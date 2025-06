„Már rég az űrben lehetne” – az űrkutatási biztos elárulta, hogy bírja Kapu Tibor a várakozást és utazása csúszását

A biztos összehasonlította Kapu Tibor űrutazását Farkas Bertalan 1980-as küldetésével is: „A ma űrhajósainak nagyon szerteágazó a kutatási területük. Érdemes megjegyezni még, hogy Farkas Bertalan egy hétig volt a Szaljut-6 fedélzetén, Kapu Tibor két hétig tartózkodik majd a Nemzetközi Űrállomáson. Az első űrhajósunk egyébként részt vett a Hunor-programban is, rendszeresen találkozott a jelöltekkel, és persze, a kiválasztott két űrhajóssal, Kapu Tiborral, valamint a tartalékos Cserényi Gyulával, akik sok erőt merítettek ezekből a beszélgetésekből. Az űrben szerzett tapasztalatairól mindent megosztott velük, többek között arról is beszámolva, hogy milyen fizikai megpróbáltatásokon ment keresztül űrutazása során.”

Arra a kérdésre, hogy ő maga, mint űrkutató, nem vágyik-e hasonló kalandra, Ferencz Orsolya így felelt: „Kisgyerekkorom óta nagy kíváncsisággal tekintek az égre, a csillagokra, a végtelenre, amelyről édesapám mindig türelemmel magyarázott nekem. Megfogott az óriási lépték, és elgondolkodtam azon, milyen hatalmas a világ, és benne mi, emberek milyen aprók vagyunk, illetve mennyire törékeny a bolygónk. Amikor felnézek az égre, alázatot érzek. Lélekben vágyódok az űrbe, hogy megtapasztaljam mindazt, amiről annyit olvastam, annyit tudok, de azt hiszem, én nem bírnám ki azt a megpróbáltatást, megterhelést, ami a felkészüléssel és az űrutazással jár.”

Ferencz Orsolya a tudományos pályája mellett aktív közéleti szerepet is vállal. Erről így nyilatkozott: „Otthonról hoztam mindkettőt, hiszen édesapám mérnök és űrkutató, aki a közéletben is részt vett. Olyan családba születtem bele, ahol rendszeresen politizáltunk, és engem is egyre jobban érdekelt a politika. Fiatal felnőttként ért a rendszerváltás, amikor még aktívabbá váltam. Néha nehéz a tudományos munkám mellett politizálni. Igyekszem elkerülni a vitapartnereimmel a vagdalkozást, igyekszem mindig a tényekre alapozni az álláspontomat.”

A biztos azt is elárulta, úgy tervezi, hogy ott lesz Kapu Tibor fellövésénél.