Ukrajnának, úgy tűnik, meglepő támogatója van a Fehér Házban: Melania Trump first lady – írta a Deutsche Welle. Ezen a héten ukrán közösségi médiában számos dicsérő poszt jelent meg az elnök feleségéről, miután Donald Trump amerikai elnök elárulta, hogy Melania felhívta a figyelmet az ellentmondásokra azokban a tárgyalásokban, amelyeket Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott az ukrajnai háború lezárása érdekében.

Sokat beszélek vele arról, hogy ezt meg kell oldani”

– mondta Trump hétfőn. Hétfőn Trump 50 napos határidőt szabott Putyinnak, hogy beleegyezzen egy tűzszünetbe Ukrajnában, különben jelentős gazdasági szankciókra számíthat. A határidő, mint az elnök által szabott korábbi határidők, rugalmasnak tűnik. Kedden azt mondta, hogy bár szerinte 50 nap nem hosszú idő, „lehet, hogy ennél hamarabb is megtörténhet” a megállapodás.

Az olyan platformokon, mint az X és a Telegram, ukrán felhasználók posztokat és mémeket osztottak meg, üdvözölve Melania Trump állítólagos szerepét.

Tehát Melania végig mellettünk állt?”

– írta egy neves blogger, Ihor Lacsenkov. „Melania az Egyesült Államok elnöke” – írta egy 1,5 millió követővel rendelkező Telegram-fiók. Sokan „Melania Trumpenko ügynöknek” nevezték el, és a first lady fotóit ukrán szimbólumokkal látták el.

Mások mémekkel viccelődtek azon, hogy a first lady lett volna az, aki megváltoztatta az Egyesült Államok Ukrajnával kapcsolatos álláspontját. A first lady befolyása Melania Trump szlovén származású, és az egykori Jugoszláviában nőtt fel. Korábban is kifejezte támogatását Ukrajna iránt, például egy 2022-es X-posztban, amelyben a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának humanitárius erőfeszítései mellett állt ki.

A DW-nek adott interjúban Tanja Fajon szlovén külügyminiszter azt mondta, hogy nem tudja, milyen hatással van, Melania Donald Trumpra De hozzátette, hogy „jó tudni, hogy van egy first lady” Szlovénia és Ukrajna oldalán.

A Kanal 24 ukrán televíziónak adott interjúban Ivan Sztupak, az állambiztonsági szolgálat egykori tisztje azt mondta, reméli, hogy Melania Trump Ukrajna iránti szimpátiája hatással van az amerikai külpolitikára. „Szeretném hinni, hogy van némi befolyása”– tette hozzá Sztupak –, „hogy mondhat valamit, és Trump meghallgatja.”

