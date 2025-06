Egyre bizonytalanabb a helyzet: még hetekig a földön rostokolhatnak Kapu Tiborék

Nem biztos, hogy sok jót sejtet, amit Ferencz Orsolya magyar idő szerint csütörtökön este Floridában tartott sajtótájékoztatóján biztatásként mondott, miután szerdán is elhalasztották Kapu Tiborék űrutazását, s bár nem hivatalos források pénteki indulásról is beszéltek, abból sem lett semmi. Az űrkutatásért felelős miniszteri biztos ugyanis az MTI jelentése szerint közölte, június mellett júliusban is vannak időablakok, amikor elindulhat az Ax-4 misszió a Nemzetközi Űrállomásra (ISS),

a pontos időpontot azt követően határozzák meg, hogy tisztázzák az ISS-en fellépett rendellenességet.

Eszerint elképzelhető, hogy a magyar asztronautának és társainak még további heteket kell a földön rostokolniuk.

Az újabb halasztás egyébként nem kapcsolódik közvetlenül az Ax-4 misszióhoz, hiszen a Nemzetközi Űrállomáson tapasztalt anomália az amerikai és orosz űrrepülési hivatal, a NASA és a Roszkozmosz hatáskörébe tartozik. A két szervezet közösen tárja fel a problémát, ennek megtörténtét követően pedig az amerikai fél kitűzi az indulás új időpontját, és ez hamarosan megtörténhet – jegyezte meg Ferencz Orsolya, aki hangsúlyozta,

a legénység változatlanul karanténban van és ott is marad, mert bármikor megkaphatják a felszállási engedélyt.

Arról is beszámolt, hogy az Ax-4 legénységének magyar tagja, Kapu Tibor jól viseli a többszöri halasztást, „erős és pozitív” személyiség, és a hasonló helyzetekre is jól felkészítették. Az űrkutatásért felelős miniszteri biztos hozzátette, a magyar szakértői csapat változatlanul segíti az asztronautát. A halasztások nem érintik sem a misszió hosszát, sem a tudományos tartalmát.