A napokban jelent meg egy New York Times cikk a kurszki ukrán támadás utóéletéről, és az ott végzett puszításról. Az amerikai lap tudósítója egy orosz egységet kísért az elpuszított falvakon keresztül, és a helyieket kérdezte a történtekről.

A cikk beszámol róla, hogy a helyiek a NATO terjeszkedést vádolják a háborúért, alapvetően pozitívan nyilatkoznak Putyinról, és testvérháborúnak tartják a harcokat. Sokuknak vannak Ukrajnában élő rokonaik, és ezért fájdalmasan érinti őket a konfliktus.

A riport nagyon óvatos volt az ukránokkal kapcsolatban, ennek ellenére az ukrán külügy felháborodott nyilatkozatot adott ki az írással kapcsolatban. Az ukránok szerint a cikk orosz propaganda.

Nanna Heitmann, a Times riportere hat napot töltött a csecsen Akhmat különleges egység katonáival Kurszkban, amint az evakuációt végezték. A cikk szabadon hagyott holttestekről és állatok tetemeiről számol be, és arról, hogy a pusztítás Ukrajna és a Nyugat iránti haragot is növelte. A tudósítás nem fest pozitív képet az oroszokról, különösen nem az orosz vezetésről, hanem leginkább a helyi civilek szemén át mutatja be a háborút. Beszámolnak például több esetről, mikor idős helyiek holttesteit csak több hónapos késéssel fedezték fel a rokonaik.

A cikk beszámol róla, hogy az orosz egységek elmondták, hogy egy gázcsövön keresztül foglalták vissza a területet, amely miatt többüket mérgezés miatt kellett kezelni.

Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő nem cáfolta a tudósítás részleteit, hanem azon háborodott fel, hogy a New York Times tudósítója oroszokat interjúvolt meg.

„Bárki is volt, aki a New York Times-nál azt gondolta, hogy okos dolog orosz háborús bűnösökkel riportot készíteni, az a legostobább döntést hozta. Itt nincs egyensúly, nincs a történetnek másik oldala. Ezzel szimplán lehetővé teszik, hogy az orosz propaganda félrevezesse az olvasókat” – írta a szóvivő.

A Kyiv Independent szintén hosszas cikkben ecsetelte „mi mindent hagyott ki” a tudósítás, és félretájékoztatásnak minősítette a riportot, amiért nem számolt be, hogy ugyan Kurszkban meghalt több száz civil, de az oroszok sokkal több civilt öltek meg Ukrajnában. Az ukrán lap azt is nehezményezi, hogy miért írja a New York Times, hogy Ukrajna betört orosz területre, és miért nem említi azonnal, hogy az orosz invázióval kezdőtött a háború.

Nyitókép: Oroszkatonák Kurszkban/TATYANA MAKEYEVA / AFP