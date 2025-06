Ha Tuskék jelöltje győz, legalizálhatják a jogtiprásaikat – szakértő a Mandinernek

Ugyancsak hamar elült az a botrány, amelynek során a januárban letartóztatott Mariusz Kamiński és Maciej Wąsik ügyében fordult a PiS Ursula von der Leyen EB-elnökhöz, Roberta Metsola EP-elnökhöz és Emily O'Reilly európai ombudsmanhoz, miután kiderült, hogy a két képviselőt mentelmi joga ellenére nem csak jogtalanul vették őrizetbe, de ráadásul még embertelen bánásmóddal is igyekeztek őket megtörni a börtönben, ugyanez megtörtént később két hivatalnokhölggyel. Mindez annyira problémás volt, hogy még a nem kimondottan PiS-es kötődésű ombudsman is megerősítette, hogy embertelen és megalázó bánásmódban voltrészük a fogvatartás során, alapvető jogaikban és szabadságukban is megsértették őket.

Mindeközben hatalmas botrányt kreáltak Tuskék abból, hogy Marcin Romanowski lengyel politikus hazánkban keresett menedéket a politikai üldözés elől. A politikust tizennyolcrendbeli bűncselekmény elkövetésével, ezen belül az állami vagyonban kárt okozó szervezett bűnözői csoportban való részvétellel gyanúsították meg, mentelmi jogát pedig ugyancsak elvették, így hasonló börtönkörülmények várhattak volna rá is. Az Interpol időközben megtagadta a lengyel hatóságok kérését, hogy vegye körözési listára a politikust, mintegy megerősítve a magyar álláspontot, miszerint nincsenek biztosítva a jogai pártatlan bírói eljáráshoz Lengyelországban.