konferencia fókuszában az ország hosszú távú újjáépítése áll, négy fő témára koncentrálva: az üzleti szektorra, az emberi tényezőkre, a helyi és regionális fejlesztésekre, valamint az Európai Unióhoz való csatlakozásra.

A konferencia keretében üzleti vásárt is rendeznek, ahol olasz, ukrán és nemzetközi cégek mutatják be tevékenységüket és befektetési lehetőségeiket, ezzel is támogatva Ukrajna gazdasági helyreállítását és fejlődését.