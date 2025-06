Trump alelnöke leszögezte: az Egyesült Államok nem érdekelt egy újabb elhúzódó közel-keleti konfliktusban

A cél a hosszútávú béke megteremtése

Az alelnök az interjúban azt is elmondta, hogy a kormányzat fellépése célzott és stratégiai jellegű volt, és nem egy szélesebb körű katonai szerepvállalás kezdete. Itt leszögezte, hogy a cél továbbra is a hosszútávú béke megteremtése a térségben, nem pedig az eszkaláció.

„Nagyon korlátozott megközelítést alkalmaztunk az iráni atomprogram megsemmisítésére” – jelentette ki Vance, hozzátéve, hogy úgy gondolja, hogy ez mindennél jobban biztosítja a békés megoldást a világnak ebben a térségében. „Nem lehet gyengének lenni.

Nem engedhetjük, hogy az irániak atomfegyverhez jussanak”.

JD Vance az interjúban arra is kitért, hogy Donald Trump mindenkinél jobban aggódik az elhúzódó katonai konfliktusok miatt. „Mi ebbe nem akarunk belekeveredni. Amibe belekeveredünk, az egy nagyon célzott erőfeszítés az iráni atomprogram felszámolására, ami továbbra is az amerikai külpolitika célja lesz. Ez a cél az, ami a következő hetekben és hónapokban is meghatározza majd lépéseinket” – húzta alá az alelnök.

