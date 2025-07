Már Brüsszelnek is elege van Zelenszkij húzásaiból: felfüggesztették Ukrajna pénzügyi támogatását

Az Európai Unió július 24-én diplomáciai csatornákon keresztül tájékoztatta Kijevet, hogy felfüggeszti az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatást mindaddig, amíg vissza nem állítják a korrupcióellenes intézmények független hatáskörét. Ezt az információt négy különböző kormányzati, diplomáciai és parlamenti forrás is megerősítette – állítja a Kyiv Post. A lap információi szerint

az EU minden forrást felfüggesztett, amíg Kijev nem vonja vissza a korrupció-ellenes intézményeket sújtó törvényt.

Egyrészt felfüggesztették az ukrán pénzügyi stabilitás fenntartását segítő, G7-ek által finanszírozott ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) hitel uniós részének folyósítását, valamint az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank és az Európai Beruházási Bank finanszírozását.

Továbbá szintén veszélyben van a Ukraine Facility (Ukrajna támogatási mechanizmus) segély megérkezése is.

Az ukrán kormány összesen 18 milliárd euróra számít még a fent említett forrásokból. A Ukraine Facility-n keresztül az EU a tervezett 12,5 milliárd euróból eddig 3,7 milliárdot folyósított. Az ERA-program keretében pedig Ukrajna 8 milliárd eurót kapott a 18 milliárdos vállalásból.

Brüsszel akkor hajlandó újraindítani a finanszírozást, ha Ukrajna helyreállítja a NABU és a SAPO függetlenségét, amelyek a július 31-én életbe lévő új törvény értelmében a főügyész hatásköre alá lesznek vonva.

Az EU attól tart, hogy az új törvény növeli a politikai visszaélések és a korrupció lehetőségét az unióhoz csatlakozni kívánó országban.

Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy országos és nemzetközi felháborodást váltott ki a korrupcióellenes intézményeket támadó törvényjavaslat, amelyet július közepén elfogadott az ukrán parlament, és Zelenszkij elnök is aláírt. Azóta több politikus is kihátrált az államfő mögül, és már bánják, hogy megszavazták a botrányos törvényt, mert az visszavetheti Ukrajna unió csatlakozását is. Zelenszkij pedig pár napja bejelentette, visszavonják az országos tüntetéseket kiváltó törvényt.