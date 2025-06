Ha Horvátországban tervez nyaralni, erről tudnia kell

Horvátországban jelenleg is fizetőkapus autópálya-díjfizetés van, de a Horvátországinfó szerint idén vezetik be az online fizetést és elvileg már a rendszert is tesztelik.

Előre letöltjük a horvát autópálya fizető app-ot. Amikor a fizetőkapukhoz érünk, le kell lassítanunk és a rendszer online levonja a bankkártyánkról az autópálya-használati díjat. Ennek következtében nem kell fizikailag megállnunk a fizető kapuknál, gyorsabban, torlódás nélkül leérünk a tengerpartra – olvasható a portálon, hogyan fog kinézni az új rendszer.

Jakub Porzycki / NurPhoto / AFP