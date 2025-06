Az igazi ok, amiért egymásnak esett Elon Musk és Donald Trump

Ennyi volt. Vagy mégsem? Az amerikai elnök és „first haverjának” kapcsolata már el is mérgesedett, pedig Musk mindössze egy hete hagyta el a Fehér Házat, hogy a vállalkozásaival foglalkozzon. Az ideje jelentős részét az X-en töltő milliárdos bizonyára fel tudta volna hívni Trumpot bármilyen ügyben, azonban ő a posztolást választotta, és csütörtökön nekiment Trump nagy költségvetési törvénytervezetének. Musk sértések tömegét vágta az elnök fejéhez, aki hasonló stílusban lőtt vissza. A tech milliárdos impeachmentől, Epstein listáról és arról is posztolt, hogy Trump nélküle veszített volna. Egy nappal később már békülékenyebb hangulatba került, de Trump nem mutatkozott kegyesenek, mire a milliárdos már új párt alapítását dobta be.

Bár arra lehetett számítani, hogy ez a két excentrikus ember előbb-utóbb összeveszik, ha az érdekeik ütköznek, arra azonban kevesen számítottak, hogy ez olyan gyorsan fog megtörténni, mint egy amerikai pop énekes válása.

A „nagy gyönyörű törvénytervezet”

A viszályt az indította el, hogy Trump az elmúlt hetekben a Kongresszussal egyeztetve próbálta belerakni a legfontosabb programpontjait, köztük az adócsökkentések meghosszabítását egy költségvetési törvénytervezetbe. Ez a törvény az úgynevezett „költségvetési egyeztetési” procedúra segítségével halad át a Kongresszus két házán, amely eljárás lehetővé teszi, hogy mindössze egy fős többséggel átmenjen egy törvény, és ne legyen szükség ellenzéki szavazatokra. Azonban mivel az elnöknek minden szavazat számít a képviselők és szenátorok igyekeznek saját projektjeikkel megtoldani a javaslatot.

Mivel a republikánusoknak mindössze három fős többsége van a szenátusban minden más törvényhez szükségük van minden republikánusra plusz hét demokratára. Ezért rendkívül fontos, hogy átmenjen a tervezet, mert különben veszélybe kerül az elnök programja és egyben a félidős választás is.

Azonban nagyon úgy tűnik, hogy Elon Musk nem érti Washington működését, és úgy tűnik azt sem, hogy Trump nem tehet mindent az általa szorgalmazott költségcsökkentés szellemében. Ben Shapiro konzervatív kommentátor a műsorában elmondta: Elon Musk akárcsak maga az elnök az első ciklusa idején úgy érkezett Washingtonba, hogy azt gondolta: a kormányzatot lehet úgy vezetni, mint egy üzletet. „De ez nem így működik. Elon a politika valós működésének kemény falába ütközött. Szabályozások, bürokrácia, a Kongresszussal való hatalmi egyensúly. (...) S nem volt elégedett azzal, ami a Doge elért, és az úgynevezett nagy, gyönyörű törvényjavaslattal sem volt elégedett. Miért? Mert az elmúlt hat hónapot azzal töltötte, hogy megpróbálta csökkenteni a szövetségi szintű pazarlást és csalást” – mondta Shapiro.

Musk csütörtökön a következő módon robbant X-en: „Sajnálom, de ezt már nem tudom elviselni” – írta és „undorító borzalomnak” nevezte a tervezetet.

Trump először az Ovális Irodában a riportereknek reagált a kirohanásra és csalódását fejezte ki, és arról beszélt, hogy jó kapcsolatuk volt, de kérdéses milyen lesz a jövőben. Musk ezt követően indulatos és abszurd X posztokat kezdett kilőni az online éterbe, arról írt, hogy Trump „hálátlan” és nélküle nem nyert volna. Majd arról posztolt, hogy Trump szerepel az úgynevezett „Epstein-aktákban”, és hogy vámpolitikája recessziót fog okozni. Emellett megosztott egy bejegyzést, amelyben Trump impeachmentjét szorgalmazta. Ezt követően az a hír járta, hogy Trump tanácsadói péntekre szerveztek egy telefonhívást Musk és Trump között. Ez azonban elmaradt, és Trump jelezte: nem kiván Muskkal foglalkozni.

„Őszintén szólva, annyira lefoglal a Kínával, Oroszországgal, Iránnal és sok más dologgal kapcsolatos munkám, hogy nem gondolok Elonra. Csak a legjobbakat kívánom neki”

– mondta Trump pénteken.

A viszály igazi oka

Az amerikai politikai kommentátorok jelentős része úgy gondolja, hogy Musk kirohanása valójában nem a „nagy gyönyörű törvénytervezetről” szól. Bár valóban kellemetlenül érinthette Muskot az elekromos autó támogatások kikerülése a tervezetből, valószínű nem emiatt robbant.

Egyrészt már Trump elnökségének első hónapjaiban is felröppentek olyan floridai pletykák, hogy Trumpnak elege van abból, hogy a milliárdos mindenhová követi őt. Így könnyen lehet, hogy Musk távozásában az is szerepet játszott, hogy az elnök elkezdte mellőzni.

Másrészt a legtöbb washingtoni jól értesült kommentátor szerint Musk kirohanásának valódi oka az, hogy a milliárdos távozása után egy nappal Trump tanácsadói hatására visszavonta Jared Isaacman jelölését a NASA igazgatói posztjára.

Isaacman Musk jó barátja, viszont demokrata, ezért az adminisztráción belül sokan fúrták a jelölését. Elmozdítása pofon volt a SpaceX vezetőjének.

Egy másik teória az, hogy Musk túlértékelte a saját szerepét.

Mivel Trump közvetlen környezetében mozgott, beszédeket tartott az elnöknek összegyűlt tömegek előtt, a kisfiával az Ovális Irodában ki-be járhatott, és még irodát is kapott a Fehér Házban, ezért azt hitte, hogy meghatározhatja a folyamatokat. Azonban pár hónap alatt ráébredt, hogy a befolyása és hatalma – minden pénze, pozíciója és Trumphoz való közelsége ellenére, igen limitált. Ráaádásul egy brutális ellenkampány középpontjába került, amely jelentős károkat okozott a Teslának.

Korábbi köreiben pária lett, a cégei megsínylették, és még azt sem tudta elérni a kormányzatban, amit szeretett volna. Így nem csoda, hogy az egyébként is kevés önuralommal rendelkező Musk nyilvános kirohanást rendezett.

Mi lesz most?

A viszály még csak néhány napja tart, de Trump már jelezte, hogy ő személy szerint tovább lépett. Trump pénteken az elnöki különgépen arról beszélt, hogy vannak törekvések a kibékülésre, de őt ez „nem érdekli”. „De engem ez nem igazán érdekel. Engem az érdekel, hogy az országnak megoldjuk a problémáit, beleértve a nagyon távoli országokban zajló háborús problémákat is.”

Mark Halperin amerikai újságíró a műsorában arról beszélt, hogy ha Musk vissza akar térni, megteheti, de az elnök nem fog lépni felé. Halperin szerint nagy a valószínűsége, hogy Musk nem bír ellenállni a kísértésnek és ad egy nagy tévé interjút, amivel azonban potenciálisan csak tovább rontaná a helyzetet. A Hill pedig egy elemzésben arról is írt, hogy Musk a saját üzleteinek is árt vele, ha tartósan neki megy az elnöknek.

Victor Davis Hanson amerikai történész és politikai kommetátor azt írta, hogy Musk és Trump viszálya abból is fakad, hogy a milliárdos nem érti az amerikai kormányzat működését. „Musk, mint a világ leggazdagabb embere és cégeinek vezérigazgatója, irányelvekkel kormányozhat, oly módon, ahogyan a világ leghatalmasabb embere, az elnök egyszerűen nem teheti” – írta. A történész szerint a viszálynak legjobban az amerikai baloldal örül. Ha Musk betartja az ígéretét és betámadja a republikánusokat a félidős választáson, azzal leginkább magának árt – írta.

A viszályt néhány elemző annyira értelmetlennek tartja, hogy vagy Elon Musk állítólagos drogfogyasztásának tulajdonítják, vagy vannak, akik szerint az egész egy színjáték.

Bárhogy is van, a viszály egyelőre leginkább Elon Musknak árt. Musk nagyon sokat segített a republikánusoknak, és hatalma van arra, hogy a jövőben ártson nekik, kérdés megérné-e ez neki. Nem kizárható forgatókönyv az sem, hogy a tech-világ és a MAGA tábor, valamint Trump környezetének sürgetésére, viszonylag gyorsan helyreáll a kapcsolat. Bárhogy is lesz, ahogy eddig is: az egész világ előtt fog zajlani a folytatás.